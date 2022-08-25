https://ukraina.ru/20220825/1038074452.html

Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине

Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине - 25.08.2022 Украина.ру

Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине

Поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил 24 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов

2022-08-25T07:22

2022-08-25T07:22

2022-08-25T07:25

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"Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет", - сказал Кол.Накануне США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

помощь, оружие, пентагон, сша, украина, новости