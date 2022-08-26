https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html

Время работает на Россию. Причины торможения оружейных поставок в СВО

Время работает на Россию. Причины торможения оружейных поставок в СВО - 26.08.2022 Украина.ру

Время работает на Россию. Причины торможения оружейных поставок в СВО

Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T10:06

2022-08-26T10:06

2022-08-26T11:20

эксклюзив

россия

украина

запад

владимир скачко

перемирие

переговоры

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Вот вам и связь. Практически прямая. Не успел президент России Владимир Путин подписать приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, как канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна не станет поставлять Украине оружие для ударов по России. Из благородных соображений, разумеется — из-за риска эскалации.Общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. И многие стали негласно гадать, а хватит ли этих людей, чтобы дойти и взять Берлин, если вдруг дело дойдет до этого. И Шольц, который до этого распинался, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине и передаст Киеву зенитные самоходные установки Gepard, гаубицы и системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром, сразу сдал назад. «Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — привычно спрятался Шольц за спиной Байдена.И ситуация в зоне спецвоенной операции (СВО) идет к тому, о чем там не желают говорить публично, но что устанавливается явочным порядком. Речь идет о перемирии. То есть о некоем дипломатическом решении противостояния между Украиной и Россией в рамках СВО.И пикантность ситуации заключается в том, что оно, перемирие, с одной стороны, надолго не нужно никому. Во-первых, потому, что на Украине сегодня бодаются не только Киев с Москвой. Противостояние обозначено гораздо шире — между Россией и всем Западом при самых высоких ставках. На кону — однополярный мир с американской гегемонией во главе.Следовательно, во-вторых, перемирие или даже мир — это всего лишь временное явление, которое откладывает решение главной проблемы: кто в мире главный во времени. На будущее. А потом, со временем, когда стороны опять подкопят силы, оно вспыхнет с новой силой. И не исключено, в новом месте и в новых формах. Но то, что из этой схватки живым должен выйти один, уже не сомневается никто. Хотя бы потому что его за пределами СВО ждут новые игроки, готовые помериться силой. Тот же Китай чего стоит.Поэтому сейчас и устанавливается временное затишье, если хотите, негласное перемирие, выражающееся в так называемом позиционном стоянии сторон на линии соприкосновения. Ну как стоянии? Стороны ведут позиционные бои, в которых союзные силы СВО перемалывают ВСУ, но ни та, ни другая боль сторона пока не способны на решительные прорывные действия.Нет ни сил, ни желания. А министр обороны России Сергей Шойгу вообще заявил, что замедление действия России в СВО вызвано желанием сохранить максимум мирных жизней. Украинская же сторона продолжает ползучие обстрелы российских позиций по всему фронту, которые, как ей кажется, с успехом в глазах западных спонсоров заменяют анонсированное, но успешно профуканное «контрнаступление». При этом президент Украины Владимир Зеленский, а за ним — явно вынужденно — все его ближайшие сторонники заговорили, что Украина не пойдет ни на какие мирные переговоры. И на подписание некого документа с условным названием «Минск-3». Хотя до этого представители обеих сторон допускали дипломатическое решение проблемы СВО.Что же поменялось? Да, собственно, ничего. Потому что, как уже было сказано выше, сторонам нужна только победа. Запад понимает, что, если он сейчас не «укротит» Россию, то дальше сделать это будет еще труднее. Россия прекрасно понимает, что, если она не добьет «украинскую неонацистскую гадину», то она возобновится с новой русофобской силой на любом клочке, который останется от Украины. И России о вожделенной безопасности на западных границах опять придется забыть.А затишье, похожее на явочное перемирие, устанавливается потому, что пока нет достаточного количества вооружений. Объективно — у обеих сторон. Но Запад в этом плане испытывает проблем побольше. Специалисты называет как минимум четыре возможные проблемы, почему Запада в поставках оружия Украине периодически либо «шольцует» — не дает, ссылаясь на нежелание эскалации, либо «байденничает» — обещает дать, но деньги вкладывает в свой ВПК. Как американский ленд-лиз, большинство средств от которого пойдет в американский ВПК. Или даже последний подарок Байдена в 3 млрд долл. на День независимости Украины: сумма красивая, круглая, впечатляющая, но пойдет она не Украине, а американским оружейникам.