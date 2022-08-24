Виктор Литовкин: У России действительно эффективная ПВО, но сбивать все невозможно
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© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Несмотря на все достоинства систем ПВО ВС РФ, полностью защититься от "прилетов" невозможно, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что российские системы ПВО способны бороться с реактивными снарядами HIMARS, однако если их слишком много, то не всегда удается сбить все.
Надо понимать, если массированный налет, то из шести (ракет – Ред.) можно сбить все шесть, а если там их двенадцать, то сбить все двенадцать не всегда получается, это зависит от того, сколько у тебя средств ПВО находится на позиции. Мы не можем растянуть все средства ПВО на 1800 километров фронта, который у нас практически есть с Украиной.
Литовкин также отметил, что довольно сложно справляться с артиллерийскими снарядами - если снаряд калибра 155-мм еще возможно сбить, то 122-мм - уже нет.
Кроме того, по словам эксперта, значительную проблему создают маленькие БПЛА, которые вооружены лишь одной или двумя гранатами и устройством для сброса - они также создают проблемы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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