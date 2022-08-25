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"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост
"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост - 25.08.2022 Украина.ру
"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост
Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-08-25T05:45
2022-08-25T05:45
2022-08-25T05:45
кирилл стремоусов
новости
херсонская область
всу
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Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.По его мнению, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха", и судя по тому, как они реагируют, то это "маниакальная зависимость от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, новости, херсонская область, всу
"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост
Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.
В основном, ПВО отражает удары. Но количество этих ударов постоянно увеличивается, именно по Антоновскому мосту - и в данном случае, опять же, удары были нанесены. Есть пострадавшие и погибшие. Но знаете, самое циничное, что пишут (украинские СМИ – Ред.) - якобы мост российские рабочие ремонтировали… Дело в том, что мост ремонтировали исключительно жители Херсона, Херсонской области.
Кирилл Стремоусов
заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области
По его мнению, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха", и судя по тому, как они реагируют, то это "маниакальная зависимость от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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