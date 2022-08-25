Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС - 25.08.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС
В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости
2022-08-25T09:41
2022-08-25T09:41
запорожская аэс
новости
украина
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c8d2dd95631645856a546fbbfb553a6.jpg
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ukraina.ru/20220824/1038068067.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032620_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_a1363deab5f7655edbe80b878371e3e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, новости, украина, ес
Запорожская АЭС, Новости, Украина, ЕС

Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС

09:41 25.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости

В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера.

Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 18:04
Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа
 
Запорожская АЭСНовостиУкраинаЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили тысячи евреев в городке Березно
10:56Планировал теракты: сторонника "Азова"* задержали в Калининградской области
10:51"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу
10:50Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление
10:48Не надо беречь Зеленского. Военный эксперт об ударе по центрам принятия решений
10:42Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкций
10:40Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву
10:36Военный эксперт Сивков подробно объяснил, почему еще рано взрывать мосты через Днепр
10:33Игорь Ашманов: Нам снова нужен Левитан
10:21"Такое каждый день". Как ВСУ отмечали "свято" — День независимости Украины
10:18Конец планеты обезьян
10:12Суд над Азовом*, обстрел Донецка. Главное на Украине на утро 25 августа
10:09Россия предложила азиатским странам нефть с большими скидками
10:03Захарова обвинила Запад в игнорировании данных расследования убийства Дугиной
09:55Две лжи и две тактики. Как США и Россия на самом деле относятся к украинцам
09:53Пять прогнозов развития ситуации на Украине составила британская газета The Guardian
09:52Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности"
09:44Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление
09:41Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС
09:22Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ
Лента новостейМолния