Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты - 26.08.2022 Украина.ру
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Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты
Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты - 26.08.2022 Украина.ру
Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты
Запад ведет террористическую войну против России руками украинских диверсантов. Россия пока не нашла вариант ответа. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-26T04:15
2022-08-26T04:15
новости
киев
удар
центр
сергей марков
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Ударить по Киеву Россия не может, так как этот город – древняя столица Руси, а центры принятия решений находятся в Вашингтоне и Лондоне. Закидывать города минами-лепестками тоже невозможно, так как "там наше население, его надо освобождать, а не убивать". Террористическая война, заключил Марков, будет развиваться и дальше.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
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новости, киев, удар, центр, сергей марков
Новости, Киев, удар, центр, Сергей Марков

Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты

04:15 26.08.2022
 
© CC0, FreepikКиев Украина
Киев Украина
© CC0, Freepik
Читать в
Запад ведет террористическую войну против России руками украинских диверсантов. Россия пока не нашла вариант ответа. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Россия никак не отвечает на эту террористическую войну, РФ пока не нашла выход, что делать в ответ. Отвечать терактами… Ну, какой смысл? Россия же не террористическое государство", - сказал Марков.
Ударить по Киеву Россия не может, так как этот город – древняя столица Руси, а центры принятия решений находятся в Вашингтоне и Лондоне. Закидывать города минами-лепестками тоже невозможно, так как "там наше население, его надо освобождать, а не убивать". Террористическая война, заключил Марков, будет развиваться и дальше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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