Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭС
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк10-й съезд партии "Справедливая Россия", Анатолий Вассерман
Внеочередной Совет Госдумы России сделает специальное заявление по ситуации на Украине. Депутаты могут принять постановления о признании террористическими атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
"Как рядовой депутат я полагаю, что, скорее всего, будут приняты предложения о постановлениях, признающих эту деятельность (обстрелы ЗАЭС) по сути террористической, но какие дальше будут последствия – посмотрим", - сказал Вассерман.
Анатолий Вассерман называет Украину террористическим государством, и подготовил блок доказательств. По его словам, факт украинского государственного терроризма рано или поздно будет признан со всеми юридическими формальностями.
25 августа депутаты Госдумы примут специальное заявление по ситуации на Украине. Рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции предложил Геннадий Зюганов. Парламентарии решили подготовить заявление, которое направят в ООН и всем межпарламентским организациям.
Полная версия интервью с Анатолием Вассерманом выйдет в ближайшее время.