https://ukraina.ru/20220824/1038026898.html
Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз
Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз - 24.08.2022 Украина.ру
Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что опасается того, что мировое сообщество "устает" от Украины. Об этом чиновник заявил 23 августа в интервью телеканалу CNN.
2022-08-24T09:16
2022-08-24T09:16
2022-08-24T09:16
алексей резников
украина
всу
министр обороны
новости
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По словам министра, усталость общественности в странах Запада от проблемы Украины является серьезной угрозой для Киева. Напомним, недавно в немецкой прессе появились материалы, в которых говорится о том, что украинские дипломаты уже второй месяц не могут добиться от Германии увеличения поставок оружия.
https://ukraina.ru/20220611/1034140122.html
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей резников, украина, всу, министр обороны, новости
Алексей Резников, Украина, ВСУ, министр обороны, Новости
Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что опасается того, что мировое сообщество "устает" от Украины. Об этом чиновник заявил 23 августа в интервью телеканалу CNN.