ВСУ не смогут воевать, когда останутся без офицеров — военный эксперт - 26.08.2022 Украина.ру
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ВСУ не смогут воевать, когда останутся без офицеров — военный эксперт
ВСУ не смогут воевать, когда останутся без офицеров — военный эксперт - 26.08.2022 Украина.ру
ВСУ не смогут воевать, когда останутся без офицеров — военный эксперт
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Вооруженные силы Украины скоро не смогут воевать, так как останутся без офицеров
2022-08-26T13:29
2022-08-26T13:29
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эксперт
новости
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По его словам, российские военные уничтожают высококвалифицированных военнослужащих, которые являются "штучным товаром"."Я пять лет служил на военном аэродроме. Для подготовки пилота третьего класса нужно не так много времени. Но для подготовки пилота первого класса или снайпера нужно пять-десять лет. И мы выбиваем звено вражеских летчиков второго класса, а потом попадаем на плохо обученных пилотов, которых легко сбивать. Это принципиально", - объяснил Евсеев.Он добавил, что много украинских офицеров гибнет "на уровне бригадного звена"."Чтобы подготовить даже командира батальона... очень много ступеней. А если сейчас лейтенанта или капитана запаса поставить командиром батальона, о какой эффективности может идти речь? Батальон — это серьезная структура с разными подразделениями и межродовым взаимодействием. Там могут быть минометы и танки. Особенно плохо компенсируется убыль старшего и среднего офицерского звена. Их нельзя подготовить за несколько месяцев. Назначить можно — подготовить нельзя. Мы же не собираемся воевать 10 лет. А я слабо верю, что за полтора года из командира роты можно подготовить комбата", - сказал он.Эксперт добавил, что уничтожение офицеров приведет к гибели личного состава и неумению управлять боем, к ошибочным действиям на поле боя.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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евсеев, всу, эксперт, новости
Евсеев, ВСУ, эксперт, Новости

ВСУ не смогут воевать, когда останутся без офицеров — военный эксперт

13:29 26.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Вооруженные силы Украины скоро не смогут воевать, так как останутся без офицеров
По его словам, российские военные уничтожают высококвалифицированных военнослужащих, которые являются "штучным товаром".
"Я пять лет служил на военном аэродроме. Для подготовки пилота третьего класса нужно не так много времени. Но для подготовки пилота первого класса или снайпера нужно пять-десять лет. И мы выбиваем звено вражеских летчиков второго класса, а потом попадаем на плохо обученных пилотов, которых легко сбивать. Это принципиально", - объяснил Евсеев.
Он добавил, что много украинских офицеров гибнет "на уровне бригадного звена".
"Чтобы подготовить даже командира батальона... очень много ступеней. А если сейчас лейтенанта или капитана запаса поставить командиром батальона, о какой эффективности может идти речь? Батальон — это серьезная структура с разными подразделениями и межродовым взаимодействием. Там могут быть минометы и танки. Особенно плохо компенсируется убыль старшего и среднего офицерского звена. Их нельзя подготовить за несколько месяцев. Назначить можно — подготовить нельзя. Мы же не собираемся воевать 10 лет. А я слабо верю, что за полтора года из командира роты можно подготовить комбата", - сказал он.
Эксперт добавил, что уничтожение офицеров приведет к гибели личного состава и неумению управлять боем, к ошибочным действиям на поле боя.

"А при отступлении они вообще могут потерять управление. Вот к чему приводят потери старшего и среднего офицерского звена, которых некем заменить", - подытожил Евсеев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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