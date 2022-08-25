https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС - 25.08.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС
В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости
2022-08-25T09:41
2022-08-25T09:41
2022-08-25T09:41
запорожская аэс
новости
украина
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ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ukraina.ru/20220824/1038068067.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, украина, ес
Запорожская АЭС, Новости, Украина, ЕС
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС
В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости
В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера.
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.