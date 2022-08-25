https://ukraina.ru/20220825/1038046952.html

"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост

"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост - 25.08.2022 Украина.ру

"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост

Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру

2022-08-25T05:45

2022-08-25T05:45

2022-08-25T05:45

кирилл стремоусов

новости

херсонская область

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037395823_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_80a4d0bb1a101c7710121ab02ed9717b.jpg

Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.По его мнению, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха", и судя по тому, как они реагируют, то это "маниакальная зависимость от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кирилл стремоусов, новости, херсонская область, всу