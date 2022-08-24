Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"
Чтобы уменьшить потери от "лепестков", нужно в первую очередь научить людей быть бдительными, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что российские саперы уничтожают "лепестки", в том числе при помощи роботехнических саперных комплексов, и это продолжится. Однако людям, проживающим на обстреливаемых территориях, также следует быть внимательными.
Но главное, чтобы люди знали о том, что существует такое оружие смертельное у них под ногами, чтобы они были бдительны, смотрели вокруг себя и под ноги, и детей научили, чтобы дети не прикасались к этим вещам, чтобы не было трагедии и не было травм у людей.
Литовкин также отметил, что российская сторона продолжить поднимать вопрос в ООН о том, что Украина нарушает Конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую она подписала.
Пока мы собираем досье и, безусловно, Нюрнбергский процесс над украинскими нацистами обязательно состоится.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
22 августа, 20:30Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток" Уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщает 22 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.