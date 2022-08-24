https://ukraina.ru/20220824/1038024748.html

Посольство России в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа

Посольство России в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа - 24.08.2022 Украина.ру

Посольство России в США возмутилось русофобскими заявлениями Госдепа

Посольство России в США выразило негодование в связи с распространением русофобских заявлений американскими властями про убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, сообщили они в своем официальном Telegram-канале

2022-08-24T07:36

2022-08-24T07:36

2022-08-24T07:36

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс провёл параллели между гибелью Дугиной и некими "операциями под чужим флагом", которые якобы Россия осуществляла.В посольстве подчеркнули, что представители администрации президента США Джо Байдена не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о "непричастности" Киева к убийству.Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

https://ukraina.ru/20220823/1037973645.html

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сша, россия, посольство рф, госдеп сша, новости