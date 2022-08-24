https://ukraina.ru/20220824/1038009077.html

Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно

Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно - 24.08.2022 Украина.ру

Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно

Несмотря на все достоинства систем ПВО ВС РФ, полностью защититься от "прилетов" невозможно, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T07:45

2022-08-24T07:45

2022-08-24T07:45

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Эксперт отметил, что российские системы ПВО способны бороться с реактивными снарядами HIMARS, однако если их слишком много, то не всегда удается сбить все. Литовкин также отметил, что довольно сложно справляться с артиллерийскими снарядами - если снаряд калибра 155-мм еще возможно сбить, то 122-мм - уже нет. Кроме того, по словам эксперта, значительную проблему создают маленькие БПЛА, которые вооружены лишь одной или двумя гранатами и устройством для сброса - они также создают проблемы. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037946874.html

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пво, himars, вс рф, спецоперация, новости