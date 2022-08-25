https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html

Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС

Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС - 25.08.2022 Украина.ру

Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС

В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости

2022-08-25T09:41

2022-08-25T09:41

2022-08-25T09:41

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ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20220824/1038068067.html

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2022

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