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Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон

Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон - 24.08.2022 Украина.ру

Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон

Российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области, сообщает РИА Новости 24 августа

2022-08-24T15:14

2022-08-24T15:14

2022-08-24T15:15

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"Характер и место схрона указывает, что оружие готовилось к последующему использованию диверсионными группами ВСУ против российских военнослужащих и жителей Белозерского района", - сообщил агентству источник в спецслужбах.Оружейный арсенал диверсантов был спрятан в доме под досками пола. Силовики обнаружили два гранатомета, коробки и упаковки патронов, свертки.Кроме того, были изъяты семь свертков с наркотиками, предположительно, марихуаной.Представители структуры подозревают, что схрон устроили местные жители, помогающие ВСУ.

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новости, оружие, наркотики, диверсанты, херсонская область