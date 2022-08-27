Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды - 27.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220827/1038160822.html
Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды
Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды - 27.08.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды
Убеждённые нацисты составляют незначительное меньшинство населения Украины, но у них в руках власть и оружие, и создаваемая ими в стране атмосфера вынуждает противников киевского режима "держать язык за зубами". Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-27T04:35
2022-08-27T04:35
николай азаров
новости
украинские националисты
террор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/04/1033240488_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ad6199adbc712c18f952ee1f5f197563.jpg
Он рассказал, что в настоящий момент в стране развита атмосфера доносительства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220417/1033676987.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/04/1033240488_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9a92c390364bfc55650cf317f6ae93c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
николай азаров, новости, украинские националисты, террор
Николай Азаров, Новости, украинские националисты, террор

Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды

04:35 27.08.2022
 
© Twitter / Національний КорпусМарш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина
Марш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Twitter / Національний Корпус
Читать в
Убеждённые нацисты составляют незначительное меньшинство населения Украины, но у них в руках власть и оружие, и создаваемая ими в стране атмосфера вынуждает противников киевского режима "держать язык за зубами". Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что в настоящий момент в стране развита атмосфера доносительства.

Ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют. Это же стало нормой жизни

Николай Азаров
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Заказное убийство коллаж
17 апреля, 07:17
Пять самых громких заказных убийств на Украине, которые остаются нераскрытымиБывший замминистра МВД Антон Геращенко в сентябре 2020 года заявлял, что показатель раскрываемости убийств на Украине якобы достигает 90%. При этом внушительная часть громких дел о заказных убийствах активистов, журналистов и оппозиционных политиков уже многие годы остается нераскрытой
 
Николай АзаровНовостиукраинские националистытеррор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче
06:07Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"
06:00Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами
05:53"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
05:45Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского
05:37Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО
05:30Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ
05:22"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС
05:15Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса
05:07"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России
05:00Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной
04:53Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти
04:45"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца
04:35Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды
04:30"Ядерный шантаж": депутат объяснил, как Киев пытается оправдать свое бессилие
04:23Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США
04:15Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ
04:07"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу
04:00Аверьянов: Россия расплачивается за поражение 2014 года
19:45Обстрелы ЗАЭС, террор в Северной Таврии. Итоги 26 августа на Украине
Лента новостейМолния