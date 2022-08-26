Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х
Крупный бизнес может искупить грехи первоначального накопления капитала и принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
"Сейчас прекрасный исторический момент для российского крупного бизнеса, чтобы искупить грехи периода первоначального накопления капитала. Восстановление Донбасса будет совокупностью мегапроектов. Их конфигурация должна формироваться уже сейчас", - сказал Ремизов.
Российское общество сплачивается по отношению к военным и мирным жителям Донбасса. Важно, чтобы россияне увидели солидарность со стороны верхних слоев общества, заключил эксперт.
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