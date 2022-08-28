https://ukraina.ru/20220828/1038196182.html

Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог

Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог - 28.08.2022 Украина.ру

Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог

С 1 сентября на Украине запустят программу єВідрядження (командировка. - Ред.), по которой военнообязанные мужчины смогут выезжать из страны под залог. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа

2022-08-28T16:37

2022-08-28T16:37

2022-08-28T16:37

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Гражданам предлагают заплатить 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей) за семидневную поездку заграницу. Если гражданин не вернется обратно, деньги направят в государственный бюджет Украины.Кроме денег от мужчин будут требовать документы, подписанные работодателем. Руководители украинских предприятий будут нести ответственность за сотрудников, пожелавших покинуть страну.

https://ukraina.ru/20220827/1038182153.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, выезд, залог, граница