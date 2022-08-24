https://ukraina.ru/20220824/1038026898.html

Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз

Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз - 24.08.2022 Украина.ру

Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угроз

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что опасается того, что мировое сообщество "устает" от Украины. Об этом чиновник заявил 23 августа в интервью телеканалу CNN.

2022-08-24T09:16

2022-08-24T09:16

2022-08-24T09:16

алексей резников

украина

всу

министр обороны

новости

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По словам министра, усталость общественности в странах Запада от проблемы Украины является серьезной угрозой для Киева. Напомним, недавно в немецкой прессе появились материалы, в которых говорится о том, что украинские дипломаты уже второй месяц не могут добиться от Германии увеличения поставок оружия.

https://ukraina.ru/20220611/1034140122.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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алексей резников, украина, всу, министр обороны, новости