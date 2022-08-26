В Курске задержан украинский шпион – ФСБ - 26.08.2022 Украина.ру
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В Курске задержан украинский шпион – ФСБ
В Курске задержан украинский шпион – ФСБ - 26.08.2022 Украина.ру
В Курске задержан украинский шпион – ФСБ
В Курске задержан агент украинской разведки, который собирал данные о военных объектах. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ФСБ России
2022-08-26T09:56
2022-08-26T09:56
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В ведомстве отметили, что у шпиона была изъята специальная литература по диверсиям и партизанской войне, а также аппаратура для сбора и хранения данных.Ранее в одном из городов Ростовской области сотрудники спецслужб выявили завербованного СБУ гражданина ЛНР. По информации ведомства, житель республики прибыл в Россию для сбора информации о передвижении российской военной техники.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков заявил, что России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане и предложил высылать всех подозрительных людей и предположительных диверсантов с освобожденных и прифронтовых городов "куда-то подальше".
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новости, фсб, шпионы, курск, главное
Новости, ФСБ, шпионы, Курск, главное

В Курске задержан украинский шпион – ФСБ

09:56 26.08.2022
 
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В Курске задержан агент украинской разведки, который собирал данные о военных объектах. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ФСБ России
В ведомстве отметили, что у шпиона была изъята специальная литература по диверсиям и партизанской войне, а также аппаратура для сбора и хранения данных.
Ранее в одном из городов Ростовской области сотрудники спецслужб выявили завербованного СБУ гражданина ЛНР. По информации ведомства, житель республики прибыл в Россию для сбора информации о передвижении российской военной техники.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков заявил, что России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане и предложил высылать всех подозрительных людей и предположительных диверсантов с освобожденных и прифронтовых городов "куда-то подальше".
ФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы
18 июля, 13:20
Украинского шпиона задержали в Ростовской областиВ одном из городов Ростовской области сотрудники спецслужб выявили завербованного СБУ гражданина ЛНР, сообщает 18 июля ФСБ
 
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