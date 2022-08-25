"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, что отказ в визах гражданам России приведет страны Евросоюза к железному занавесу и большим финансовым потерям. Об этом 25 августа он написал в своем Telegram-канале
По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя.
Он заметил, что подобные инициативы исходят, в основном, из стран, "потерявших свой2 суверенитет". В качестве примера, Володин привел республики Прибалтики, Финляндию, Польшу, Чехию и Украину.
При этом он заметил, что 80% населения земного шара не поддерживают антироссийские санкции.
Володин резюмировал, что для России главный вывод – развивать собственную инфраструктуру, так как страна обладает огромным количеством мест для туризма и отдыха.
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