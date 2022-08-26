https://ukraina.ru/20220826/1038090839.html
Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты
Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты - 26.08.2022 Украина.ру
Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты
Запад ведет террористическую войну против России руками украинских диверсантов. Россия пока не нашла вариант ответа. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-26T04:15
2022-08-26T04:15
2022-08-26T04:15
новости
киев
удар
центр
сергей марков
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Ударить по Киеву Россия не может, так как этот город – древняя столица Руси, а центры принятия решений находятся в Вашингтоне и Лондоне. Закидывать города минами-лепестками тоже невозможно, так как "там наше население, его надо освобождать, а не убивать". Террористическая война, заключил Марков, будет развиваться и дальше.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, удар, центр, сергей марков
Новости, Киев, удар, центр, Сергей Марков
Марков объяснил, почему Россия не бьет по Киеву в ответ на теракты
Запад ведет террористическую войну против России руками украинских диверсантов. Россия пока не нашла вариант ответа. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру