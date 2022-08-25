https://ukraina.ru/20220825/1038101024.html

Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС

Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру

Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС

Внеочередной Совет Госдумы России сделает специальное заявление по ситуации на Украине. Депутаты могут принять постановления о признании террористическими атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Анатолий Вассерман

2022-08-25T14:33

2022-08-25T14:33

2022-08-25T14:33

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терроризм

украина

анатолий вассерман

запорожская аэс

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Анатолий Вассерман называет Украину террористическим государством, и подготовил блок доказательств. По его словам, факт украинского государственного терроризма рано или поздно будет признан со всеми юридическими формальностями.25 августа депутаты Госдумы примут специальное заявление по ситуации на Украине. Рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции предложил Геннадий Зюганов. Парламентарии решили подготовить заявление, которое направят в ООН и всем межпарламентским организациям.Полная версия интервью с Анатолием Вассерманом выйдет в ближайшее время.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, терроризм, украина, анатолий вассерман, запорожская аэс