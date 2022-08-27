На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата - 27.08.2022 Украина.ру
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На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата - 27.08.2022 Украина.ру
На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
2022-08-27T17:32
2022-08-27T17:32
украина
новости
моряки
взятка
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"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования... Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Отмечается, что выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях.Ранее украинские моряки записали видеообращение к правительству и президенту страны с просьбой разрешить им выезд на работу за границу, и выразили готовность платить определенную мзду за такое разрешение.Известно, что сотрудники украинских военкоматов не брезгуют брать взятки за то, чтобы не призывать молодых людей в армию, и нередко сами провоцируют выплату им «благодарности» от нежелающих служить.
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украина, новости, моряки, взятка
Украина, Новости, моряки, взятка

На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата

17:32 27.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства о продлении ареста украинским морякам
Рассмотрение ходатайства о продлении ареста украинским морякам - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украинские моряки смогут выезжать за границу Украины, предварительно согласовав выезд с военкоматом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования... Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.
Отмечается, что выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях.
Ранее украинские моряки записали видеообращение к правительству и президенту страны с просьбой разрешить им выезд на работу за границу, и выразили готовность платить определенную мзду за такое разрешение.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:33
Украинские моряки заявили, что их рабочие места занимают россиянеУкраинские моряки 6 июля опубликовали видеообращение к своим парламентариям, в котором заявили, что пока они не могут выехать с Украины, их рабочие места занимают россияне.
Известно, что сотрудники украинских военкоматов не брезгуют брать взятки за то, чтобы не призывать молодых людей в армию, и нередко сами провоцируют выплату им «благодарности» от нежелающих служить.
 
УкраинаНовостиморякивзятка
 
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