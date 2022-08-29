https://ukraina.ru/20220829/1038190786.html
Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара
Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара - 29.08.2022 Украина.ру
Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара
Тактика русских войск в Донбассе четка и понятна. Мы берем высоты и населенные пункты вокруг Артемовска, Соледара и Северска. Это позволяет заманивать ВСУ в котел и одновременно дать противнику выйти из городов, чтобы накрыть артиллерией и авиацией. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-29T07:00
2022-08-29T07:00
2022-08-29T07:00
новости
всу
россия
артиллерия
авиация
северск
артемовск
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Обстановка может меняться, но тактика выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон, констатировал эксперт.Но там уже проходят не только артиллерийские дуэли, но и обхваты, прорывы и фланговые удары. Пусть не на большом расстоянии, но нам удается применять классические элементы тактики боевых действий в сочетании с артиллерийским огнем, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, артиллерия, авиация, северск, артемовск
Новости, ВСУ, Россия, артиллерия, авиация, Северск, Артемовск
Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара
Тактика русских войск в Донбассе четка и понятна. Мы берем высоты и населенные пункты вокруг Артемовска, Соледара и Северска. Это позволяет заманивать ВСУ в котел и одновременно дать противнику выйти из городов, чтобы накрыть артиллерией и авиацией. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Обстановка может меняться, но тактика выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон, констатировал эксперт.
"В том же Соледаре штурмовые группы действуют непосредственно в самом городе. Но там тяжелые участки местности: заводы, пруды. Там не так-то просто все сделать", - указал Алехин.
Но там уже проходят не только артиллерийские дуэли, но и обхваты, прорывы и фланговые удары. Пусть не на большом расстоянии, но нам удается применять классические элементы тактики боевых действий в сочетании с артиллерийским огнем, заключил собеседник издания.