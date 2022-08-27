https://ukraina.ru/20220827/1038160822.html

Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды

Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды - 27.08.2022 Украина.ру

Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды

Убеждённые нацисты составляют незначительное меньшинство населения Украины, но у них в руках власть и оружие, и создаваемая ими в стране атмосфера вынуждает противников киевского режима "держать язык за зубами". Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-08-27T04:35

2022-08-27T04:35

2022-08-27T04:35

николай азаров

новости

украинские националисты

террор

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Он рассказал, что в настоящий момент в стране развита атмосфера доносительства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220417/1033676987.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николай азаров, новости, украинские националисты, террор