"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост - 25.08.2022 Украина.ру
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"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост
"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост - 25.08.2022 Украина.ру
"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост
Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-08-25T05:45
2022-08-25T05:45
кирилл стремоусов
новости
херсонская область
всу
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Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.По его мнению, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха", и судя по тому, как они реагируют, то это "маниакальная зависимость от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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кирилл стремоусов, новости, херсонская область, всу
Кирилл Стремоусов, Новости, Херсонская область, ВСУ

"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост

05:45 25.08.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramАнтоновский мост удар
Антоновский мост удар - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
Читать в
Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.
В основном, ПВО отражает удары. Но количество этих ударов постоянно увеличивается, именно по Антоновскому мосту - и в данном случае, опять же, удары были нанесены. Есть пострадавшие и погибшие. Но знаете, самое циничное, что пишут (украинские СМИ – Ред.) - якобы мост российские рабочие ремонтировали… Дело в том, что мост ремонтировали исключительно жители Херсона, Херсонской области.
Кирилл Стремоусов интервью
Кирилл Стремоусов
заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области
По его мнению, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха", и судя по тому, как они реагируют, то это "маниакальная зависимость от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
Кирилл СтремоусовНовостиХерсонская областьВСУ
 
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