https://ukraina.ru/20220824/1038023155.html

Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона

Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона - 24.08.2022 Украина.ру

Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона

Жители Херсона спокойно реагируют на обстрелы ВСУ, поскольку они стали частью жизни города, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T06:20

2022-08-24T06:20

2022-08-24T06:20

херсон

кирилл стремоусов

новости

обстрелы

херсонская область

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По словам чиновника, население Херсона и области уже привыкли к обстрелам - хотя обстрелов не столь много, сколько пережили за все время Донецкая и Луганская народные республики.По мнению Стремоусова, постоянные обстрелы Херсонщины показывают, что "Украина это какая-то независимая от здравого рассудка сущность государства, некая криптоколония", которую можно в принципе разворовывать, грабить, и относиться к собственному населению как к людям, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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херсон, кирилл стремоусов, новости, обстрелы, херсонская область