Так вот: первая причина торможения оружейных поставок — медленно, но уверено растущее разочарование в способностях и потенциях неонацистского Киева решить проблему России вооруженным путем. СВО показала удивительное как мужество ВСУ, так и тактическое преимущество российской военной науки, когда союзные силы СВО, уступая в численности в разы, разбирают на биоотходы превосходящие украинские войска и карательные батальоны. Наступать — и успешно! — одному россиянину на четырех-пятерых украинцев — это российское ноу-хау этой войны, секрет которого известен пока что только Москве.Вторая причина — боязнь Запада, что поставки новейшего вооружения Украине закончится в конструкторских бюро России, где тамошние умельцы разберут трофейные экземпляры западной техники на мельчайшие запчасти и выведают самые потаенные секреты и примочки. И это уже происходит с гаубицами «три топора». На очереди — американские РСЗО «Хаймарс», которые сегодня так досаждают на линии соприкосновения и в тылу.Третья причина — еще прозаичнее, но страшнее: Запад, не исключено, тормозит с поставками Украине новейшего оружия, потому что понимает: ему самому придется воевать. Польша или «трибалтийские вымираты» (Латвия, Литва и Эстония) вон вообще сдуру и по запаре требуют выступить НАТО на стороне Украины и помериться силой с Россией в чистом поле. Вот и важно Москве знать: это блеф или реальна подготовка, которая выражается в накапливании необходимого вооружения, которое не передается Украине?И, наконец, четвертая и, пожалуй, самая реальная причина торможения поставок — оружия и техники просто нет на Западе в достаточном количестве. СВО перемалывает оружия западного больше, чем этот самый Запада может сегодня поставить. А ВПК стран НАТО и даже США пока не могут раскочегариться и выдавать оружия столько, сколько реально нужно. И чтобы появилась такая возможность — запустить свои ВПК — и выдумываются все эти заманухи и россказни про перемирие и решения проблемы дипломатическим путем. Западу и Украине новый «Минск-3» нужен с той же целью, что два предыдущих «Минска» — для передышки и перегруппировки сил, для их накапливания для решительного броска. Вот потому-то Запад-де и толкает Украину на переговоры.И смешно даже думать, что Россия не использует это же время для таких же целей. Российскому ВПК тоже объективно нужно время и средства, чтобы выйти на нужные обороты и показатели.Последний раз громко и публично заговорили о возможном перемирии перед недавней встречей во Львове президентов Турции и Украины, Эрдогана и Зеленского, при участии генсека ООН Антонио Гутерриша. Вот тогда CNN Turk со ссылкой на свои источники сообщила, что 5 августа сего года Путин сказал Реджепу Эрдогану во время их встречи в Сочи о готовности вести переговоры о мире с Зеленским. Но подобная встреча-де должна быть заранее проработана, а лидеры двух стран только подпишут перемирие.Эрдоган действительно носится с идеей организовать встречу Зеленского с Путиным. Но, увы, безрезультатно. Теперь заговорили, что такая встреча может случиться во время встречи «Большой двадцатки» в Индонезии этой осенью.А о чем говорить? Советник главы Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович то ли по глупости, то ли импровизируя, то ли сознательно допуская утечку и пользуясь отношением к себе как к дурачку, пару недель назад выдал то, что Украина будет пытаться втюхать российской стороне: дескать, заявленные 24 февраля 2022 года задачи СВО уже выполнены и Путину не стыдно сказать об этом российскому обществу, особенно его патриотическому сегменту:— проведена защита республик и населения Донбасса — ЛДНР признаны и готовятся войти в состав России. Не говоря уже о том, что Крым остается в составе России и туда же могут войти Херсонская и части Харьковской и Запорожской областей;— все путем с денацификацией — разгромлены карательные батальоны типа «Азова» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), а над самыми одиозными фигурами свершится международный трибунал;— проведена демилитаризация — уничтожены лучшие части ВСУ и территориальной обороны;— обеспечена безопасность России на западных рубежах, ибо Украина не стала и скоро не станет членом НАТО, и ЕС.Согласитесь, занимательная и правдоподобная замануха, способная дезориентировать многих. Особенно если к этому добавить якобы выполненные требования о прекращении огня в СВО, о выводе оружия с Украины, о возможной выдаче России украинских военных преступников, об отходе от использования неонацистской идеологии в деятельности украинских властей, о согласии с переходом в Россию украинских областей и т. д. и т. п.Но все эти прекраснодушные схемы и логические конструкции разбиваются не так о заявленное несогласие Зеленского хоть в чем-то уступать России, как о подлость и коварство Запада, который сам не согласится как-то ублажать Россию. Потому что ему нужна победа над ней. А следовательно, и бесконечная война на ослабление, истощение и в итоге на желанный развал России. Из этой глубинной цели и надо исходить в разговорах о целях перемирия.Но и России есть на что опереться. Показательно голосование в ООН по антироссийской резолюции. Если 3 марта 143 из 190 стран осудили СВО, то в августе только 53 страны это сделали. Так что время работает на Россию.

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эксклюзив, россия, украина, запад, владимир скачко, перемирие, переговоры