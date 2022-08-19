https://ukraina.ru/20220819/1037888082.html

Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия

Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия - 19.08.2022 Украина.ру

Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия

Украинские дипломаты с начала июня просят правительство Германии поставить дополнительное вооружение, однако пока что успеха не имеют. Об этом 19 августа сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в политическом руководстве Украины

2022-08-19T17:38

2022-08-19T17:38

2022-08-19T17:38

германия

оружие

украина

новости

поставки

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Die Welt напоминает, что с июня по сегодняшний день министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт встречалась с представителями украинской стороны, однако успеха не имели.о время этих встреч представители Украины просили немецкую сторону увеличить поставки вооружений, которые Берлин уже предоставил ранее - а именно гаубиц Pzh2000 и РСЗО "Mars II". Тем не менее, по информации немецкой прессы, просьбы Украины "записывались", но не имели никаких последствий. Известно, что министерство обороны Германии обосновывало отказ нехваткой вооружения для собственных нужд. Журналисты отмечают, что канцлер Германии Олаф Шольц в начале июня публично обещал поставить Украине значительную партию оружия, однако прогресса практически не было.

https://ukraina.ru/20220810/1037509887.html

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германия, оружие, украина, новости, поставки