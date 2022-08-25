Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038081380.html
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками - 25.08.2022 Украина.ру
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками
Россия предложила некоторым странам Азии скидку до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника
2022-08-25T10:09
2022-08-25T10:09
нефть
россия
азия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/93/1033469350_0:88:3331:1962_1920x0_80_0_0_32aab9a2af24cf17f227fb8bda6f404b.jpg
По данным источника агентства, цель РФ — воспрепятствовать возможному введению потолка цен на ее нефть. Эту инициативу обсуждали в июне на саммите G7.Он также рассказал о возможном поиске новых покупателей на российскую нефть взамен европейским заказчикам.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть всем заинтересованным странам.
https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/93/1033469350_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_3b0c014112cd87b050554b8b4fde9b85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нефть, россия, азия, новости
нефть, Россия, Азия, Новости

Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками

10:09 25.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия предложила некоторым странам Азии скидку до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника
По данным источника агентства, цель РФ — воспрепятствовать возможному введению потолка цен на ее нефть. Эту инициативу обсуждали в июне на саммите G7.
Он также рассказал о возможном поиске новых покупателей на российскую нефть взамен европейским заказчикам.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть всем заинтересованным странам.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 05:52
Хроника энергетической войны: последние событияЦена на газ и голые противницы России
 
нефтьРоссияАзияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
11:00День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили тысячи евреев в городке Березно
10:56Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
10:51"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу
10:50Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление
10:48Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
10:42Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
10:40Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву
10:36Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр
10:33Игорь Ашманов: Нам снова нужен Левитан
10:21"Такое каждый день". Как ВСУ отмечали "свято" — День независимости Украины
10:18Конец планеты обезьян
10:12Суд над Азовом*, обстрел Донецка. Главное на Украине на утро 25 августа
10:09Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками
10:03Захарова обвинила Запад в игнорировании данных расследования убийства Дугиной
09:55Две лжи и две тактики. Как США и Россия на самом деле относятся к украинцам
09:53Пять прогнозов развития ситуации на Украине составила британская газета The Guardian
09:52Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности"
09:44Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление
09:41Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС
Лента новостейМолния