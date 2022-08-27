Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды
© Twitter / Національний КорпусМарш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина
© Twitter / Національний Корпус
Убеждённые нацисты составляют незначительное меньшинство населения Украины, но у них в руках власть и оружие, и создаваемая ими в стране атмосфера вынуждает противников киевского режима "держать язык за зубами". Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что в настоящий момент в стране развита атмосфера доносительства.
Ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют. Это же стало нормой жизни
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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