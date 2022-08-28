https://ukraina.ru/20220828/1038196182.html
Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог
Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог - 28.08.2022 Украина.ру
Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог
С 1 сентября на Украине запустят программу єВідрядження (командировка. - Ред.), по которой военнообязанные мужчины смогут выезжать из страны под залог. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа
2022-08-28T16:37
2022-08-28T16:37
2022-08-28T16:37
новости
украина
выезд
залог
граница
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Гражданам предлагают заплатить 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей) за семидневную поездку заграницу. Если гражданин не вернется обратно, деньги направят в государственный бюджет Украины.Кроме денег от мужчин будут требовать документы, подписанные работодателем. Руководители украинских предприятий будут нести ответственность за сотрудников, пожелавших покинуть страну.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, выезд, залог, граница
Новости, Украина, выезд, залог, граница
Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог
С 1 сентября на Украине запустят программу єВідрядження (командировка. - Ред.), по которой военнообязанные мужчины смогут выезжать из страны под залог. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа
Гражданам предлагают заплатить 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей) за семидневную поездку заграницу. Если гражданин не вернется обратно, деньги направят в государственный бюджет Украины.
"Таким образом государство страхуется от массового выезда мужчин за границу. Кроме того, есть ограничение, что срок этой поездки сейчас составляет не более 7 дней - возможно его еще пересмотрят. Но в целом, я думаю, этого достаточно, чтобы решить рабочие вопросы", - заявил Штепа.
Кроме денег от мужчин будут требовать документы, подписанные работодателем. Руководители украинских предприятий будут нести ответственность за сотрудников, пожелавших покинуть страну.