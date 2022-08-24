https://ukraina.ru/20220824/1038022873.html

Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину

Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину - 24.08.2022 Украина.ру

Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину

Вероятность полноценного участия НАТО в конфликте на Украине крайне мала, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T05:35

2022-08-24T05:35

2022-08-24T05:35

нато

виктор литовкин

новости

украина

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274254_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_c50d71282ca95bc7982584fcc7e4510a.jpg

Эксперт отметил, что наемники из стран НАТО уже присутствуют на Украине – в виде инструкторов, в виде специалистов. По мнению Литовкина, руководство НАТО не решится на полноценный ввод войск, поскольку это может повлечь за собой непоправимые последствия для альянса. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1038003891.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, виктор литовкин, новости, украина, всу