https://ukraina.ru/20220825/1038054682.html

Игорь Ашманов: Нам снова нужен Левитан

Игорь Ашманов: Нам снова нужен Левитан - 25.08.2022 Украина.ру

Игорь Ашманов: Нам снова нужен Левитан

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T10:33

2022-08-25T10:33

2022-08-25T10:51

интервью

ашманов

интернет

пропаганда

сво

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Эффективность украинской пропаганды в России в последнее время значительно снизилась, но для победы в информационной войне нам нужно предпринимать более серьезные усилия, считает член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Станиславович, прошло полгода с начала специальной военной операции. Хотелось бы подвести некие информационные итоги. Что изменилось в информационном пространстве за эти полгода, и как Вы оцениваете информационную войну и её эффективность, она ведь тоже является аспектом СВО?– Про информационную войну. Во-первых, и те, кто должен у нас заниматься пропагандой и внутренней политикой, и многие другие были вообще не в курсе, что специальная военная операция началась. То есть, вообще-то никому не сказали. Это решение принял Совет безопасности, естественно, Министерство обороны – и, вообще говоря, шок имел место не только на Украине и в мире, но и у нас тоже. Но к этой информационной войне наш противник (именно, противни у нас на самом деле не украинцы, а британцы и американцы) готовился давно. И инструменты для этого тоже создавали давно.И в первые недели после начала специальной военной операции, соответственно, возникло просто настоящее цунами украинской пропаганды. Это цунами обрушилось на наши социальные сети, везде, где только можно. И оно даже в первые недели оказывало какое-то воздействие, в частности, на людей, которые вообще имеют неустойчивую психику - всякий креативный класс, люди неопределённых профессий, хипстеры и всё такое.И какое-то количество этого народа, я бы сказал, что десятки тысяч, вряд ли сотни, бросились бежать из страны, объясняя это тем, что они не могут находиться в стране, которая воюет, убивает и так далее. Но реальные причины там, конечно, другие.Это обоснование, в которое они сами, возможно, верят. Реальные причины – это шок, непривычка к тому, что что-то происходит не так, как они хотели бы. То есть, это такое у нас выросло поколение людей, которые считают, что весь мир – это служба доставки ништяков для них.Я реально разговаривал с этими людьми, читал, что они пишут. Там буквально дословно: это что, вы зачем, я этого не заказывал, немедленно уберите, вы что не видите, что мне некомфортно?Как будто им просто привезли не тот товар, что они заказывали. "Что это за война? Мне не надо!"Кроме того, в каждом втором интервью, которое берут у этих бежавших, там, естественно, очень плотно используются слова "призыв", "мобилизация" и так далее. Они, в частности, бежали, боясь, что их призовут. Несмотря на то, что им объясняли, что у нас воюет профессиональная армия. И можно было бы сказать, что с первой недели украинцы со своей вот этой информационной войной достигли какого-то успеха.Устройство этой информационной войны такое: это, конечно, не украинцы. Управляет всем не Америка даже, как это ни странно, а 77-я бригада специальных операций Британии из Лондона.Под ней сидят так называемые центры ЦИПСО, центры специальных информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины. Под ними находится толстый слой специалистов по наливанию трафика, интернет-трафика и прочего трафика всюду, куда можно - так называемые арбитражники трафика.Что это такое? Это люди, которые до войны - или до специальной военной операции - занимались тем, что покупали всякий мутный трафик, палёный трафик, трафик со взломанных устройств и так далее, и перепродавали его дороже куда-нибудь, направляя его на рекламу и т.д. Это называется арбитраж трафика – купить в одном месте и продать в другом, дороже. Все они, а к этой среде относятся и люди, которые звонили по телефонам от имени службы безопасности Сбербанка, разные другие кибермошенники, все эти люди переключились на войну с нами, особенно в первые месяцы.Это, кстати, доказывается в частности тем, что Сбербанк и другие банки, и правоохранители отмечают резкое падение звонков от мошенников, то есть (меньше стало – Ред.) попыток развести граждан, потому, что эти люди, эти мошенники на Украине, переключились на войну.