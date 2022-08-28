https://ukraina.ru/20220828/1038186819.html

"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева

"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева - 28.08.2022 Украина.ру

"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование Киева

Американские власти должны прекратить финансирование Украины, так как не могут обеспечить безопасность границ США. Об этом в интервью The American Conservative заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп

2022-08-28T09:26

2022-08-28T09:26

2022-08-28T09:26

новости

джо байден

финансирование

киев

конгрессмен

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Власти США не способны собрать деньги для обеспечения безопасности границ государства. Финансирование Киева конгрессмен назвал политико президента Джо Байдена "Америка в последнюю очередь". 24 августа президент США Джо Байден выделил $2,98 млрд Украине на закупку систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.

https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html

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новости, джо байден, финансирование, киев, конгрессмен