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Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара

Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара - 29.08.2022 Украина.ру

Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара

Тактика русских войск в Донбассе четка и понятна. Мы берем высоты и населенные пункты вокруг Артемовска, Соледара и Северска. Это позволяет заманивать ВСУ в котел и одновременно дать противнику выйти из городов, чтобы накрыть артиллерией и авиацией. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-29T07:00

2022-08-29T07:00

2022-08-29T07:00

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Обстановка может меняться, но тактика выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон, констатировал эксперт.Но там уже проходят не только артиллерийские дуэли, но и обхваты, прорывы и фланговые удары. Пусть не на большом расстоянии, но нам удается применять классические элементы тактики боевых действий в сочетании с артиллерийским огнем, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, артиллерия, авиация, северск, артемовск