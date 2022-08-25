https://ukraina.ru/20220825/1038074452.html
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине
Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил 24 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов
2022-08-25T07:22
2022-08-25T07:22
2022-08-25T07:25
помощь
оружие
пентагон
сша
украина
новости
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"Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет", - сказал Кол.Накануне США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
помощь, оружие, пентагон, сша, украина, новости
помощь, оружие, Пентагон, США, Украина, Новости
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине
07:22 25.08.2022 (обновлено: 07:25 25.08.2022)
Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил 24 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов