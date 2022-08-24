https://ukraina.ru/20220824/1038036659.html
"Мы крутили гайку". Что нужно менять в освещении спецоперации - Ашманов. Видео
"Мы крутили гайку". Что нужно менять в освещении спецоперации - Ашманов. Видео - 24.08.2022 Украина.ру
"Мы крутили гайку". Что нужно менять в освещении спецоперации - Ашманов. Видео
Президент аналитической компании Крибрум, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов в интервью Украина.ру... Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T11:22
2022-08-24T11:22
2022-08-24T11:22
видео
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Президент аналитической компании Крибрум, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов в интервью Украина.ру разобрал информационные итоги СВО за полгода, важность цифровых технологий в конфликтах, а также рассказал о том, что и как необходимо изменить в российских видеохостингах:0:31 - Итоги СВО за полгода для информационного пространства;12:08 - Главный видеохостинг: что нужно изменить в Rutube;20:59 - Важность цифровых технологий в современном конфликте;24:40 - Нефейковый нацизм;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В МиноборНародная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.оны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Президент аналитической компании Крибрум, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов в интервью Украина.ру разобрал информационные итоги СВО за полгода, важность цифровых технологий в конфликтах, а также рассказал о том, что и как необходимо изменить в российских видеохостингах:
0:31 - Итоги СВО за полгода для информационного пространства;
12:08 - Главный видеохостинг: что нужно изменить в Rutube;
20:59 - Важность цифровых технологий в современном конфликте;
24:40 - Нефейковый нацизм;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В МиноборНародная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.
В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.оны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.