https://ukraina.ru/20220825/1038091153.html
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды" - 25.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"
После начала российской специальной операции возникло настоящее цунами украинской пропаганды. Оно обрушилось на российские социальные сети, везде, где только можно, напомнил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T12:43
2022-08-25T12:43
2022-08-25T12:43
пропаганда
украина
новости
сво
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"И оно даже в первые недели оказывало какое-то воздействие, в частности, на людей, которые вообще имеют неустойчивую психику - всякий креативный класс, люди неопределённых профессий, хипстеры и всё такое. И какое-то количество этого народа, я бы сказал, что десятки тысяч, вряд ли сотни, бросились бежать из страны, объясняя это тем, что они не могут находиться в стране, которая воюет, убивает и так далее", - сказал эксперт.Он объяснил, что реальные причины их отъезда из страны совершенно другие.По его словам, эти люди бежали из страны также, боясь, что их призовут."Несмотря на то, что им объясняли, что у нас воюет профессиональная армия", - подчеркнул эксперт.Он отметил, что с первой недели СВО украинцы "со своей вот этой информационной войной" достигли какого-то успеха. Однако позже в России стали заниматься противодействием, разоблачением фейков, позитивным контентом. В частности, создали передачу "Антифейк" на Первом канале.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пропаганда, украина, новости, сво
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"
После начала российской специальной операции возникло настоящее цунами украинской пропаганды. Оно обрушилось на российские социальные сети, везде, где только можно, напомнил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
"И оно даже в первые недели оказывало какое-то воздействие, в частности, на людей, которые вообще имеют неустойчивую психику - всякий креативный класс, люди неопределённых профессий, хипстеры и всё такое. И какое-то количество этого народа, я бы сказал, что десятки тысяч, вряд ли сотни, бросились бежать из страны, объясняя это тем, что они не могут находиться в стране, которая воюет, убивает и так далее", - сказал эксперт.
Он объяснил, что реальные причины их отъезда из страны совершенно другие.
"Реальные причины – это шок, непривычка к тому, что что-то происходит не так, как они хотели бы. То есть, это такое у нас выросло поколение людей, которые считают, что весь мир – это служба доставки ништяков для них. Я реально разговаривал с этими людьми, читал, что они пишут. Там буквально дословно: это что, вы зачем, я этого не заказывал, немедленно уберите, вы что не видите, что мне некомфортно?", - поделился Ашманов.
По его словам, эти люди бежали из страны также, боясь, что их призовут.
"Несмотря на то, что им объясняли, что у нас воюет профессиональная армия", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что с первой недели СВО украинцы "со своей вот этой информационной войной" достигли какого-то успеха. Однако позже в России стали заниматься противодействием, разоблачением фейков, позитивным контентом. В частности, создали передачу "Антифейк" на Первом канале.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.