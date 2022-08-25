Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру
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Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС
Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру
Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС
Внеочередной Совет Госдумы России сделает специальное заявление по ситуации на Украине. Депутаты могут принять постановления о признании террористическими атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
2022-08-25T14:33
2022-08-25T14:33
новости
терроризм
украина
анатолий вассерман
запорожская аэс
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Анатолий Вассерман называет Украину террористическим государством, и подготовил блок доказательств. По его словам, факт украинского государственного терроризма рано или поздно будет признан со всеми юридическими формальностями.25 августа депутаты Госдумы примут специальное заявление по ситуации на Украине. Рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции предложил Геннадий Зюганов. Парламентарии решили подготовить заявление, которое направят в ООН и всем межпарламентским организациям.Полная версия интервью с Анатолием Вассерманом выйдет в ближайшее время.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, терроризм, украина, анатолий вассерман, запорожская аэс
Новости, терроризм, Украина, Анатолий Вассерман, Запорожская АЭС

Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС

14:33 25.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк10-й съезд партии "Справедливая Россия", Анатолий Вассерман
10-й съезд партии Справедливая Россия, Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Внеочередной Совет Госдумы России сделает специальное заявление по ситуации на Украине. Депутаты могут принять постановления о признании террористическими атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
"Как рядовой депутат я полагаю, что, скорее всего, будут приняты предложения о постановлениях, признающих эту деятельность (обстрелы ЗАЭС) по сути террористической, но какие дальше будут последствия – посмотрим", - сказал Вассерман.
Анатолий Вассерман называет Украину террористическим государством, и подготовил блок доказательств. По его словам, факт украинского государственного терроризма рано или поздно будет признан со всеми юридическими формальностями.
25 августа депутаты Госдумы примут специальное заявление по ситуации на Украине. Рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции предложил Геннадий Зюганов. Парламентарии решили подготовить заявление, которое направят в ООН и всем межпарламентским организациям.
Полная версия интервью с Анатолием Вассерманом выйдет в ближайшее время.
Заседание Совета Федерации РФ
12:37
Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭССитуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ
 
НовоститерроризмУкраинаАнатолий ВассерманЗапорожская АЭС
 
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