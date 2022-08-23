https://ukraina.ru/20220823/1037957605.html

Пленный наводчик: Нам говорили, что Россия – это плохо

Пленный наводчик: Нам говорили, что Россия – это плохо - 23.08.2022 Украина.ру

Пленный наводчик: Нам говорили, что Россия – это плохо

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T07:44

2022-08-23T07:44

2022-08-23T07:44

интервью

всу

сво

украина

рф

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Много лет украинским военным внушали, что Россия – это плохо, но после прихода русских видно, что это не так, утверждает бывший солдат ВСУ, задержанный за передачу координат для целей, по которым украинские артиллеристы открывали огонь.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Расскажи о себе.- Я здесь родился и вырос. Образование – полная средняя школа, институт не закончен еще. После начала военной специальной операции я связался со своим бывшим командиром, капитаном Ченышем Сергеем Николаевичем, спросил, какая нужна помощь. Он меня попросил выявлять в городе Херсоне место сосредоточения вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты.Я ответил ему: "я согласен". Это не вопрос денег был, я был патриотом, и мне пять лет внушали, что Россия - это плохо… Сейчас я понял, что это не так. Попросил передавать ему координаты. В период с марта по июль 2022 года, я Ченышу передал координаты девяти мест сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации в городе Херсоне. За деньги вообще не было разговора никакого, я не просил денег.- Это были гражданские, военные объекты?- Этого не могу сказать.- Как связывался со своим бывшим командиром, где он находился?- Насколько я знаю – в Николаеве.- Почему он выехал отсюда?- Он не из Херсона, насколько я знаю, он с Николаева, (когда – Ред.) я служил, он постоянно там был.- А служил ты где?- В городе Николаев, 406-я бригада, артиллерия, до 2014 года работал в "Эпицентре", торговым представителем, в торговле, на стройке работал по строительству.- С какого года ты в рядах ВСУ?- С 2016 года.- Пошел добровольцем?- Контракт подписал. Когда в военкомате проходил комиссию, должность была у меня водитель-электрик. Сказали, что - в Николаеве будешь ездить на машине и никуда выезжать не будешь. Когда уже подписал контракт, был в Николаеве приказ ехать в АТО.- Ты по какой специальности участвовал в АТО?- Наводчик.- А должен был быть водителем?- Сначала да, по штатке - водитель-электрик, потом через год поставили - командир "Арматы", это командир пушки официально, по штатке. Там был "Гиацинт" и "Д-20".- Где участвовал в АТО, в районе какого населенного пункта?- В районе Мариуполя, и уже второй раз, когда поехал, я с пушками не был… Близких боев не было, далеко - были, где-то километр, может быть, в районе села Гранитное.- В районе Мариуполе с какими подразделениями взаимодействовали, 36-я бригада?- 36-я была, но она не рядом была, она где-то далеко, говорили, что где-то далеко, она ж на первой линии обороны была.- С боевиками "Азова" сталкивался?- Нет, там я не знаю никого.- На Мариупольском направлении не встречался ни разу с "Правым сектором"?- Там "Правый сектор" не встречал.- А в районе Гранитного?- У Гранитного тоже нет. Там село Гранитное – сначала рядом стояла 35-я бригада, это одесская, по-моему, потом их поменяли – 128-я, их называют "Горнопехотная", с Западной Украины. И все, а потом нас вывели.- То есть, у тебя две командировки в зону АТО?- Три.- До какого года ты служил?- До 2021 года.- Почему уволился?- Меня уволили. В 2021 году был приказ ехать на учебу во Львов, я отказался, говорю – "я не хочу учиться". Они предупреждали, говорят, если кто не поедет на учебу, мы вас увольняем. Я не хотел дальше служить. Получается, в 2019-м вроде, я в СЗЧ пошел, это самовольное… там больше десяти дней. Они мне дали год условно. Сказали: если служить дальше не будешь, там статья идет от трех до пяти лет, а так - будет год условно. Дали год условно.- После увольнения ты был связан с какими-то националистическими организациями – "Правый сектор", "Национальный корпус", "Азов"?- Нет, я работал, после того, как уволился.- Никогда с ними не пересекался, не знакомился?- С "Азовом" нет.- А "Нацкорпус", "Правый сектор"*?- "Нацкорпус", я слышал, что в Херсоне где-то был, но "Правый сектор" - только в 2015 году я сталкивался.