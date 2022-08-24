https://ukraina.ru/20220824/1038023155.html
Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона
Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона - 24.08.2022 Украина.ру
Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона
Жители Херсона спокойно реагируют на обстрелы ВСУ, поскольку они стали частью жизни города, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T06:20
2022-08-24T06:20
2022-08-24T06:20
херсон
кирилл стремоусов
новости
обстрелы
херсонская область
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По словам чиновника, население Херсона и области уже привыкли к обстрелам - хотя обстрелов не столь много, сколько пережили за все время Донецкая и Луганская народные республики.По мнению Стремоусова, постоянные обстрелы Херсонщины показывают, что "Украина это какая-то независимая от здравого рассудка сущность государства, некая криптоколония", которую можно в принципе разворовывать, грабить, и относиться к собственному населению как к людям, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, кирилл стремоусов, новости, обстрелы, херсонская область
Херсон, Кирилл Стремоусов, Новости, обстрелы, Херсонская область
Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона
Жители Херсона спокойно реагируют на обстрелы ВСУ, поскольку они стали частью жизни города, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
По словам чиновника, население Херсона и области уже привыкли к обстрелам - хотя обстрелов не столь много, сколько пережили за все время Донецкая и Луганская народные республики.
Многие люди сегодня относятся к тому, что происходит со стороны укронацистов, как к некоему подтверждению того факта, что для пронацистской верхушки Украины обыкновенные граждане никогда не были чем-то основным, не были теми, о ком бы заботилась эта украинская верхушка нацистов, которая всегда интересовалась исключительно какими-то подачками, разбазаривая при этом имущество граждан Украины.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
По мнению Стремоусова, постоянные обстрелы Херсонщины показывают, что "Украина это какая-то независимая от здравого рассудка сущность государства, некая криптоколония", которую можно в принципе разворовывать, грабить, и относиться к собственному населению как к людям, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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