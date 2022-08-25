"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен - 25.08.2022 Украина.ру
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"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен
"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен - 25.08.2022 Украина.ру
"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен
Президент Франции Эммануэль Макрон солгал гражданам своей страны, утверждая, что конфликт на Украине – причина экономического кризиса, написала в своем Twitter-аккаунте лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
2022-08-25T12:45
2022-08-25T12:46
новости
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
санкции
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Ле Пен уверена, что в данный момент в интересах Франции – принять ряд различных мер, которые защитят граждан страны от последствий экономического кризиса.В начале августа она призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России. По мнению Ле Пен, европейские государства стали большими жертвами санкций, чем сама Россия.
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новости, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, санкции
Новости, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франция, Санкции

"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен

12:45 25.08.2022 (обновлено: 12:46 25.08.2022)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Президент Франции Эммануэль Макрон солгал гражданам своей страны, утверждая, что конфликт на Украине – причина экономического кризиса, написала в своем Twitter-аккаунте лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии.
Ле Пен уверена, что в данный момент в интересах Франции – принять ряд различных мер, которые защитят граждан страны от последствий экономического кризиса.
В начале августа она призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России. По мнению Ле Пен, европейские государства стали большими жертвами санкций, чем сама Россия.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
07:52
Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в ЕвропеЗакончился "период изобилия", поэтому обществу нужно готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, сказал французский президент Эммануэль Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции
 
НовостиЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияСанкции
 
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