Почему их там столько? Потому, что Украина последние 15 лет была "Диким полем", с которого выдачи нет. Там можно было творить всё, что угодно, и она стала настоящим раем для киберпреступников. То есть, когда говорят что-то про русских хакеров в мире, скорее всего, в 99% случаев, имеются в виду украинские хакеры, просто они - русскоязычные. Так вот, вся эта тусовка мошенников занялась тем, что начала наливать пропагандистский трафик на нас. Какое-то время их паблики, в том числе в телеграме, были более-менее доступны, там сидели наши аналитики и читали, что там происходит. Там в некоторых из них зарегистрировано 100-200 тысяч человек. Конечно, не все они, наверное, активные участники, но, в любом случае, работают десятки тысяч людей, которые умеют разгонять этот трафик.Там можно читать, они совершенно не скрывались, инструкции, которые они получали от ВСУ, от министра цифры Украины - с указаниями, на какой сегмент рынка, так сказать, на какой сегмент аудитории сегодня наливать. Сегодня - на матерей военнослужащих, сегодня - на белорусов, пугаем их мобилизацией и тем, что их втянут в войну русские… И так далее, и так далее, они это подробно обсуждают.Такие же форумы у хакеров, которые обсуждают: давайте мы нападём на сервисы доставки еды, пусть русским не доставляется еда, обрушим их, устроим DDoS-атаки и так далее.Вот это всё служит для разгона контента, который создаётся в других пабликах, то есть, есть люди, которые занимаются трафиком, есть творческие каналы, где люди генерят всякие мемасики и всё остальное.Есть репозитории, где десятки тысяч единиц этого контента: демотиваторов, мемасиков, роликов, чего угодно. И есть рабочие чаты, где они обсуждают, что получилось, что не получилось.Но что стало происходить дальше? Во-первых, у нас стали, всё-таки, как-то заниматься каким-то противодействием, разоблачением фейков, позитивным контентом. В частности, вы знаете, создали передачу "Антифейк" на Первом канале, там уже сто с чем-то выпусков.Но самое главное другое. У этих наших противников в информационной войне есть три направления работы.Первое – это создание потока фейков для Запада – потому, что Западу нужна картинка, эту картинку создают украинцы. Запад берёт всё, что им присылают украинцы и превращает это в новости, прямо в "достоверные" новости, в которые верит весь западный мир.Понятно, что сначала из Лондона приходит заказ на то, какие новости нужны, потом их изготавливают на украинской территории, и потом их - как "новости с войны" - публикуют те же, кто заказывал. И публикуют все разом. Там, если посмотреть по скорости публикации, она практически мгновенна, то есть, что-то приехало от украинцев – и через два часа это во всех западных СМИ. Естественно, никакого фактчекинга или хотя бы альтернативных мнений не допускается, публикуют, как есть, совершенно прозрачно. Здесь они довольно успешны.Второе направление – это оболванивание своих. Там абсолютный успех, большинство украинцев верят, что они побеждают, что война складывается в их пользу, что русские - криворукие, бедные, голодные, у них нет оружия, у них нет нормального обмундирования, они никогда не видели асфальта и унитазов, они узкоглазые, потому что они азиаты, и т.д.То есть, они сумели реально перепрошить мозг большинству населения Украины, и продолжают это делать довольно успешно. Это кажется глупостью и это очень смешно, казалось бы, но это реально убивает. Потому что эти люди - потом их призывают, и они воюют, вместо того, чтобы сдаваться, гибнут...А вот третье направление - на нас и на Белоруссию - оно, несмотря на первичный успех, казалось бы, успех, оно сейчас не очень эффективно. Потому что украинцы, как я говорю, употребляют собственные наркотики, они верят в то, что они "заправляют" своим, и они пытаются это делать для нас. И посылают сюда топорный нелепый контент, в который невозможно поверить просто - потому, что мы знаем, что на самом деле происходит. И поэтому эффективность их пропаганды на Россию довольно сильно снизилась.