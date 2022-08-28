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"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева
"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева - 28.08.2022 Украина.ру
"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева
Американские власти должны прекратить финансирование Украины, так как не могут обеспечить безопасность границ США. Об этом в интервью The American Conservative заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп
2022-08-28T09:26
2022-08-28T09:26
2022-08-28T09:26
новости
джо байден
финансирование
киев
конгрессмен
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Власти США не способны собрать деньги для обеспечения безопасности границ государства. Финансирование Киева конгрессмен назвал политико президента Джо Байдена "Америка в последнюю очередь". 24 августа президент США Джо Байден выделил $2,98 млрд Украине на закупку систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.
https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, финансирование, киев, конгрессмен
Новости, Джо Байден, финансирование, Киев, конгрессмен
"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева
Американские власти должны прекратить финансирование Украины, так как не могут обеспечить безопасность границ США. Об этом в интервью The American Conservative заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп