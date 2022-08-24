Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон - 24.08.2022 Украина.ру
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Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон
Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон - 24.08.2022 Украина.ру
Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон
Российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области, сообщает РИА Новости 24 августа
2022-08-24T15:14
2022-08-24T15:15
новости
оружие
наркотики
диверсанты
херсонская область
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"Характер и место схрона указывает, что оружие готовилось к последующему использованию диверсионными группами ВСУ против российских военнослужащих и жителей Белозерского района", - сообщил агентству источник в спецслужбах.Оружейный арсенал диверсантов был спрятан в доме под досками пола. Силовики обнаружили два гранатомета, коробки и упаковки патронов, свертки.Кроме того, были изъяты семь свертков с наркотиками, предположительно, марихуаной.Представители структуры подозревают, что схрон устроили местные жители, помогающие ВСУ.
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новости, оружие, наркотики, диверсанты, херсонская область
Новости, оружие, наркотики, диверсанты, Херсонская область

Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон

15:14 24.08.2022 (обновлено: 15:15 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбнаружение и подрыв схрона с оружием ВСУ в Херсонской области
Обнаружение и подрыв схрона с оружием ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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Российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области, сообщает РИА Новости 24 августа
"Характер и место схрона указывает, что оружие готовилось к последующему использованию диверсионными группами ВСУ против российских военнослужащих и жителей Белозерского района", - сообщил агентству источник в спецслужбах.
Оружейный арсенал диверсантов был спрятан в доме под досками пола. Силовики обнаружили два гранатомета, коробки и упаковки патронов, свертки.
Кроме того, были изъяты семь свертков с наркотиками, предположительно, марихуаной.
Представители структуры подозревают, что схрон устроили местные жители, помогающие ВСУ.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
14 июля, 12:34
Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине
 
НовостиоружиенаркотикидиверсантыХерсонская область
 
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