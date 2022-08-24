https://ukraina.ru/20220824/1038022750.html

Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"

Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками" - 24.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"

Чтобы уменьшить потери от "лепестков", нужно в первую очередь научить людей быть бдительными, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T05:40

2022-08-24T05:40

2022-08-24T05:40

мины

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Эксперт отметил, что российские саперы уничтожают "лепестки", в том числе при помощи роботехнических саперных комплексов, и это продолжится. Однако людям, проживающим на обстреливаемых территориях, также следует быть внимательными. Литовкин также отметил, что российская сторона продолжить поднимать вопрос в ООН о том, что Украина нарушает Конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую она подписала. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037969410.html

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мины, новости, военные преступления, украина, всу