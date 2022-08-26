https://ukraina.ru/20220826/1038117972.html

Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х

Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х - 26.08.2022 Украина.ру

Ремизов: для бизнеса наступил момент для искупления грехов 90-х

Крупный бизнес может искупить грехи первоначального накопления капитала и принять участие в восстановлении Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов

2022-08-26T07:45

2022-08-26T07:45

2022-08-26T07:45

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Российское общество сплачивается по отношению к военным и мирным жителям Донбасса. Важно, чтобы россияне увидели солидарность со стороны верхних слоев общества, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220819/1037849165.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бизнес, украина, сво, санкции