"Затянуть пояса": готова ли Европа платить за свободу от России
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"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России
"Затянуть пояса": готова ли Европа платить за свободу от России
"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов рассказал в интервью Украина.ру о том, каких "жертв" от европейцев требует мнимая свобода от российских энергоресурсов и возможна ли она
2022-08-27T05:07
2022-08-27T05:07
новости
петр акопов
европа
свобода
россия
энергоресурсы
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"Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - таким лозунгом президент Франции призвал граждан готовиться к последствиям кризиса. Однако, по словам Петра Акопова, европейцы вряд ли готовы к этому.По его словам, Европе пора принять тот факт, что эра изобилия закончилась, теперь нужно будет привыкать к необходимости затягивать пояса туже.Мир сталкивается с дефицитом обычных вещей, к которым все так привыкли, подчеркивает политолог.Европе предлагают ограничить не просто потребление, а изменить уровень жизни, фактически изменить уклад жизни, апеллируя к тому, что в мире кризисные времена – из-за ковида, из-за того, что был общий экономический кризис, из-за локдаунов. Теперь "страшная Россия", нарушив все международные правила, поставила весь мир под угрозу, отмечает Акопов.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
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новости, петр акопов, европа, свобода, россия, энергоресурсы
Новости, Петр Акопов, Европа, свобода, Россия, энергоресурсы

"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России

05:07 27.08.2022
 
© AP / Jean-Francois Badias, File
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP / Jean-Francois Badias, File
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Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов рассказал в интервью Украина.ру о том, каких "жертв" от европейцев требует мнимая свобода от российских энергоресурсов и возможна ли она
"Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - таким лозунгом президент Франции призвал граждан готовиться к последствиям кризиса. Однако, по словам Петра Акопова, европейцы вряд ли готовы к этому.
На самом деле сегодняшнее заявление Макрона является своеобразным продолжением вчерашних и позавчерашних выступлений его по Украине. Он сказал, обращаясь к "Крымской платформе", что действия России представляют угрозу безопасности и свободе всего мира. Даже не Европы, а всего мира.
Петр Акопов
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
По его словам, Европе пора принять тот факт, что эра изобилия закончилась, теперь нужно будет привыкать к необходимости затягивать пояса туже.
Мир сталкивается с дефицитом обычных вещей, к которым все так привыкли, подчеркивает политолог.
Европе предлагают ограничить не просто потребление, а изменить уровень жизни, фактически изменить уклад жизни, апеллируя к тому, что в мире кризисные времена – из-за ковида, из-за того, что был общий экономический кризис, из-за локдаунов. Теперь "страшная Россия", нарушив все международные правила, поставила весь мир под угрозу, отмечает Акопов.
Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 15:29
Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещениемСтолкнувшись с резким повышением цен на газ, ставшим результатом введённых после начала спецоперации антироссийских санкций, большинство стран Европы вводят срочные меры по снижению потребления энергии. Об этом говорится в публикации от 26 августа на американском финансовом сайте Bloomberg
 
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