"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева - 28.08.2022 Украина.ру
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"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева
"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева - 28.08.2022 Украина.ру
"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева
Американские власти должны прекратить финансирование Украины, так как не могут обеспечить безопасность границ США. Об этом в интервью The American Conservative заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп
2022-08-28T09:26
2022-08-28T09:26
новости
джо байден
финансирование
киев
конгрессмен
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Власти США не способны собрать деньги для обеспечения безопасности границ государства. Финансирование Киева конгрессмен назвал политико президента Джо Байдена "Америка в последнюю очередь". 24 августа президент США Джо Байден выделил $2,98 млрд Украине на закупку систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.
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новости, джо байден, финансирование, киев, конгрессмен
Новости, Джо Байден, финансирование, Киев, конгрессмен

"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева

09:26 28.08.2022
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP / Evan Vucci
Читать в
Американские власти должны прекратить финансирование Украины, так как не могут обеспечить безопасность границ США. Об этом в интервью The American Conservative заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп
Власти США не способны собрать деньги для обеспечения безопасности границ государства. Финансирование Киева конгрессмен назвал политико президента Джо Байдена "Америка в последнюю очередь".
"Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о 3 млрд", - заявил Бишоп.
24 августа президент США Джо Байден выделил $2,98 млрд Украине на закупку систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.
Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 15:09
Байден выделил Украине $3 млрд военной помощиПрезидент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома
 
НовостиДжо БайденфинансированиеКиевконгрессмен
 
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Заголовок открываемого материала
09:30Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России
09:26"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева
09:15Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин
09:13В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС
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08:45Николай Азаров о том, могут ли объединиться Россия, Украина и Беларусь
08:30Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман
08:15В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков
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