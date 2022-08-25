"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой - 25.08.2022 Украина.ру
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"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой
"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой - 25.08.2022 Украина.ру
"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, что отказ в визах гражданам России приведет страны Евросоюза к железному занавесу и большим финансовым потерям. Об этом 25 августа он написал в своем Telegram-канале
2022-08-25T11:22
2022-08-25T11:22
новости
вячеслав володин
мир
европа
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Он заметил, что подобные инициативы исходят, в основном, из стран, "потерявших свой2 суверенитет". В качестве примера, Володин привел республики Прибалтики, Финляндию, Польшу, Чехию и Украину.При этом он заметил, что 80% населения земного шара не поддерживают антироссийские санкции.Володин резюмировал, что для России главный вывод – развивать собственную инфраструктуру, так как страна обладает огромным количеством мест для туризма и отдыха.Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter-аккаунте диаграмму, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.В материале для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко объяснил, что США не являются больше авторитетом для всего мира, их уже перестали уважать и бояться, потому все больше стран отказывают поддерживать антироссийскую истерию в ущерб себе.
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новости, вячеслав володин, мир, европа
Новости, Вячеслав Володин, мир, Европа

"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с Европой

11:22 25.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, что отказ в визах гражданам России приведет страны Евросоюза к железному занавесу и большим финансовым потерям. Об этом 25 августа он написал в своем Telegram-канале
По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя.
Он заметил, что подобные инициативы исходят, в основном, из стран, "потерявших свой2 суверенитет". В качестве примера, Володин привел республики Прибалтики, Финляндию, Польшу, Чехию и Украину.
При этом он заметил, что 80% населения земного шара не поддерживают антироссийские санкции.
Володин резюмировал, что для России главный вывод – развивать собственную инфраструктуру, так как страна обладает огромным количеством мест для туризма и отдыха.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter-аккаунте диаграмму, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.
В материале для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко объяснил, что США не являются больше авторитетом для всего мира, их уже перестали уважать и бояться, потому все больше стран отказывают поддерживать антироссийскую истерию в ущерб себе.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режимаПоддержка киевского режима, вызванная амбициями западных лидеров, выгодна не жителям европейских стран, а лишь производителям оружия и политическим демагогам типа британского министра обороны Лиз Трасс. Об этом написал 15 августа в своём Telegram-канале председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
 
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