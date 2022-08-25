https://ukraina.ru/20220825/1038081380.html

Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками

Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками - 25.08.2022 Украина.ру

Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками

Россия предложила некоторым странам Азии скидку до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника

2022-08-25T10:09

2022-08-25T10:09

2022-08-25T10:09

нефть

россия

азия

новости

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По данным источника агентства, цель РФ — воспрепятствовать возможному введению потолка цен на ее нефть. Эту инициативу обсуждали в июне на саммите G7.Он также рассказал о возможном поиске новых покупателей на российскую нефть взамен европейским заказчикам.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть всем заинтересованным странам.

https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html

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2022

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нефть, россия, азия, новости