https://ukraina.ru/20220826/1038137549.html

В Курске задержан украинский шпион – ФСБ

В Курске задержан украинский шпион – ФСБ - 26.08.2022 Украина.ру

В Курске задержан украинский шпион – ФСБ

В Курске задержан агент украинской разведки, который собирал данные о военных объектах. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ФСБ России

2022-08-26T09:56

2022-08-26T09:56

2022-08-26T09:56

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В ведомстве отметили, что у шпиона была изъята специальная литература по диверсиям и партизанской войне, а также аппаратура для сбора и хранения данных.Ранее в одном из городов Ростовской области сотрудники спецслужб выявили завербованного СБУ гражданина ЛНР. По информации ведомства, житель республики прибыл в Россию для сбора информации о передвижении российской военной техники.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков заявил, что России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане и предложил высылать всех подозрительных людей и предположительных диверсантов с освобожденных и прифронтовых городов "куда-то подальше".

https://ukraina.ru/20220718/1036538841.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, шпионы, курск, главное