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Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса

Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса - 28.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса

Тактика русских войск в Донбассе четка и понятна. Мы берем высоты и населенные пункты вокруг Артемовска, Соледара и Северска. Это позволяет заманивать ВСУ в котел и одновременно дать противнику выйти из городов, чтобы накрыть артиллерией и авиацией. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-28T12:21

2022-08-28T12:21

2022-08-28T12:21

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Эксперт отметил, что в том же Соледаре уже проходят не только артиллерийские дуэли, но и обхваты, прорывы и фланговые удары. Пусть не на большом расстоянии, но нам удается применять классические элементы тактики боевых действий в сочетании с артиллерийским огнем.В целом же замысел русских войск в Донбассе остается прежним: выдавить ВСУ с линии Краматорск-Славянск с целью выйти на оперативный простор, где уже будет легче добивать противника, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, донбасс, артиллерия, пехота, славянск, краматорск