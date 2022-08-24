https://ukraina.ru/20220824/1038024748.html
Посольство России в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа
Посольство России в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа - 24.08.2022 Украина.ру
Посольство России в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа
Посольство России в США выразило негодование в связи с распространением русофобских заявлений американскими властями про убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, сообщили они в своем официальном Telegram-канале
2022-08-24T07:36
2022-08-24T07:36
2022-08-24T07:36
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс провёл параллели между гибелью Дугиной и некими "операциями под чужим флагом", которые якобы Россия осуществляла.В посольстве подчеркнули, что представители администрации президента США Джо Байдена не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о "непричастности" Киева к убийству.Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
https://ukraina.ru/20220823/1037973645.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, россия, посольство рф, госдеп сша, новости
США, Россия, посольство РФ, Госдеп США, Новости
Посольство России в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа
Посольство России в США выразило негодование в связи с распространением русофобских заявлений американскими властями про убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, сообщили они в своем официальном Telegram-канале
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс провёл параллели между гибелью Дугиной и некими "операциями под чужим флагом", которые якобы Россия осуществляла.
У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений.
В посольстве подчеркнули, что представители администрации президента США Джо Байдена не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о "непричастности" Киева к убийству.
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.