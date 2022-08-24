Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН - 24.08.2022 Украина.ру
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Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН
Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН - 24.08.2022 Украина.ру
Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН
Требовать от республик Донбасса соблюдать Устав ООН нелогично, пока оба государства не являются членами этой международной организации, заявил сенатор Константин Косачев. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости.
2022-08-24T12:02
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По словам политика, Россия уважает и соблюдает решения, принятые Советом Безопасности ООН, однако эти обязательства касаются исключительно России. Об этом Косачев заявил, отвечая на вопрос о возможности республик Донбасса выстраивать отношения с другими странами, в том числе находящимися под санкциями ООН.Косачев также отметил, что Россия не должна признавать иные санкции, введенные против тех или иных государств в обход ООН. В том же случае, если от республик Донбасса будут требовать соблюдать устав ООН, следует принять оба государства в эту организацию, подчеркнул сенатор. По его словам, этому процессу Россия будет "всемерно содействовать".
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ДНР, ЛНР, Россия, ООН, Новости

Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН

12:02 24.08.2022
 
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Требовать от республик Донбасса соблюдать Устав ООН нелогично, пока оба государства не являются членами этой международной организации, заявил сенатор Константин Косачев. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости.
По словам политика, Россия уважает и соблюдает решения, принятые Советом Безопасности ООН, однако эти обязательства касаются исключительно России. Об этом Косачев заявил, отвечая на вопрос о возможности республик Донбасса выстраивать отношения с другими странами, в том числе находящимися под санкциями ООН.
Как известно, Россия признаёт, уважает и соблюдает санкционные режимы, введённые по решениям Совета Безопасности ООН в соответствии с уставом организации, включая и те, которые были введены в отношении КНДР и Ирана. Но это обязательства России перед ООН и перед международным сообществом
Константин Косачев
Сенатор
Косачев также отметил, что Россия не должна признавать иные санкции, введенные против тех или иных государств в обход ООН.
И точно так же России, убеждён, следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными, международно признанными государствами право действовать в международных делах в соответствии с их собственными интересами и международными обязательствами, которые на данном этапе не обременены соображениями членства в ООН.
Константин Косачев
Сенатор
В том же случае, если от республик Донбасса будут требовать соблюдать устав ООН, следует принять оба государства в эту организацию, подчеркнул сенатор. По его словам, этому процессу Россия будет "всемерно содействовать".
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