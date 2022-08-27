https://ukraina.ru/20220827/1038182153.html

На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата

На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата - 27.08.2022 Украина.ру

На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата

Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

2022-08-27T17:32

2022-08-27T17:32

2022-08-27T17:32

украина

новости

моряки

взятка

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"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования... Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Отмечается, что выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях.Ранее украинские моряки записали видеообращение к правительству и президенту страны с просьбой разрешить им выезд на работу за границу, и выразили готовность платить определенную мзду за такое разрешение.Известно, что сотрудники украинских военкоматов не брезгуют брать взятки за то, чтобы не призывать молодых людей в армию, и нередко сами провоцируют выплату им «благодарности» от нежелающих служить.

https://ukraina.ru/20220707/1034308466.html

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украина, новости, моряки, взятка