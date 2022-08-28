Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове - 28.08.2022 Украина.ру
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Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове
Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове - 28.08.2022 Украина.ру
Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове
В ночь на 18 августа украинцы разгоняли фейк, что мы якобы попали по мирному объекту в Харькове. На самом деле мы нанесли точечные удары по объектам, где базировались не только националисты, но и наемники, техника и склады с оружием и боеприпасами. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-28T11:42
2022-08-28T11:42
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Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.Алехин отметил, что то же самое было с Домом культуры железнодорожников на Холодной горе недалеко от Южного вокзала. Они там тоже прокололись, потому что там были польские и американские бронемашины. Удар был нанесен по цели.Нанесение таких ударов стало возможным благодаря комплексной работе нашей агентуры, разведчиков и спецназа, заключил собеседник издания.
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новости, кракен, всу, харьков, россия, разведка
Новости, Кракен, ВСУ, Харьков, Россия, разведка

Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове

11:42 28.08.2022
 
© скриншот видео "ГТРК Белгород"Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
© скриншот видео "ГТРК Белгород"
Читать в
В ночь на 18 августа украинцы разгоняли фейк, что мы якобы попали по мирному объекту в Харькове. На самом деле мы нанесли точечные удары по объектам, где базировались не только националисты, но и наемники, техника и склады с оружием и боеприпасами. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.
"Сами же украинцы прокололись. Когда они публиковали видео работы МЧС и пожарных с мест происшествий, там звучали фразы "у нас двухсотый, у нас трехсотый". Так говорят только военные. Это сами "кракеновцы" друг с другом переговариваются. И потом, на станции переливания крови в Харькове требовались машины скорой помощи, потому что были раненые со стороны националистов и людей в камуфляже", - указал эксперт.
Алехин отметил, что то же самое было с Домом культуры железнодорожников на Холодной горе недалеко от Южного вокзала. Они там тоже прокололись, потому что там были польские и американские бронемашины. Удар был нанесен по цели.
Нанесение таких ударов стало возможным благодаря комплексной работе нашей агентуры, разведчиков и спецназа, заключил собеседник издания.
 
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