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Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон
Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон - 24.08.2022 Украина.ру
Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон
Российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области, сообщает РИА Новости 24 августа
2022-08-24T15:14
2022-08-24T15:14
2022-08-24T15:15
новости
оружие
наркотики
диверсанты
херсонская область
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"Характер и место схрона указывает, что оружие готовилось к последующему использованию диверсионными группами ВСУ против российских военнослужащих и жителей Белозерского района", - сообщил агентству источник в спецслужбах.Оружейный арсенал диверсантов был спрятан в доме под досками пола. Силовики обнаружили два гранатомета, коробки и упаковки патронов, свертки.Кроме того, были изъяты семь свертков с наркотиками, предположительно, марихуаной.Представители структуры подозревают, что схрон устроили местные жители, помогающие ВСУ.
https://ukraina.ru/20220714/1036340165.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, наркотики, диверсанты, херсонская область
Новости, оружие, наркотики, диверсанты, Херсонская область
Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон
15:14 24.08.2022 (обновлено: 15:15 24.08.2022)
Российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области, сообщает РИА Новости 24 августа
"Характер и место схрона указывает, что оружие готовилось к последующему использованию диверсионными группами ВСУ против российских военнослужащих и жителей Белозерского района", - сообщил агентству источник в спецслужбах.
Оружейный арсенал диверсантов был спрятан в доме под досками пола. Силовики обнаружили два гранатомета, коробки и упаковки патронов, свертки.
Кроме того, были изъяты семь свертков с наркотиками, предположительно, марихуаной.
Представители структуры подозревают, что схрон устроили местные жители, помогающие ВСУ.