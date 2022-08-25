https://ukraina.ru/20220825/1038081380.html
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками - 25.08.2022 Украина.ру
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками
Россия предложила некоторым странам Азии скидку до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника
2022-08-25T10:09
2022-08-25T10:09
2022-08-25T10:09
нефть
россия
азия
новости
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По данным источника агентства, цель РФ — воспрепятствовать возможному введению потолка цен на ее нефть. Эту инициативу обсуждали в июне на саммите G7.Он также рассказал о возможном поиске новых покупателей на российскую нефть взамен европейским заказчикам.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть всем заинтересованным странам.
https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нефть, россия, азия, новости
нефть, Россия, Азия, Новости
Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками
Россия предложила некоторым странам Азии скидку до 30%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника
По данным источника агентства, цель РФ — воспрепятствовать возможному введению потолка цен на ее нефть. Эту инициативу обсуждали в июне на саммите G7.
Он также рассказал о возможном поиске новых покупателей на российскую нефть взамен европейским заказчикам.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть всем заинтересованным странам.