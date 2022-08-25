https://ukraina.ru/20220825/1038111793.html

Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу

Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу - 25.08.2022 Украина.ру

Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу

Скорее всего в Совете Госдумы будут приняты предложения о постановлениях, признающих обстрелы ЗАЭС, по сути, террористической деятельностью, считает публицист,... Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T16:07

2022-08-25T16:07

2022-08-25T16:38

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украина

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Скорее всего в Совете Госдумы будут приняты предложения о постановлениях, признающих обстрелы ЗАЭС, по сути, террористической деятельностью, считает публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.Об этом он заявил в интервью Украина.ру.— Анатолий Александрович, в Совете Госдумы обсуждают принятие заявления по Запорожской АЭС, чтобы направить его в ООН. Какой главный посыл документа? — Это заседание не Думы, а Совета Думы. Это формат, в котором готовится повестка дня заседаний в целом. Я, как рядовой депутат не участвую в заседаниях Совета Думы, соответственно, не могу точно знать, какие решения там будут готовить. Только после того, как подготовят я смогу обсуждать эти предложения.Как рядовой депутат, я полагаю, что скорее всего будут приняты предложения о постановлениях, признающих эту деятельность (обстрелы ЗАЭС), по сути, террористической, но какие дальше будут последствия – посмотрим.Во всяком случае, лично я уже давно называю Украину террористической организацией, и не просто называю, а подготовил блок доказательств этого факта разными способами.Я полагаю, что рано или поздно этот факт будет признан со всеми необходимыми юридическими формальностями.— Что нужно сделать, когда ситуация патовая никто не хочет уступать? Мы экспертов МАГАТЭ пригласили. Но украинская сторона юлит.— Что значит никто не хочет уступать? Террористов рано или поздно ликвидируют. Любых. Независимо от того, кто их крышует. Да, конечно, Соединённые государства Америки по крайней мере с момента окончания второй фазы мировой войны крышуют практически всех террористов мира. Но их всех рано или поздно ликвидируют.Вы посмотрите, что было с так называемым "исламским государством"* Ирака и Леванта, которое сформировалось из той части организованных Соединенными государствами террористов из Сирии, которые решили получать деньги не только из рук американцев, а еще от нефтедобычи в пограничных регионах Ирака и Сирии.Да, американцы их объявили преступниками, потому что те в какой-то мере вышли из американского подчинения, но это совершенно не помешало этому "исламскому государству"* действовать весьма успешно, потому что американцы под предлогом борьбы с ним сами оккупировали нефтеносных районов Ирака и Сирии.И что от них осталось, после того, как мы занялись уничтожением этой террористической организации? Сейчас жалкие остатки, живущие в лагерях беженцев под контролем тех же Соединенных государств Америки и терроризирующих только настоящих беженцев, которых американцы не выпускают из лагерей на Родину. Это пример того, что даже они не в состоянии долго защищать своих марионеток, тоже самое будет и с Украиной.— А то, что директор МАГАТЭ Гросси сказал, что их делегация все же посетит АЭС в ближайшее время. Это что- то поменяет? Они увидят там что-то, кроме свидетельств обстрелов? Например, эксперименты?— В этих экспериментах ничего сложного нет, радиоактивных веществ на любой АЭС навалом. Это, прежде всего, отработанное ядерное топливо, которое подлежит переработке, но это делается на специальных предприятиях, и ввиду высокой радиоактивности, это топливо доставляют далеко не сразу.А загрузить это радиоактивное вещество в какой-нибудь корпус со взрывчаткой и создать таким образом грязную бомбу – дело простое. Даже если там действительно велись такие работы, вряд ли от них найдутся доказательные следы.Проблема в данном случае в другом, а именно – доказать, что террористическое государство Украина обстреливает построенное по американской технологии открытое хранилище отработанного ядерного топлива. Все атомные станции, построенные по нашим технологиям, имеют надежно защищенное хранилище. Таким образом, Украина пытается с помощью американского дальнобойного оружия устроить экологическую катастрофу. И мы докажем.— То есть по траектории движения снарядов и следам там все не трудно доказать?— В общем, да. Даже после разлёта осколков и по форме воронок можно четко установить, откуда прилетел снаряд. Даже если он фугасный, предназначенный именно для разлета взрывной волны во все стороны, она все равно разлетается в основном перпендикулярно оси снаряда, соответственно, по следам этой волны определяется поражение оси.— Получается, что ни заявление Совета Госдумы, ни визит представителей МАГАТЭ может ничего и не поменять в поведении Киева, или будет эффект?— Нет, конечно не поменяет. Киев руководствуется указаниями Соединенных государств Америки, а не интересами русского большинства граждан Украины. Именно потому, что громадное большинство граждан там русские, любая политика, нацеленная на отделение Украины от остальной России, гарантирует ущемление интересов этого большинства.И профессиональные украинцы, то есть те, кто надеется извлечь из отделения выгоду, они обречены рано или поздно переходить к силовому подавлению большинства своих сограждан. Это наблюдалось и во время гражданской войны, когда "самостийныки", то есть "поборники самостоятельности Украины" массово убивали мирных жителей тех регионов юга России, где успели погулять.Это было и во время Великой Отечественной, когда пособники нацистов зверствовали, убивая прежде всего местных жителей. Кстати, все легенды о том, что они как-то противостояли Красной армии - фантазии. Так получается и сейчас.Совершенно неизбежно, что и в этот раз террористическое государство Украина нужно ликвидировать. Другое дело - по опыту всех предыдущих судорог этой организации, нужно признать польскую фальшивку "Украина – не Россия" не просто ложью, а ложью преступной, и любого, кто продолжает это утверждать, необходимо наказывать, как организатора террора.* "Исламское государство Ирака и Леванта" — террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20201105/1029513470.html

https://ukraina.ru/20220825/1038075477.html

https://ukraina.ru/20220824/1038019948.html

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Александр Светлов

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Александр Светлов

анатолий вассерман, украина, аэс, ядерная война, ядерная безопасность, запорожье, всу, россия, интервью, госдума, сша