Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды" - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038091153.html
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды" - 25.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"
После начала российской специальной операции возникло настоящее цунами украинской пропаганды. Оно обрушилось на российские социальные сети, везде, где только можно, напомнил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T12:43
2022-08-25T12:43
пропаганда
украина
новости
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"И оно даже в первые недели оказывало какое-то воздействие, в частности, на людей, которые вообще имеют неустойчивую психику - всякий креативный класс, люди неопределённых профессий, хипстеры и всё такое. И какое-то количество этого народа, я бы сказал, что десятки тысяч, вряд ли сотни, бросились бежать из страны, объясняя это тем, что они не могут находиться в стране, которая воюет, убивает и так далее", - сказал эксперт.Он объяснил, что реальные причины их отъезда из страны совершенно другие.По его словам, эти люди бежали из страны также, боясь, что их призовут."Несмотря на то, что им объясняли, что у нас воюет профессиональная армия", - подчеркнул эксперт.Он отметил, что с первой недели СВО украинцы "со своей вот этой информационной войной" достигли какого-то успеха. Однако позже в России стали заниматься противодействием, разоблачением фейков, позитивным контентом. В частности, создали передачу "Антифейк" на Первом канале.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пропаганда, украина, новости, сво
пропаганда, Украина, Новости, СВО

Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"

12:43 25.08.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
После начала российской специальной операции возникло настоящее цунами украинской пропаганды. Оно обрушилось на российские социальные сети, везде, где только можно, напомнил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
"И оно даже в первые недели оказывало какое-то воздействие, в частности, на людей, которые вообще имеют неустойчивую психику - всякий креативный класс, люди неопределённых профессий, хипстеры и всё такое. И какое-то количество этого народа, я бы сказал, что десятки тысяч, вряд ли сотни, бросились бежать из страны, объясняя это тем, что они не могут находиться в стране, которая воюет, убивает и так далее", - сказал эксперт.
Он объяснил, что реальные причины их отъезда из страны совершенно другие.

"Реальные причины – это шок, непривычка к тому, что что-то происходит не так, как они хотели бы. То есть, это такое у нас выросло поколение людей, которые считают, что весь мир – это служба доставки ништяков для них. Я реально разговаривал с этими людьми, читал, что они пишут. Там буквально дословно: это что, вы зачем, я этого не заказывал, немедленно уберите, вы что не видите, что мне некомфортно?", - поделился Ашманов.

По его словам, эти люди бежали из страны также, боясь, что их призовут.
"Несмотря на то, что им объясняли, что у нас воюет профессиональная армия", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что с первой недели СВО украинцы "со своей вот этой информационной войной" достигли какого-то успеха. Однако позже в России стали заниматься противодействием, разоблачением фейков, позитивным контентом. В частности, создали передачу "Антифейк" на Первом канале.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
пропагандаУкраинаНовостиСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Столтенберг назвал основной вызов для НАТО
12:54Сотрудник украинского Кабмина осужден на 12 лет за "пособничество ФСБ"
12:45"Макрон скрывает от французов правду" - Ле Пен
12:43Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"
12:37Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС
12:26В Донецке мирный житель пострадал от мины "Лепесток"
12:14Обстрелы, победы Резникова, самолёты из США. Главное на Украине на 12:00 25 августа
11:59Запад определился с преемником Зеленского — Кива
11:44В Минобороны предложили помогать семьям погибших добровольцев
11:39Мины "Лепестки" на заседании ООН: Небензя призвал организацию повлиять на ВСУ
11:22"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой
11:10Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
11:00День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили тысячи евреев в городке Березно
10:56Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
10:51"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу
10:50Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление
10:48Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
10:42Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
10:40Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву
10:36Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр
Лента новостейМолния