Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками" - 24.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"
Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками" - 24.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"
Чтобы уменьшить потери от "лепестков", нужно в первую очередь научить людей быть бдительными, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T05:40
2022-08-24T05:40
мины
новости
военные преступления
украина
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Эксперт отметил, что российские саперы уничтожают "лепестки", в том числе при помощи роботехнических саперных комплексов, и это продолжится. Однако людям, проживающим на обстреливаемых территориях, также следует быть внимательными. Литовкин также отметил, что российская сторона продолжить поднимать вопрос в ООН о том, что Украина нарушает Конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую она подписала. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037969410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мины, новости, военные преступления, украина, всу
мины, Новости, Военные преступления, Украина, ВСУ

Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"

05:40 24.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Чтобы уменьшить потери от "лепестков", нужно в первую очередь научить людей быть бдительными, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что российские саперы уничтожают "лепестки", в том числе при помощи роботехнических саперных комплексов, и это продолжится. Однако людям, проживающим на обстреливаемых территориях, также следует быть внимательными.
Но главное, чтобы люди знали о том, что существует такое оружие смертельное у них под ногами, чтобы они были бдительны, смотрели вокруг себя и под ноги, и детей научили, чтобы дети не прикасались к этим вещам, чтобы не было трагедии и не было травм у людей.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Литовкин также отметил, что российская сторона продолжить поднимать вопрос в ООН о том, что Украина нарушает Конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую она подписала.
Пока мы собираем досье и, безусловно, Нюрнбергский процесс над украинскими нацистами обязательно состоится.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:30
Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток" Уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщает 22 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
 
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