В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков - 28.08.2022 Украина.ру
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В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков
В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков - 28.08.2022 Украина.ру
В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков
России нужен "Смерш", будут теракты и потери, но их количество должно уменьшаться - заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-08-28T08:15
2022-08-28T08:15
диверсанты
сво
украина
россия
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Нужна жесткая организация, плюс охрана нужна этим людям, нужно задействовать всю эффективность вот этих организаций "Смерть шпионам", это должно быть максимально жесткое выявление ячеек, сетей - добавил политолог.К тому же до них еще надо дойти, чтобы они из спящих ячеек проснулись, кто-то должен дать им сигнал, чтобы разбудить, вот эти сигналы должны быть погашены, и тех, и этих надо выкорчевывать максимально жестко - подчеркнул Марков.
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диверсанты, сво, украина, россия
диверсанты, СВО, Украина, Россия

В Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ будет расстреливать украинских диверсантов - Марков

08:15 28.08.2022
 
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России нужен "Смерш", будут теракты и потери, но их количество должно уменьшаться - заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
Нужна жесткая организация, плюс охрана нужна этим людям, нужно задействовать всю эффективность вот этих организаций "Смерть шпионам", это должно быть максимально жесткое выявление ячеек, сетей - добавил политолог.
Спящие ячейки пока есть, но не надо их считать такими идейными, что они ждут, как бы только взорвать. Они колеблются — участвовать, не участвовать. Если будет жёсткая политика подавления, они не будут участвовать.
Сергей Марков
Сергей Марков
политолог
К тому же до них еще надо дойти, чтобы они из спящих ячеек проснулись, кто-то должен дать им сигнал, чтобы разбудить, вот эти сигналы должны быть погашены, и тех, и этих надо выкорчевывать максимально жестко - подчеркнул Марков.
 
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