Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину - 24.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину
Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину - 24.08.2022 Украина.ру
Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину
Вероятность полноценного участия НАТО в конфликте на Украине крайне мала, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T05:35
2022-08-24T05:35
нато
виктор литовкин
новости
украина
всу
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Эксперт отметил, что наемники из стран НАТО уже присутствуют на Украине – в виде инструкторов, в виде специалистов. По мнению Литовкина, руководство НАТО не решится на полноценный ввод войск, поскольку это может повлечь за собой непоправимые последствия для альянса. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1038003891.html
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нато, виктор литовкин, новости, украина, всу
НАТО, Виктор Литовкин, Новости, Украина, ВСУ

Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину

05:35 24.08.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© NATO
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Вероятность полноценного участия НАТО в конфликте на Украине крайне мала, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что наемники из стран НАТО уже присутствуют на Украине – в виде инструкторов, в виде специалистов.
Думаю, что "Хаймарсами" управляют все-таки расчеты под управлением американских инструкторов, не просто так они там стреляют. Потому что освоить "Хаймарсы" непросто, для этого нужно пройти достаточно серьезный курс обучения.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
По мнению Литовкина, руководство НАТО не решится на полноценный ввод войск, поскольку это может повлечь за собой непоправимые последствия для альянса.
Я думаю, на это они не решатся, потому что эти войска будут уничтожены. Это будет их прямое вмешательство в украинский конфликт, а мы на украинской земле будем их уничтожать – это наше право. Мы здесь проводим специальную военную операцию.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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