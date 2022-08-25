https://ukraina.ru/20220825/1038076184.html
Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
Менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному 24 августа в штаб-квартире организации
2022-08-25T08:27
2022-08-25T08:27
2022-08-25T08:27
оон
заявление
украина
россия
новости
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В ООН входят 193 страны. Под заявлением подписались 54 государства. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную операцию. Они осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории.Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.В первые дни СВО Совет Безопасности ООН создал проект резолюции, в которой призывал Россию прекратить спецоперацию на Украине. Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, — воздержались от голосования. Россия наложила вето на резолюцию, она так и не была принята.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101885/17/1018851727_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_d50f42d875df40847f0dccdef5512cee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оон, заявление, украина, россия, новости
Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
Менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному 24 августа в штаб-квартире организации
В ООН входят 193 страны. Под заявлением подписались 54 государства.
В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.
Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную операцию. Они осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории.
"Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - зачитал заявление постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица.
Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.
В первые дни СВО Совет Безопасности ООН создал проект резолюции, в которой призывал Россию прекратить спецоперацию на Украине. Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, — воздержались от голосования. Россия наложила вето на резолюцию, она так и не была принята.