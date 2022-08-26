Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии - 26.08.2022 Украина.ру
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Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии
Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии - 26.08.2022 Украина.ру
Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии
Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T10:04
2022-08-26T10:43
эксклюзив
украина
венгрия
польша
сбу
гражданство
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Оставленные сбушниками при отступлении из Херсона документы, которые попали в распоряжение издания Украина.Ру, раскрывают все новые шокирующие подробности деятельности это государственной спецслужбы. Мы писали, как они преследовали и контролировали приверженцев Русской православной церкви в Украине, следили за представителями крымской диаспоры. Настало время рассказать, как СБУ пыталось контролировать своих ярых союзников.Отношение украинских властей к своим западным союзникам далеко не такое радужное, как открыто заявляется. Секретные документы СБУ, попавшие в распоряжение Украины.ру, показывают это со всей очевидностью.Президент Польши Анджей Дуда стал единственным лидером иностранного государства, лично посетившим саммит "Крымской платформы" в Киеве - если не считать уже почти уволенного Бориса Джонсона, который будет исполнять обязанности главы британского правительства еще несколько недель.Власти Украины приняли решение, которое практически уравнивает права поляков с правами украинцев - в частности, в том, что касается участия в органах власти.Однако на самом деле в отношениях стран все далеко не безоблачно. Украинская власть не только подозревает поляков в намерении захватить часть украинской территории, но и ставит конкретные задачи перед сотрудниками спецслужб по профилактической борьбе с подобными явлениями.Негласный запретВ распоряжении нашего издания оказались секретные документы Службы безопасности Украины, в которых признается: угроза захвата украинской территории по мнению сотрудников СБУ не только Польшей, но также Венгрией и Румынией более чем серьезна."Наиболее опасными тенденциями является получение украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: РФ, Румыния, Венгрия, Польша", -говорится в выводе о необходимости проведения негласного общего профилактического мероприятия" от 2 апреля 2020 года.В документе как доказанный достоверный факт отмечается, что указанные государства готовят конкретные действия по отторжению части украинских регионов."Заинтересованная иностранная сторона планируя деструктивно-подрывную деятельность, рассчитывает на таких граждан как на лояльных сторонников собственной агрессивной политики и движущую силу разнообразных псевдодемократических процессов, в первую очередь референдумов про самоопределение территориальных субъектов", - говорится в документах.Это полностью противоречит публичным заявлениям высокопоставленных представителей украинского режима о том, что "весь цивилизованный мир" поддерживает территориальную целостность Украины.Ответственность сторонОчевидно, что виноваты в сложившемся положении исключительно украинские власти, которые сделали совершенно невыносимой жизнь большинства своих сограждан.Найти работу с достойной оплатой могут единицы, при этом цены в магазинах и цифры в платежках ЖКХ достигают заоблачных высот, медицина по факту давно уже стала платной, в обществе заправляют национал-радикалы.Это не говоря уже о спровоцированной киевским режимом гражданской войне в Донбассе, ради прекращения которой и началась спецоперация ВС РФ на Украине.Украинцы уже давно массово переезжают в соседние страны. Многих оставшихся вдохновляет пример крымчан, которые "эмигрировали" вместе со своим полуостровом.С 2014 года на Украине опросы общественного мнения показывают постоянный рост количества граждан, считающих, что ситуация в стране развивается в неверном направлении.В то же время возможностей бороться с такими тенденциями у украинских спецслужб не так уж и много.Профилактические мерыПопытки изменить общественное мнение СБУ предпринимала постоянно, следует из документов. Для этого с помощью своих агентов в СМИ они публиковали разного рода статьи, в которых распространяли необходимую им точку зрения на те или иные события.Для того, чтобы отбить желание у жителей приграничных регионов получать иностранные паспорта, сотрудниками СБУ была опубликована статья в издании "ШоТам.in.ua" под названием "Гражданство как основа государственности".Двойное гражданство на данном этапе развития страны "несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и консолидации украинского государства", отмечалось в публикации.Что интересно, упоминание Польши в качестве потенциального агрессора в статье отсутствовало. Украинские власти пока не допускают утечки в публичную сферу информации, которая могла бы испортить отношения с Варшавой.Также в публикации заявлялось, что Россия, Венгрия и Румыния провоцирует получение жителями приграничных регионов Украины паспортов этих государств, а двойное гражданство объявлялось инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в приграничных областях."Каждый из нас должен помнить, что в нынешних условиях лица с двойным гражданством представляют реальную угрозу украинской государственности, не только тем, что национальные интересы для них не являются приоритетными, и аи отсутствием у таких лиц заинтересованности в процветании и развитии Украины", - говорилось в статье.В документах СБУ содержатся и упоминания о том, как сотрудники запугивали тех местных жителей, про которых ведомству становилось известно об их намерении получить иностранный паспорт.Например, Екатерину Т. после доноса знакомых о том, что она собирается получить паспорт гражданки Болгарии, вызвали в СБУ и запугали уголовной ответственностью, которая якобы может для нее последовать после получения болгарского гражданства. После такого явного интереса спецслужб женщина, естественно, отказалась от своих намерений.Следует отметить, что СБУ несмотря на все свое могущество была и остается инструментом администрации президента Украины. Недаром Владимир Зеленский назначил во главе ведомства своего близкого друга Ивана Баканова.Нынешняя украинская верхушка заявляет о полном единении мира вокруг Украины, но при этом смертельно боится собственных "партнеров", так как понимает: в любой момент те могут их бросить, прихватив с собой часть украинской земли в качестве компенсации.
https://ukraina.ru/20220504/1033910909.html
https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html
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Василий Ткач
Василий Ткач
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, венгрия, польша, сбу, гражданство
Эксклюзив, Украина, Венгрия, Польша, СБУ, гражданство

Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии

10:04 26.08.2022 (обновлено: 10:43 26.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
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Оставленные сбушниками при отступлении из Херсона документы, которые попали в распоряжение издания Украина.Ру, раскрывают все новые шокирующие подробности деятельности это государственной спецслужбы. Мы писали, как они преследовали и контролировали приверженцев Русской православной церкви в Украине, следили за представителями крымской диаспоры. Настало время рассказать, как СБУ пыталось контролировать своих ярых союзников.
Отношение украинских властей к своим западным союзникам далеко не такое радужное, как открыто заявляется. Секретные документы СБУ, попавшие в распоряжение Украины.ру, показывают это со всей очевидностью.
Президент Польши Анджей Дуда стал единственным лидером иностранного государства, лично посетившим саммит "Крымской платформы" в Киеве - если не считать уже почти уволенного Бориса Джонсона, который будет исполнять обязанности главы британского правительства еще несколько недель.
Власти Украины приняли решение, которое практически уравнивает права поляков с правами украинцев - в частности, в том, что касается участия в органах власти.
Однако на самом деле в отношениях стран все далеко не безоблачно. Украинская власть не только подозревает поляков в намерении захватить часть украинской территории, но и ставит конкретные задачи перед сотрудниками спецслужб по профилактической борьбе с подобными явлениями.
Негласный запрет
В распоряжении нашего издания оказались секретные документы Службы безопасности Украины, в которых признается: угроза захвата украинской территории по мнению сотрудников СБУ не только Польшей, но также Венгрией и Румынией более чем серьезна.
"Наиболее опасными тенденциями является получение украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: РФ, Румыния, Венгрия, Польша", -говорится в выводе о необходимости проведения негласного общего профилактического мероприятия" от 2 апреля 2020 года.
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В документе как доказанный достоверный факт отмечается, что указанные государства готовят конкретные действия по отторжению части украинских регионов.
"Заинтересованная иностранная сторона планируя деструктивно-подрывную деятельность, рассчитывает на таких граждан как на лояльных сторонников собственной агрессивной политики и движущую силу разнообразных псевдодемократических процессов, в первую очередь референдумов про самоопределение территориальных субъектов", - говорится в документах.
Это полностью противоречит публичным заявлениям высокопоставленных представителей украинского режима о том, что "весь цивилизованный мир" поддерживает территориальную целостность Украины.
Ответственность сторон
Очевидно, что виноваты в сложившемся положении исключительно украинские власти, которые сделали совершенно невыносимой жизнь большинства своих сограждан.
Найти работу с достойной оплатой могут единицы, при этом цены в магазинах и цифры в платежках ЖКХ достигают заоблачных высот, медицина по факту давно уже стала платной, в обществе заправляют национал-радикалы.
Это не говоря уже о спровоцированной киевским режимом гражданской войне в Донбассе, ради прекращения которой и началась спецоперация ВС РФ на Украине.
Украинцы уже давно массово переезжают в соседние страны. Многих оставшихся вдохновляет пример крымчан, которые "эмигрировали" вместе со своим полуостровом.
С 2014 года на Украине опросы общественного мнения показывают постоянный рост количества граждан, считающих, что ситуация в стране развивается в неверном направлении.
В то же время возможностей бороться с такими тенденциями у украинских спецслужб не так уж и много.
Профилактические меры
Попытки изменить общественное мнение СБУ предпринимала постоянно, следует из документов. Для этого с помощью своих агентов в СМИ они публиковали разного рода статьи, в которых распространяли необходимую им точку зрения на те или иные события.
Для того, чтобы отбить желание у жителей приграничных регионов получать иностранные паспорта, сотрудниками СБУ была опубликована статья в издании "ШоТам.in.ua" под названием "Гражданство как основа государственности".
Двойное гражданство на данном этапе развития страны "несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и консолидации украинского государства", отмечалось в публикации.
Что интересно, упоминание Польши в качестве потенциального агрессора в статье отсутствовало. Украинские власти пока не допускают утечки в публичную сферу информации, которая могла бы испортить отношения с Варшавой.
Также в публикации заявлялось, что Россия, Венгрия и Румыния провоцирует получение жителями приграничных регионов Украины паспортов этих государств, а двойное гражданство объявлялось инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в приграничных областях.
"Каждый из нас должен помнить, что в нынешних условиях лица с двойным гражданством представляют реальную угрозу украинской государственности, не только тем, что национальные интересы для них не являются приоритетными, и аи отсутствием у таких лиц заинтересованности в процветании и развитии Украины", - говорилось в статье.
В документах СБУ содержатся и упоминания о том, как сотрудники запугивали тех местных жителей, про которых ведомству становилось известно об их намерении получить иностранный паспорт.
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Например, Екатерину Т. после доноса знакомых о том, что она собирается получить паспорт гражданки Болгарии, вызвали в СБУ и запугали уголовной ответственностью, которая якобы может для нее последовать после получения болгарского гражданства. После такого явного интереса спецслужб женщина, естественно, отказалась от своих намерений.
Следует отметить, что СБУ несмотря на все свое могущество была и остается инструментом администрации президента Украины. Недаром Владимир Зеленский назначил во главе ведомства своего близкого друга Ивана Баканова.
Нынешняя украинская верхушка заявляет о полном единении мира вокруг Украины, но при этом смертельно боится собственных "партнеров", так как понимает: в любой момент те могут их бросить, прихватив с собой часть украинской земли в качестве компенсации.
 
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