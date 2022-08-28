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Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса
Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса - 28.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса
Тактика русских войск в Донбассе четка и понятна. Мы берем высоты и населенные пункты вокруг Артемовска, Соледара и Северска. Это позволяет заманивать ВСУ в котел и одновременно дать противнику выйти из городов, чтобы накрыть артиллерией и авиацией. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-28T12:21
2022-08-28T12:21
2022-08-28T12:21
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всу
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артиллерия
пехота
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Эксперт отметил, что в том же Соледаре уже проходят не только артиллерийские дуэли, но и обхваты, прорывы и фланговые удары. Пусть не на большом расстоянии, но нам удается применять классические элементы тактики боевых действий в сочетании с артиллерийским огнем.В целом же замысел русских войск в Донбассе остается прежним: выдавить ВСУ с линии Краматорск-Славянск с целью выйти на оперативный простор, где уже будет легче добивать противника, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, всу, донбасс, артиллерия, пехота, славянск, краматорск
Новости, ВСУ, Донбасс, артиллерия, пехота, Славянск, Краматорск
Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса
Тактика русских войск в Донбассе четка и понятна. Мы берем высоты и населенные пункты вокруг Артемовска, Соледара и Северска. Это позволяет заманивать ВСУ в котел и одновременно дать противнику выйти из городов, чтобы накрыть артиллерией и авиацией. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Эксперт отметил, что в том же Соледаре уже проходят не только артиллерийские дуэли, но и обхваты, прорывы и фланговые удары. Пусть не на большом расстоянии, но нам удается применять классические элементы тактики боевых действий в сочетании с артиллерийским огнем.
"Артиллерия подавляет, а потом пошла матушка-пехота в лице мотострелков, десантников и спецназа", - констатировал Алехин.
В целом же замысел русских войск в Донбассе остается прежним: выдавить ВСУ с линии Краматорск-Славянск с целью выйти на оперативный простор, где уже будет легче добивать противника, заключил собеседник издания.