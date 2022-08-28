https://ukraina.ru/20220828/1038190574.html

Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове

Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове - 28.08.2022 Украина.ру

Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове

В ночь на 18 августа украинцы разгоняли фейк, что мы якобы попали по мирному объекту в Харькове. На самом деле мы нанесли точечные удары по объектам, где базировались не только националисты, но и наемники, техника и склады с оружием и боеприпасами. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-28T11:42

2022-08-28T11:42

2022-08-28T11:42

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Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.Алехин отметил, что то же самое было с Домом культуры железнодорожников на Холодной горе недалеко от Южного вокзала. Они там тоже прокололись, потому что там были польские и американские бронемашины. Удар был нанесен по цели.Нанесение таких ударов стало возможным благодаря комплексной работе нашей агентуры, разведчиков и спецназа, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кракен, всу, харьков, россия, разведка