https://ukraina.ru/20220829/1038189773.html

Измаил в период СВО. Многонациональный край виноделов под давлением националистов

Измаил в период СВО. Многонациональный край виноделов под давлением националистов - 29.08.2022 Украина.ру

Измаил в период СВО. Многонациональный край виноделов под давлением националистов

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T04:54

2022-08-29T04:54

2022-08-29T04:54

эксклюзив

украина

сво

измаил

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В юго-западном углу Украины находится город Измаил Одесской области, который когда-то штурмом брали войска Александра Суворова, а в конце августа 1944 года – войска 3-го Украинского фронта Красной армии. Памятники советским воинам-освободителям сейчас показательно уничтожают на большей части Украины, а также в Литве, Польше и Чехии.Однако в Измаиле годовщину освобождения города отметили возложением цветов к памятникам советским воинам. В церемонии на площади Победы приняла участие местная администрация и около тысячи горожан. В отличие от большинства других украинских городов, мероприятие обошлось без антироссийских выпадов. Посреди города пока еще стоит конный памятник Александру Суворову. Хотя кто-то из националистов и создал петицию с требованием исключить его из списка памятников республиканского значения, но до сих пор петиция собрала лишь 37 голосов.Бессарабский город Измаил с 1940 по 1954 был центром отдельной Измаильской области. На Украине этот регион характеризует достаточно пёстрая этнографическая карта. Регион заселён болгарами и русскими, греками и молдаванами, украинцами и гагаузами, поэтому его на Украине всегда считали неблагонадежным, а национализм здесь обычно находил массовое отторжение.В местных чатах жители зачастую не скрывают, что с началом российской СВО они ожидали в их регионе чего-то вроде знаменитого Аккерманского десанта. За подобные настроения и соответствующие посты в соцсетях последние полгода украинские власти жителей региона репрессируют, что для многих из них является некой неожиданностью. Дело в том, что этот регион всегда как бы жил отдельной жизнью, географически почти отрезанный не только от основной части Украины, но и от Одессы, центра области.Накануне Дня независимости СБУ задержала в Измаиле молодую семью, двух медиков, за "оправдание российского вторжения" в видеоролике, которую пара выложила в соцсети.Болотистая местность, скрытые острова на многочисленных озерах и лиманах, поросших двухметровыми камышами, всегда привлекали беглецов. Здесь таились русские старообрядцы, затем - партизаны, а сейчас, пока не грянули холода, скрываются мужчины, не желающие служить в ВСУ. Некоторые из них пытаются выбраться из Украины самостоятельно, некоторые – за немалые деньги. Для многих местных жителей источником заработка долгие годы являлась контрабанда сигарет в Румынию. Сейчас этими же каналами и услугами контрабандистов пользуются уклонисты. В августе был задержан также священник православной церкви, который на своем автомобиле довозил беглецов до места, где они могли пересечь границу.Хотя Измаил находится далеко от зоны боевых действий, не подвергался ракетным обстрелам, местные власти недавно зачем-то отправили в Румынию 75 подопечных Измаильского дома ребенка. По сообщениям местной администрации, их было решено отправить туда по приглашению неправительственной организации "Борьба за свободу". Уже само название организации не может не вызвать беспокойства о судьбе этих детей.В самом городе не ощущается какого-то особого напряжения в связи с боевыми действиями на Украине. Город живет своей жизнью, а внутренние переселенцы с востока Украины не отличаются от местных жителей и оказываются в привычной для них культурной среде.Специфика винодельческого района заметна по обилию винограда, который в конце августа находится буквально повсюду. Даже промышленные объекты и гаражи заплетены лозой, с которой свисают рубиновые, пурпурные и розовые гроздья. На рынках и вдоль дорог разложены десятки видов винограда, как десертного, так и винного. Огромные, сочные, переливающиеся на солнце грозди уже сами по себе кажутся произведением искусства. Как говорят виноградари Измаила, десертный виноград сначала глазами едят. Местные селекционеры ежегодно выводят и тестируют на приживаемость всё новые и новые сорта. Виноград с нотками ореха и базилика, дыни и аниса. "Изабелла" и "Мускат", одни наиболее неприхотливых и распространенных сортов, на десятки метров вокруг распространяют аромат, который долгое время пытаются воспроизвести парфюмеры. Буквально каждый второй магазин в Измаиле в своей эмблеме или названии содержит какую-нибудь отсылку к вину, винограду или богу Дионису.Поскольку морские пляжи Одесской области посещать запрещено из-за риска подорваться на украинских минах, жители района ездят в Измаил на стихийные пляжи Дуная, хотя они существенно отличаются от морских пляжей. Обрывистый рельеф, извилистое русло, участки с разветвленным и неустойчивым течением, большое количество мелей и перепадов. Все эти факторы требуют тщательного присмотра за детьми и умения хорошо плавать. В августе в Дунае и на придунайских озерах Кагул, Китай и Катлабух резко упал уровень воды. Для Дуная это грозит обмелением, которое сделает невозможным перевозку грузов речным транспортом, а вот озерам грозит экологическая катастрофа, так как если долгое время не будет дождей, они могут просто прекратить свое существование.Бессарабия в целом и Измаил в частности менее всего из украинских регионов поддались националистической пропаганде. Причиной тому была географическая обособленность региона и его национальное разнообразие. Из-за террора со стороны СБУ местные жители фактически не могут самостоятельно отстоять свои политические интересы, так как реформа децентрализации на Украине оказалась очередной фикцией. Болгары и греки, гагаузы и русские свои культурные мероприятия вынуждены проводить чуть ли не подпольно. Пока еще Бессарабия пытается сохранить свою самобытность, но при столь активном давлении со стороны Киева, ее подавление – это лишь вопрос времени.

https://ukraina.ru/20220816/1037704859.html

https://ukraina.ru/20220820/1037896527.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина, сво, измаил