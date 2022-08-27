https://ukraina.ru/20220827/1038163423.html

"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России

"Затянуть пояса": готова ли Европа платить за свободу от России

"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России

Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов рассказал в интервью Украина.ру о том, каких "жертв" от европейцев требует мнимая свобода от российских энергоресурсов и возможна ли она

2022-08-27T05:07

2022-08-27T05:07

2022-08-27T05:07

новости

петр акопов

европа

свобода

россия

энергоресурсы

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"Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - таким лозунгом президент Франции призвал граждан готовиться к последствиям кризиса. Однако, по словам Петра Акопова, европейцы вряд ли готовы к этому.По его словам, Европе пора принять тот факт, что эра изобилия закончилась, теперь нужно будет привыкать к необходимости затягивать пояса туже.Мир сталкивается с дефицитом обычных вещей, к которым все так привыкли, подчеркивает политолог.Европе предлагают ограничить не просто потребление, а изменить уровень жизни, фактически изменить уклад жизни, апеллируя к тому, что в мире кризисные времена – из-за ковида, из-за того, что был общий экономический кризис, из-за локдаунов. Теперь "страшная Россия", нарушив все международные правила, поставила весь мир под угрозу, отмечает Акопов.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220826/1038152339.html

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новости, петр акопов, европа, свобода, россия, энергоресурсы