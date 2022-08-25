https://ukraina.ru/20220825/1038109895.html

Неприятная правда про Украину, которую говорить легко

Неприятная правда про Украину, которую говорить легко - 25.08.2022 Украина.ру

Неприятная правда про Украину, которую говорить легко

Почему украинские хакеры и западные ресурсы последовательно воюют против Украина.ру

2022-08-25T15:44

2022-08-25T15:44

2022-08-25T16:27

эксклюзив

украина.ру

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В День независимости, и как бы в ознаменование этого праздника, известная украинская группировка Cyber Legion призвала своих "активистов" начать массированную атаку на Тelegam-канал Украина.ру с целью добиться его блокировки.Тотальный запрет киевского режима на альтернативные медиа, системная травля инакомыслящих (особенно сторонников хороших отношений с Россией), желание людей иметь объективную и разнообразную информацию привели к небывалому всплеску интереса к Тelegram-каналам в украинском сегменте интернета.Популярность Telegram во всем мире обусловлена многими причинами (например, его гарантированной анонимностью), но в случае Украины это нередко является гарантией самого понятия «свобода слова», а, бывает, — и жизни конкретного автора. По сути, Telegram остаётся единственной площадкой, через которую граждане Украины могут поддерживать бесцензурную коммуникацию, поэтому столь важно это направление в работе с украинской аудиторией и для нас.Мультимедийный портал Украина.ру является флагманом экспертной публицистики на украинском направлении. Достаточно сказать, что в редакции работают такие, без сомнения, звёзды журналистики как Константин Кеворкян, Владимир Скачко, Ростислав Ищенко, Василий Стоякин, Александр Чаленко, иные авторы, имена которых известны практически всем, кто интересуется украинской тематикой.Пул экспертов Украина.ру тоже являет собой настоящее созвездие: Алексей Пушков, Константин Затулин, Дмитрий Выдрин, Борис Рожин, Владимир Корнилов и многие другие наши близкие друзья и коллеги.Но эта же востребованность наших авторов, их острая публицистика неоднократно приводили к различным санкциям против Украина.ру. Так, весной текущего года, почти сразу после начала СВО администрацией YouTube без объяснения причин был снесён популярный видеоканал Украина.ру, который к тому времени имел более полумиллиона подписчиков. Сейчас эти потери компенсируются новым каналом на Rutube, но сколько времени и важной информации было украдено у зрителей!Сайт Украина.ру также подвергнут на Украине полной блокировке, и случилось это уже пять лет назад, Киевскому руководству не нужны издания, которые аргументированно и системно разбивают разнообразные доводы украинской пропаганды. Это выдается за «угрозу для безопасности Украины». Ведущие журналисты Украина.ру, начиная с главреда издания — Искандера Хисамова — включены практически во все промайданные санкционные списки, — от пресловутого «Миротворца» до навальненского ФБК*, затребовавшего западных рестрикций сразу для пяти сотрудников редакции.Не обходят своим вниманием «украинские патриоты» и Тelegram-канал Украина.ру, который в последние месяцы достиг заметных успехов: уверенно преодолел рубеж в 115 тысяч подписчиков и вошёл в десятку самых цитируемых ТГ-каналов украинского сегмента всемирного каталога TelegramStat, обогнав по индексу цитируемости такие популярные тамошние ресурсы как УНИАН или «Труха».Естественно, прямой и откровенный разговор с украинской аудиторией для официального Киева абсолютно недопустим. И потому в борьбе с ТГ-каналом Украина.ру режим пытается прибегнуть к своим излюбленным приемам — шельмованию и запретам. Именно поэтому украинский Cyber Legion призвал начать массированную атаку на наш ТГ-канал, с целью добиться его блокировки. И это тоже, своего рода, признание заслуг — как и признание бандеровским режимом своей беспомощности против слова правды.Попытки Киева пресечь поток правдивой информации — о ситуации на Украине, об истинном положении на фронтах, о гибели украинской экономики — объяснимы с политтехнологической точки зрения, однако безуспешны по сути своей: правду остановить невозможно, а говорить ее легко и приятно.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина.ру