https://ukraina.ru/20220823/1037964885.html

Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары

Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары - 23.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары

Внезапные удары РФ наносить очень сложно по противнику, потому что Запад предоставляет Украине разведданные, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T06:45

2022-08-23T06:45

2022-08-23T06:45

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Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, что, по его мнению, за счет привлечения добровольцев РФ стала применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда российские войска наступают одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.Он выразил предположение, что через время "война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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