Кроме того, помогли ассиметричные ответы. То есть, мы не фейки вбрасываем… Хотя я вижу, что какие-то структуры, связанные с Российским государством, тоже занимаются этой ерундой, украинизацией нашего пространства, вбрасывают какие-то фейки глупые – так делать нельзя. На самом деле нужно - что нужно, я скажу позже, но - тут мы точно не можем (отвечать – Ред.) симметрично. И сейчас украинская пропаганда работает не очень сильно, то есть, (у нас – Ред.) поддержка СВО, поддержка президента, российской армии - на высоком уровне.Я только что был на "Российской армии 2022", там была конференция "Ментальные войны", в частности, ВЦИОМ докладывал о своих опросах. Уровень поддержки – 70-80% в нашем обществе. то есть, украинская пропаганда своей цели не достигает.- Можно было предсказать, что тот же Ютуб заблокирует наши новостные каналы, как минимум, государственные. Есть Рутуб. Но что в Рутубе стоит исправить - для того, чтобы предоставить достойную альтернативу Ютубу?- Я много общался с руководителем Рутуба Сашей Моисеевым, сталкивался с ним, в том числе, на комиссиях Пушкова, в Совете Федерации, где этот вопрос обсуждался. И, собственно, там сидят люди, двенадцать сенаторов одновременно, которые, вообще говоря, довольно сильно могут повлиять на вопрос - не заблокировать ли Ютуб.И мы довольно много обсуждали, что надо сделать с Рутубом для того, чтобы он стал достойной заменой, и что делать с Ютубом, потому что он отказывается реагировать на наши запросы, продолжает информационную войну против нас.Заблокировать его (Ютуб – Ред.) можно, но, условно говоря, если у нас есть замена. Мы опросили своих знакомых аналитиков, в том числе, опросили десятки популярных блогеров - и мы написали довольно большой отчёт о том, что надо сделать с Рутубом. На самом деле, частично что-то из этого было сделано в апреле. Я не говорю, что это мы заставили Рутуб, там тоже люди не глупые, они всё понимают.Они довольно сильно стали меняться, но там был этот акт диверсии 9 мая - с моей точки зрения, это была именно диверсия, саботаж, не внешняя атака. И это их немного затормозило - на несколько недель.А что, на самом деле, стоило бы сделать, главное пожелание - в этом нашем отчёте, который я отдал в Совет Федерации, в Администрацию президента. А именно: основное - это то, что все планы развития, которые были на декабрь прошлого года, надо просто выбросить на помойку. Началась война, всё изменилось. И теперь более-менее ясно, что Ютуб, вероятно, будет заблокирован, ясно, что можно просто получить его аудиторию, его авторов, и его место на рынке. И это значит, что всё надо делать по-другому.Во-первых, раньше у Рутуба была задача отличаться, и делать что-нибудь не то, не такое, чтобы отличаться. Сейчас, если мы перетягиваем аудиторию, привыкшую к Ютубу, надо просто быть его клоном. Это обидно, но в реальности - это единственный рациональный ход.Во-вторых, там, конечно, нужно повторить нормальную рекомендательную систему, которая пока не очень хорошо работает. Надо закупить "железо", чтобы была бесперебойная доставка видео, надо повторить определённую функциональность, которой там нет – это статистика для авторов, разные средства для раскрутки своего блога, учёт монетизации, рекомендательная система, и так далее.Но самое главное – это перетянуть авторов. А это значит, что, скорее всего, надо просто наплевать на все копирайты и на всё остальное, и перетаскивать контент с Ютуба. Создать своего рода прокси Ютуба, и дать возможность авторам одной кнопкой полностью перетащить свой контент на Рутуб.Ну и, на самом деле, основное – это прекратить вообще, и мы про это несколько раз разговаривали с руководителями Рутуба, прекратить вообще выставлять требования монетизации самого сервиса, зарабатывания на рекламе, на каких-то модных фишках.Идёт война, информационная война, и зарабатывать абсолютно бессмысленно. Я разговаривал с руководством Рутуба, они говорят: ну, понимаете, это требование акционеров, чтобы мы были прибыльные. Извините, у них акционер – Газпром, у него что, денег нет? Это нелепость!