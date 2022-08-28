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В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков

В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков - 28.08.2022 Украина.ру

В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков

России нужен "Смерш", будут теракты и потери, но их количество должно уменьшаться - заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.

2022-08-28T08:15

2022-08-28T08:15

2022-08-28T08:15

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Нужна жесткая организация, плюс охрана нужна этим людям, нужно задействовать всю эффективность вот этих организаций "Смерть шпионам", это должно быть максимально жесткое выявление ячеек, сетей - добавил политолог.К тому же до них еще надо дойти, чтобы они из спящих ячеек проснулись, кто-то должен дать им сигнал, чтобы разбудить, вот эти сигналы должны быть погашены, и тех, и этих надо выкорчевывать максимально жестко - подчеркнул Марков.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

диверсанты, сво, украина, россия