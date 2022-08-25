https://ukraina.ru/20220825/1038091430.html

"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен

"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен - 25.08.2022 Украина.ру

"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон солгал гражданам своей страны, утверждая, что конфликт на Украине – причина экономического кризиса, написала в своем Twitter-аккаунте лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

2022-08-25T12:45

2022-08-25T12:45

2022-08-25T12:46

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эммануэль макрон

марин ле пен

франция

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Ле Пен уверена, что в данный момент в интересах Франции – принять ряд различных мер, которые защитят граждан страны от последствий экономического кризиса.В начале августа она призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России. По мнению Ле Пен, европейские государства стали большими жертвами санкций, чем сама Россия.

https://ukraina.ru/20220825/1038075229.html

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новости, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, санкции