https://ukraina.ru/20220824/1038036659.html

"Мы крутили гайку". Что нужно менять в освещении спецоперации - Ашманов. Видео

"Мы крутили гайку". Что нужно менять в освещении спецоперации - Ашманов. Видео - 24.08.2022 Украина.ру

"Мы крутили гайку". Что нужно менять в освещении спецоперации - Ашманов. Видео

Президент аналитической компании Крибрум, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов в интервью Украина.ру... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T11:22

2022-08-24T11:22

2022-08-24T11:22

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Президент аналитической компании Крибрум, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов в интервью Украина.ру разобрал информационные итоги СВО за полгода, важность цифровых технологий в конфликтах, а также рассказал о том, что и как необходимо изменить в российских видеохостингах:0:31 - Итоги СВО за полгода для информационного пространства;12:08 - Главный видеохостинг: что нужно изменить в Rutube;20:59 - Важность цифровых технологий в современном конфликте;24:40 - Нефейковый нацизм;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В МиноборНародная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.оны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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