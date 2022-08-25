https://ukraina.ru/20220825/1038076184.html

Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине

Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине - 25.08.2022 Украина.ру

Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине

Менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному 24 августа в штаб-квартире организации

2022-08-25T08:27

2022-08-25T08:27

2022-08-25T08:27

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заявление

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новости

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В ООН входят 193 страны. Под заявлением подписались 54 государства. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную операцию. Они осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории.Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.В первые дни СВО Совет Безопасности ООН создал проект резолюции, в которой призывал Россию прекратить спецоперацию на Украине. Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, — воздержались от голосования. Россия наложила вето на резолюцию, она так и не была принята.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оон, заявление, украина, россия, новости