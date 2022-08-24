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Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН

Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН - 24.08.2022 Украина.ру

Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН

Требовать от республик Донбасса соблюдать Устав ООН нелогично, пока оба государства не являются членами этой международной организации, заявил сенатор Константин Косачев. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости.

2022-08-24T12:02

2022-08-24T12:02

2022-08-24T12:02

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По словам политика, Россия уважает и соблюдает решения, принятые Советом Безопасности ООН, однако эти обязательства касаются исключительно России. Об этом Косачев заявил, отвечая на вопрос о возможности республик Донбасса выстраивать отношения с другими странами, в том числе находящимися под санкциями ООН.Косачев также отметил, что Россия не должна признавать иные санкции, введенные против тех или иных государств в обход ООН. В том же случае, если от республик Донбасса будут требовать соблюдать устав ООН, следует принять оба государства в эту организацию, подчеркнул сенатор. По его словам, этому процессу Россия будет "всемерно содействовать".

https://ukraina.ru/20220813/1037639741.html

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