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Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ

Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ - 25.08.2022 Украина.ру

Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ

Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны. Об этом на днях заявил экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum

2022-08-25T09:22

2022-08-25T09:22

2022-08-25T09:23

оружие

война

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россия

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"Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность", — отметил Каван.Дипломат упрекнул власти за масштаб поставок оружия Украине, поскольку это снизило обороноспособность самой Чехии.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оружие, война, чехия, украина, россия, новости