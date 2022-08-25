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Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки

Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки - 25.08.2022 Украина.ру

Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки

Уехавшие из-за спецоперации актеры Анатолий Белый и Чулпан Хаматова выступили в Риге в рамках гастролей кабаре писательницы Людмилы Петрушевской. Их выступление началось речевкой украинских националистов "Слава Украине!", сообщает 25 августа Telegram-канал "Абзац"

2022-08-25T15:36

2022-08-25T15:36

2022-08-25T15:37

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Российский журналист Михаил Шахназаров резко прокомментировал выступление, отметив, что такие политические выпады смотрятся "не духоподъемно, а по-идиотски".Ранее он призвал лишить музыканта Андрея Макаревича российского гражданства и запретить ему въезд на территорию России на 50 лет.В интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что Хаматова уехала в Прибалтику и сделала ряд антироссийских заявлений из-за того, что в Риге у нее есть дом. "Поэтому надо же сохранить все это. Она и поехала в Латвию. Она же знает, что тут у нее ничего никто не отнимет, а там, если она будет что-то вякать против позиции Евросоюза, у нее отнимут этот дом, который она только что построила и вложилась, а дом хороший — в экологически чистом районе где-то под Ригой", - считает он.

https://ukraina.ru/20220810/1037478660.html

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новости, актеры, латвия, артисты