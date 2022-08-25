https://ukraina.ru/20220825/1038086342.html

"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой

"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой - 25.08.2022 Украина.ру

"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, что отказ в визах гражданам России приведет страны Евросоюза к железному занавесу и большим финансовым потерям. Об этом 25 августа он написал в своем Telegram-канале

2022-08-25T11:22

2022-08-25T11:22

2022-08-25T11:22

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Он заметил, что подобные инициативы исходят, в основном, из стран, "потерявших свой2 суверенитет". В качестве примера, Володин привел республики Прибалтики, Финляндию, Польшу, Чехию и Украину.При этом он заметил, что 80% населения земного шара не поддерживают антироссийские санкции.Володин резюмировал, что для России главный вывод – развивать собственную инфраструктуру, так как страна обладает огромным количеством мест для туризма и отдыха.Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter-аккаунте диаграмму, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.В материале для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко объяснил, что США не являются больше авторитетом для всего мира, их уже перестали уважать и бояться, потому все больше стран отказывают поддерживать антироссийскую истерию в ущерб себе.

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новости, вячеслав володин, мир, европа