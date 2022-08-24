Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно - 24.08.2022 Украина.ру
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Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно
Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно - 24.08.2022 Украина.ру
Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно
Несмотря на все достоинства систем ПВО ВС РФ, полностью защититься от "прилетов" невозможно, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T07:45
2022-08-24T07:45
пво
himars
вс рф
спецоперация
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Эксперт отметил, что российские системы ПВО способны бороться с реактивными снарядами HIMARS, однако если их слишком много, то не всегда удается сбить все. Литовкин также отметил, что довольно сложно справляться с артиллерийскими снарядами - если снаряд калибра 155-мм еще возможно сбить, то 122-мм - уже нет. Кроме того, по словам эксперта, значительную проблему создают маленькие БПЛА, которые вооружены лишь одной или двумя гранатами и устройством для сброса - они также создают проблемы. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037946874.html
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пво, himars, вс рф, спецоперация, новости
ПВО, HIMARS, ВС РФ, Спецоперация, Новости

Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно

07:45 24.08.2022
 
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Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Несмотря на все достоинства систем ПВО ВС РФ, полностью защититься от "прилетов" невозможно, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что российские системы ПВО способны бороться с реактивными снарядами HIMARS, однако если их слишком много, то не всегда удается сбить все.
Надо понимать, если массированный налет, то из шести (ракет – Ред.) можно сбить все шесть, а если там их двенадцать, то сбить все двенадцать не всегда получается, это зависит от того, сколько у тебя средств ПВО находится на позиции. Мы не можем растянуть все средства ПВО на 1800 километров фронта, который у нас практически есть с Украиной.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Литовкин также отметил, что довольно сложно справляться с артиллерийскими снарядами - если снаряд калибра 155-мм еще возможно сбить, то 122-мм - уже нет.
Кроме того, по словам эксперта, значительную проблему создают маленькие БПЛА, которые вооружены лишь одной или двумя гранатами и устройством для сброса - они также создают проблемы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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