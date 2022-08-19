Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия - 19.08.2022 Украина.ру
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Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия
Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия - 19.08.2022 Украина.ру
Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия
Украинские дипломаты с начала июня просят правительство Германии поставить дополнительное вооружение, однако пока что успеха не имеют. Об этом 19 августа сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в политическом руководстве Украины
2022-08-19T17:38
2022-08-19T17:38
германия
оружие
украина
новости
поставки
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Die Welt напоминает, что с июня по сегодняшний день министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт встречалась с представителями украинской стороны, однако успеха не имели.о время этих встреч представители Украины просили немецкую сторону увеличить поставки вооружений, которые Берлин уже предоставил ранее - а именно гаубиц Pzh2000 и РСЗО "Mars II". Тем не менее, по информации немецкой прессы, просьбы Украины "записывались", но не имели никаких последствий. Известно, что министерство обороны Германии обосновывало отказ нехваткой вооружения для собственных нужд. Журналисты отмечают, что канцлер Германии Олаф Шольц в начале июня публично обещал поставить Украине значительную партию оружия, однако прогресса практически не было.
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германия, оружие, украина, новости, поставки
Германия, оружие, Украина, Новости, поставки

Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия

17:38 19.08.2022
 
© Twitter / Oleksii ReznikovMARS II
MARS II - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Twitter / Oleksii Reznikov
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Украинские дипломаты с начала июня просят правительство Германии поставить дополнительное вооружение, однако пока что успеха не имеют. Об этом 19 августа сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в политическом руководстве Украины
Die Welt напоминает, что с июня по сегодняшний день министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт встречалась с представителями украинской стороны, однако успеха не имели.
о время этих встреч представители Украины просили немецкую сторону увеличить поставки вооружений, которые Берлин уже предоставил ранее - а именно гаубиц Pzh2000 и РСЗО "Mars II".
Тем не менее, по информации немецкой прессы, просьбы Украины "записывались", но не имели никаких последствий. Известно, что министерство обороны Германии обосновывало отказ нехваткой вооружения для собственных нужд.

Журналисты отмечают, что канцлер Германии Олаф Шольц в начале июня публично обещал поставить Украине значительную партию оружия, однако прогресса практически не было.
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:11
Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евроФедеральное правительство Германии опубликовало список вооружений, отправленных на Украину с 1 января по 8 августа 2022 года. Всего немецкие власти потратили 686,4 млн евро, сообщили в пресс-службе немецкого правительства
 
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