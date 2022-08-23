https://ukraina.ru/20220823/1037964885.html
Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары
Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары
Внезапные удары РФ наносить очень сложно по противнику, потому что Запад предоставляет Украине разведданные, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T06:45
2022-08-23T06:45
2022-08-23T06:45
новости
запад
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_49c1f40ee6a778edf0ceea11e42c92b4.jpg.webp
Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.Он выразил предположение, что через время "война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d8aa7715cebcfeba5b1accebf66fa6b5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, украина
Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары
Внезапные удары РФ наносить очень сложно по противнику, потому что Запад предоставляет Украине разведданные, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.
Нужно учесть, что Запад предоставляет Украине разведданные. Поэтому внезапные удары нам наносить очень сложно… Враг оперативно получает данные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Пока мы перемалываем одну роту, противник подтягивает две других.
Евгений Норин
военный историк
Он выразил предположение, что через время "война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.