Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине - 25.08.2022 Украина.ру
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Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине
Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил 24 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов
2022-08-25T07:22
2022-08-25T07:25
помощь
оружие
пентагон
сша
украина
новости
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"Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет", - сказал Кол.Накануне США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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помощь, оружие, пентагон, сша, украина, новости
помощь, оружие, Пентагон, США, Украина, Новости

Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине

07:22 25.08.2022 (обновлено: 07:25 25.08.2022)
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил 24 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов
"Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет", - сказал Кол.
Накануне США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов.
Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 15:09
Байден выделил Украине $3 млрд военной помощиПрезидент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома
 
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