https://ukraina.ru/20220826/1038090839.html

Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты

Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты - 26.08.2022 Украина.ру

Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты

Запад ведет террористическую войну против России руками украинских диверсантов. Россия пока не нашла вариант ответа. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-26T04:15

2022-08-26T04:15

2022-08-26T04:15

новости

киев

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центр

сергей марков

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Ударить по Киеву Россия не может, так как этот город – древняя столица Руси, а центры принятия решений находятся в Вашингтоне и Лондоне. Закидывать города минами-лепестками тоже невозможно, так как "там наше население, его надо освобождать, а не убивать". Террористическая война, заключил Марков, будет развиваться и дальше.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, удар, центр, сергей марков