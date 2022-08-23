Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары - 23.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары
Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары
Внезапные удары РФ наносить очень сложно по противнику, потому что Запад предоставляет Украине разведданные, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T06:45
2022-08-23T06:45
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запад
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Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.Он выразил предположение, что через время "война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
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Новости, Запад, Россия, Украина

Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары

06:45 23.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Внезапные удары РФ наносить очень сложно по противнику, потому что Запад предоставляет Украине разведданные, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.
Нужно учесть, что Запад предоставляет Украине разведданные. Поэтому внезапные удары нам наносить очень сложно… Враг оперативно получает данные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Пока мы перемалываем одну роту, противник подтягивает две других.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
Он выразил предположение, что через время "война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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