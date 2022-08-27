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На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата - 27.08.2022 Украина.ру
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
2022-08-27T17:32
2022-08-27T17:32
2022-08-27T17:32
украина
новости
моряки
взятка
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"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования... Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Отмечается, что выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях.Ранее украинские моряки записали видеообращение к правительству и президенту страны с просьбой разрешить им выезд на работу за границу, и выразили готовность платить определенную мзду за такое разрешение.Известно, что сотрудники украинских военкоматов не брезгуют брать взятки за то, чтобы не призывать молодых людей в армию, и нередко сами провоцируют выплату им «благодарности» от нежелающих служить.
https://ukraina.ru/20220707/1034308466.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, моряки, взятка
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования... Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.
Отмечается, что выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях.
Ранее украинские моряки записали видеообращение к правительству и президенту страны с просьбой разрешить им выезд на работу за границу, и выразили готовность платить определенную мзду за такое разрешение.
Известно, что сотрудники украинских военкоматов не брезгуют брать взятки за то, чтобы не призывать молодых людей в армию, и нередко сами провоцируют выплату им «благодарности» от нежелающих служить.