То есть, условный Подоляка, которого, кстати, стоило огромных трудов засунуть на Рутуб, потому что Рутуб его отторгал, это надо понимать - они довольно долго пытались модерировать и отторгать военных корреспондентов и таких блогеров, как Подоляка… А, заметим, что Подоляка с Онуфриенко суммарно имели больше показов на Ютубе, чем весь Рутуб вместе взятый. Так вот, условный Подоляка, или Онуфриенко, или Рожин, или ещё кто-то, рассказывают на Рутубе про кровавые столкновения на Украине – и внезапно влезает реклама сочного бургера из Блэк Ангуса. Ну это что такое вообще? Между прочим, Ютуб тот самый нехороший, который отключил монетизацию для наших авторов и так далее, рекламу в середину не вставляет, он понимает, что этого нельзя делать. И он на самом деле понимает - у него есть искусственный интеллект, который соображает, что такое недопустимая и неприличная реклама. Он соотносит тематику ролика и содержание рекламы.Ничего этого на Рутубе пока нет. Более того, они зачем-то упорно монетизируются - причём, не авторов монетизируют, а себя. На мой взгляд, этого нельзя сейчас делать, надо просто вкладывать деньги. Да, если нужно привлечь авторов, надо просто раздавать им деньги, как говорят в интернетах, разбрасывать деньги с вертолёта, надо просто покупать авторов и аудиторию.Если ты хочешь захватить место на рынке, его нужно купить. Но деньги-то у акционеров есть! Более того, это задача государственная, военная, там не в деньгах дело. Ну вот, примерно так.Они что-то делают, там ситуация улучшается. У них растёт посещаемость. Я, в последнее время, смотрю Подоляку, Онуфриенко - ролики практически не тормозят.Там маловато инструментов, но в общем, в целом - видеохостинг улучшается. И при этом есть ещё второй видеохостинг, а именно видео ВК, который тоже очень хороший. Более того, там гораздо больше людей, понимающих в высоких нагрузках и так далее. Его надо просто как-то отцепить от основного сервиса, от социальной сети, и сделать самостоятельным видеохостингом. Я думаю, он составит конкуренцию Ютубу ничуть не хуже.- Помнится, в начале конфликта на Донбассе - ещё в 2014 году - был вопрос, который звучал так: это что, надо платить каким-то блогерам? Собственно, на этом вся информационная война тогда, к сожалению, и закончилась. Насколько важны цифровые технологии в современных конфликтах, насколько важен информационный аспект? И что конкретно нужно делать?– Мы не можем реагировать симметрично, то есть, вбрасывать гигантский поток фейков, генерировать виртуальную реальность, которая, ну прямо совсем не соответствует реальности, как киевский режим это делает. Нам нужно делать что-то другое. Опираться ни на что другое, кроме правды, мы не можем, потому что на ложь опирается наш противник – американцы. Это вообще - империя лжи, которая производит сотни тысяч видов лжи всех мастей и форматов. Мы не можем так делать, у нас и ресурсов меньше, у нас нет подконтрольных мировых СМИ и так далее.Но что не так у нас было сделано, и что надо исправлять? Смотрите, мы зашли на Украину, не объяснив нашему народу, зачем мы это делаем. Мы не объяснили. Ну, что такое демилитаризация – ещё туда-сюда понятно, мы объясняли про базы НАТО, потом пошли новости об этих биологических лабораториях, и так далее. Сейчас мы просто видим, что НАТО поставляет вооружение. То есть, что такое демилитаризация – понятно. Более того, нам было бы неплохо показывать реальные картины, которые вообще поражают воображение: Украине поставляют самоходные артиллерийские установки САУ, на которых белые кресты.То есть, мы опять идём на Запад по Украине, а нам противостоят немецкие танки с белыми крестами. То есть, вообще, как будто ничего не изменилось, и 80 лет - как будто и не было. Там белый крест у неё на борту, как будто это кадр из 1941 года.Но, нам не объяснили, населению нашей страны, гражданам, смысл денацификации. Население не понимает, в чём проблема с нацизмом на Украине. Дискурс наших противников, а также всей нашей либеральной тусовки заключается в том, что - да нет там никакого нацизма, каких-то полтора фрика, они ни на что не влияют. Ну, когда-то они ходили там с факелами…Это абсолютная ложь. На самом деле, на Украине государство захвачено фашистами. Фашисты эти настоящие, потому что никаких фашистов понарошку - не бывает. Если человек набил себе татуху со свастикой, он реально имеет это в виду. Если человек с татухой, с флагом, с чёрным солнцем, с вольфсангелем на рукаве, скачет с факелом и кричит "Русского на виселицу! Москаляку на гиляку!", он ровно это и имеет в виду. Что они потом и показали, когда им дали власть, и они смогли убивать, пытать, жечь. То есть, вот это то, что там реально страна захвачена фашизмом, и это тот самый фашизм, который мы знаем, который у нас убил 27 миллионов человек. Потому что никакие бы полтора фрика не переименовали бы 200 улиц по всей Украине. В каждом городе центральные улицы - именами фашистов, массовых убийц. Не поставили бы десятки музеев дивизии СС Галичина и других эсэсовцев. Не развесили бы портреты Бандеры, Шухевича и прочих нацистских массовых убийц по всем официальным кабинетам. Там реально проникновение фашизма почти 100%, либо при активном участии всего населения, либо при молчаливом согласии.