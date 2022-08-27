"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России
© AP / Jean-Francois Badias, File
© AP / Jean-Francois Badias, File
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов рассказал в интервью Украина.ру о том, каких "жертв" от европейцев требует мнимая свобода от российских энергоресурсов и возможна ли она
"Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - таким лозунгом президент Франции призвал граждан готовиться к последствиям кризиса. Однако, по словам Петра Акопова, европейцы вряд ли готовы к этому.
На самом деле сегодняшнее заявление Макрона является своеобразным продолжением вчерашних и позавчерашних выступлений его по Украине. Он сказал, обращаясь к "Крымской платформе", что действия России представляют угрозу безопасности и свободе всего мира. Даже не Европы, а всего мира.
По его словам, Европе пора принять тот факт, что эра изобилия закончилась, теперь нужно будет привыкать к необходимости затягивать пояса туже.
Мир сталкивается с дефицитом обычных вещей, к которым все так привыкли, подчеркивает политолог.
Европе предлагают ограничить не просто потребление, а изменить уровень жизни, фактически изменить уклад жизни, апеллируя к тому, что в мире кризисные времена – из-за ковида, из-за того, что был общий экономический кризис, из-за локдаунов. Теперь "страшная Россия", нарушив все международные правила, поставила весь мир под угрозу, отмечает Акопов.
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Вчера, 15:29Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещениемСтолкнувшись с резким повышением цен на газ, ставшим результатом введённых после начала спецоперации антироссийских санкций, большинство стран Европы вводят срочные меры по снижению потребления энергии. Об этом говорится в публикации от 26 августа на американском финансовом сайте Bloomberg