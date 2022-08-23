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Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима

Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима - 23.08.2022 Украина.ру

Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима

Крайне важно, чтобы состоялся судебный процесс над военными киевского режима. Мировое сообщество должно узнать об их преступлениях человечества. Об этом написал 23 августа спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале

2022-08-23T10:57

2022-08-23T10:57

2022-08-23T11:03

спецоперация

новости

владимир зеленский

киевский режим

трибунал

военные преступления

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По его словам, перед трибуналом должны предстать военные преступники, "которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса". Володин подчеркнул важность того, чтобы судебное заседание было публичным. Он заявил также, что судебный процесс ждут "все", кроме президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял о его неприемлемости и называл его "последней чертой" в вопросе переговоров с Россией.Ранее Зеленский заявлял, что если в ДНР состоится международный трибунал над военными киевского режима, то его переговоры с Россией станут невозможны. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, сообщил, что международный трибунал в республике состоится скоро. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале международных наблюдателей.

https://ukraina.ru/20220609/1034130966.html

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спецоперация, новости, владимир зеленский, киевский режим, трибунал, военные преступления