- Можно пример хотел привести, это высказывание посла Украины в Казахстане с призывом убивать русских.- У меня здесь есть простая как бы формула, она такая: если мы разбираем все эти проявления на Украине, то неплохо было бы всякий раз задаваться вопросом: а можно за это долбить "калибрами" и "кинжалами" - или нет? Если у людей просто ненависть к русским, то за это, наверное, долбить ракетами неправильно. А вот если эти люди откопали труп нацизма, который мы зарыли в 1945-м, вынули у него осиновый кол из груди, оживили, и он везде, этот упырь, ходит и идёт на нас - вот за это долбить ракетами мы можем.То есть, в нашем полушарии, условно говоря, нацизм запрещён, это не разрешается с 1945 года, за это надо ответить. А когда люди просто рассказывают, что им 40 тысяч лет, история, они Колумба отправили Америку открывать на сходе волхвов, да. Или что просто русских не существует, это мордва, чуваши и так далее, татары… Ну и ладно, это бы, казалось бы, не повод для войны. А когда просто нацизм захватил страну – этого мы допустить не можем, потому что они уже начали убивать на нашей территории, и будут это делать обязательно.Вот этого, к сожалению, нашему населению не растолковали. Поэтому и что такое денацификация - тоже не понятно. У нас, к сожалению, вообще, с точки зрения информационной войны, нет единого голоса государства. У нас есть Конашенков, который от имени армии перечисляет что-то, что произошло на фронтах, без объяснения смысла этого. И даже часто без географии произошедшего.Я на этой конференции по ментальным войнам это слышал, на других конференциях, во время "Армии 2022". Очень многих людей абсолютно не устраивает, что говорит Конашенков от лица Министерства обороны.Да, Министерство обороны говорит: что, а мы же должны говорить правду. Но нельзя так говорить… Знаете, пришли в автосервис, вам выставляют счёт. Вы говорите: а что было сделано? - А мы крутили гайку номер 5 ключом на 19 в течении получаса. Зачем крутили, чем это помогло, почему это было нужно?Здесь та же самая история: мы уничтожили пять пунктов сосредоточения ВСУ. Где, зачем? То есть, одновременно в это же самое время Захарова высказывается от лица Министерства иностранных дел, Песков своё что-то говорит. Это разнобой такой, что вообще-то – не понятно, что происходит. Нам нужно Росинформбюро, нам нужен Левитан, которого бы вся страна слушала про эту войну. У нас этого нет, и как-то не видно, чтобы кто-то это сделал.Мы об этом говорим уже несколько месяцев: давайте создадим единую структуру, которая, во-первых, будет доносить единую точку зрения нашего государства до народа, во-вторых, будет очень быстро находить и зачищать всякий нехороший контент, потому что это надо делать быстро, а не так, как, знаете, граждане пожаловались, Роскомнадзор заказал экспертизу, эксперты месяц думали. Дальше Роскомнадзор предупредил, подождал несколько дней. За это время война будет проиграна, а контент распространится сотнями тысяч копий. То есть, нужно какое-то (другое решение – Ред.).Да, это цензура, но нам нужна военная цензура в интернете и в СМИ, потому что война идёт. Давайте называть её СВО, потому что это, конечно, не война. Тут не война не потому, что приказано её не называть войной, а потому, что во время войны не договариваются о вывозе зерна, не открывают гуманитарные коридоры, не ведут переговоры, не обещают не бить по территории России.Главное, что ни одна из сторон не объявила друг другу войну. То есть, это реально полицейская операция, ну или военная операция, но тем не менее, у нас военная ситуация в информационном пространстве.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, ашманов, интернет, пропаганда, сво