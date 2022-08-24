Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз - 24.08.2022 Украина.ру
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Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз
Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз - 24.08.2022 Украина.ру
Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что опасается того, что мировое сообщество "устает" от Украины. Об этом чиновник заявил 23 августа в интервью телеканалу CNN.
2022-08-24T09:16
2022-08-24T09:16
алексей резников
украина
всу
министр обороны
новости
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По словам министра, усталость общественности в странах Запада от проблемы Украины является серьезной угрозой для Киева. Напомним, недавно в немецкой прессе появились материалы, в которых говорится о том, что украинские дипломаты уже второй месяц не могут добиться от Германии увеличения поставок оружия.
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алексей резников, украина, всу, министр обороны, новости
Алексей Резников, Украина, ВСУ, министр обороны, Новости

Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз

09:16 24.08.2022
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что опасается того, что мировое сообщество "устает" от Украины. Об этом чиновник заявил 23 августа в интервью телеканалу CNN.
По словам министра, усталость общественности в странах Запада от проблемы Украины является серьезной угрозой для Киева.
Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас
Напомним, недавно в немецкой прессе появились материалы, в которых говорится о том, что украинские дипломаты уже второй месяц не могут добиться от Германии увеличения поставок оружия.
ДНР артиллерия военнослужащие народная милиция НМ
11 июня, 14:28
«Мы устали»: на Западе предлагают Украине уступить часть своих территорий РФЗападные страны «устали» от Украины, поэтому они предлагают Киеву отдать часть территорий России, сказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире «Украина 24»
 
Алексей РезниковУкраинаВСУминистр обороныНовости
 
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