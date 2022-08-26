Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х - 26.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220826/1038117972.html
Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х
Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х - 26.08.2022 Украина.ру
Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х
Крупный бизнес может искупить грехи первоначального накопления капитала и принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:45
2022-08-26T07:45
новости
бизнес
украина
сво
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102916/62/1029166279_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_45796cafb1802510aff42258bece1ba9.jpg
Российское общество сплачивается по отношению к военным и мирным жителям Донбасса. Важно, чтобы россияне увидели солидарность со стороны верхних слоев общества, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220819/1037849165.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102916/62/1029166279_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2581fdf174502f6d29745ac303de9ec1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бизнес, украина, сво, санкции
Новости, бизнес, Украина, СВО, Санкции

Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х

07:45 26.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Крупный бизнес может искупить грехи первоначального накопления капитала и принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
"Сейчас прекрасный исторический момент для российского крупного бизнеса, чтобы искупить грехи периода первоначального накопления капитала. Восстановление Донбасса будет совокупностью мегапроектов. Их конфигурация должна формироваться уже сейчас", - сказал Ремизов.
Российское общество сплачивается по отношению к военным и мирным жителям Донбасса. Важно, чтобы россияне увидели солидарность со стороны верхних слоев общества, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 08:57
США запугали международный бизнес политикой санкций — посол АнтоновМеждународные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 19 августа РИА Новости
 
НовостибизнесУкраинаСВОСанкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии
10:02"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие
09:57Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ
09:56В Курске задержан украинский шпион – ФСБ
09:55Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
09:44Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону
09:41В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ
09:25При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество
09:18Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
08:58Россия надеется, что киевские силовики не обстреляют миссию МАГАТЭ — Полянский
08:48Аналитик назвал потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
08:34Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии
08:31Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла
08:26Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
08:20Главное на 26 августа: в России и в мире
08:15Ремизов: Мы должны стать большим Израилем
08:12Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
08:00Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
07:57Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
07:54Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов
Лента новостейМолния