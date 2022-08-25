Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ - 25.08.2022 Украина.ру
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Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ
Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ - 25.08.2022 Украина.ру
Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ
Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны. Об этом на днях заявил экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum
2022-08-25T09:22
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оружие
война
чехия
украина
россия
новости
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"Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность", — отметил Каван.Дипломат упрекнул власти за масштаб поставок оружия Украине, поскольку это снизило обороноспособность самой Чехии.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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оружие, война, чехия, украина, россия, новости
оружие, война, Чехия, Украина, Россия, Новости

Экс-главу МИД Чехии насмешил вопрос о возможной войне с РФ

09:22 25.08.2022 (обновлено: 09:23 25.08.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Заявления о возможном столкновении Москвы и Праги смехотворны. Об этом на днях заявил экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum
"Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность", — отметил Каван.
Дипломат упрекнул власти за масштаб поставок оружия Украине, поскольку это снизило обороноспособность самой Чехии.

"Сейчас мы на грани. Мы опустошили все наши склады и еще продолжаем отправлять партии оружия на Украину. Таким образом, для собственной обороны у нас уже мало что осталось", — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
 
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