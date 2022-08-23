Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима - 23.08.2022 Украина.ру
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Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима
Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима - 23.08.2022 Украина.ру
Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима
Крайне важно, чтобы состоялся судебный процесс над военными киевского режима. Мировое сообщество должно узнать об их преступлениях человечества. Об этом написал 23 августа спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале
2022-08-23T10:57
2022-08-23T11:03
спецоперация
новости
владимир зеленский
киевский режим
трибунал
военные преступления
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По его словам, перед трибуналом должны предстать военные преступники, "которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса". Володин подчеркнул важность того, чтобы судебное заседание было публичным. Он заявил также, что судебный процесс ждут "все", кроме президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял о его неприемлемости и называл его "последней чертой" в вопросе переговоров с Россией.Ранее Зеленский заявлял, что если в ДНР состоится международный трибунал над военными киевского режима, то его переговоры с Россией станут невозможны. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, сообщил, что международный трибунал в республике состоится скоро. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале международных наблюдателей.
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спецоперация, новости, владимир зеленский, киевский режим, трибунал, военные преступления
Спецоперация, Новости, Владимир Зеленский, киевский режим, трибунал, Военные преступления

Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима

10:57 23.08.2022 (обновлено: 11:03 23.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Крайне важно, чтобы состоялся судебный процесс над военными киевского режима. Мировое сообщество должно узнать об их преступлениях человечества. Об этом написал 23 августа спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале
По его словам, перед трибуналом должны предстать военные преступники, "которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса". Володин подчеркнул важность того, чтобы судебное заседание было публичным.
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Он заявил также, что судебный процесс ждут "все", кроме президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял о его неприемлемости и называл его "последней чертой" в вопросе переговоров с Россией.

Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования

Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы
Ранее Зеленский заявлял, что если в ДНР состоится международный трибунал над военными киевского режима, то его переговоры с Россией станут невозможны. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, сообщил, что международный трибунал в республике состоится скоро. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале международных наблюдателей.
 
СпецоперацияНовостиВладимир Зеленскийкиевский режимтрибуналВоенные преступления
 
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