- Где ты с ними в 2015-м сталкивался, ты же с 2016-го года служил?- С 2016-го я служил, с 2015 по 2016, в 2015-м году я с ними сталкивался.- Где ты с ними сталкивался?- В Новой Каховке, у них там был резервный батальон, они просто жили, резервный батальон. И в городе Херсоне, тут на митинге.- У тебя знакомые из националистов есть?- Были, но я пять лет в Херсоне не жил, я в Николаеве, то в АТО был. С 2016 года по 2021 год я в Херсоне не жил.- Связи сейчас ты с ними не поддерживаешь?- Нет, после того как уволился, переехал в Херсон. Пошел работать, где-то полтора-два месяца я работал в охранном агентстве "Крис". Это магазины они охраняют. Поработал там месяц-полтора, зарплата не сильно - ушел оттуда, пошел на стройку работать.Я уже где-то примерно с 20 февраля на стройке не работал, зимой мало работы по строительству. И уже когда началась военная спецоперация, в Херсоне с работой тяжело было.- Через какое время ты связался со своим бывшим командиром?- Где-то в марте. - То есть, целый месяц. Ты сам с ним связался, или он тебя нашел?- Я сам.- У тебя были его контакты?- Да.- А в каком мессенджере связывались?- Когда была связь, МТС и Киевстар - по телефону, а так - телеграм. Информаторов не было, но все слухи, город маленький, кто-то что-то сказал, и так - ходишь, оно видно. - Ты просто ходил собирал информацию, или делал фото, видеофиксацию?- Фото, видео не делал.- Каким образом ты передавал координаты, ты прямо по гугл-картам координаты замерял, или просто адреса давал?- В гугле смотрел.- Сколько ты всего координат передал?- Девять.- Ты передал девять объектов, денежное вознаграждения не получал.- Не получал.- Все было на добровольной основе.- Это было патриотическое. Тогда я думал.. пять-шесть лет внушали: Россия - это плохо, каждый день это внушать, внушать, на построении постоянно внушать…- А сейчас?- А сейчас - нет, когда я все увидел, то уже мнение поменялось. Дальше хочу найти работу, работать. Я свою вину осознал, обещаю больше так не делать, считаю себя виноватым.- И планируешь в дальнейшем налаживать мирную жизнь?- В дальнейшем планирую наладить мирную жизнь, жить, работать.- В какой стране?- Здесь, в Херсоне.- В какой стране?- Россия.- Тут недавно на Шубинском был прилет в жилой дом. Как вы относитесь к обстрелам Херсона или как относились раньше?- Плохо, по любым городам, когда обстрел идет.- Вы же когда координаты передавали - понимали, что сюда пойдут ракеты.- Это не осознавал, потому что я понимал, что по мирным никто стрелять не будет, по городу.- Ты же был артиллеристом в 406-й бригаде? И ты ни разу стрелял по мирным?- На пушке я был с ноября 2016 года по июнь 2017 года.- Хочешь сказать, что по мирным ни разу не стрелял?- Стрелял. Мы были в лесопосадке. В поле, и когда была команда, нам говорили, что в лесопосадке техника, в поле техника, никто не говорил, что это стрельба идет по городу. По полям, по лесопосадкам.- В районе Мариуполя ты скорее всего работал по Саханке, по Коминтерново?- За Коминтерново не говорили.- Саханка?- Саханка тоже вроде не говорили.- Широкино?- Говорили, что по полям техника идет, лесопосадки.- Можете сказать, как конкретно, какой-то эпизод, может быть, событие, которое сподвигло вас к мысли, что действительно русские не такие, как о них говорят?- Просто, когда смотришь интернет, по интернету всякие ролики смотришь, понятно, что там мозги промывают, что там в интернете говорят, что русские фашисты, убивают мирных жителей… Но это все в интернете. Когда пришли русские в Херсон, посмотрел, что тут такого не было.- Но вы же передавали координаты спустя месяц после того, как началась спецоперация.- Я практически по всему городу не ходил. Поначалу там какие-то слухи были, так на рынок даже идешь скупаешься, людей не знаешь, начинают там говорить - вот, русские, кого-то побили, или кого-то убили, в том, в том районе.Но это все слухи были, это все неправда была, потому что, если бы это была бы правда, в интернете были бы какие-то доказательства, а так - это слухи все. - Что-нибудь еще о людях, которые работают на ВСУ в Херсоне, ты знаешь?- Многие, когда началось, многие поуезжали.- Как зовут капитана, которому ты передавал данные?- Сергей Николаевич Ченыш.- Должность его знаешь?- Должность - когда я служил, он был командир батареи.- Почему командир батареи занимается сбором разведданных?- Я не знаю.- Ты общался только с ним?- Да.- Никто на тебя не выходил, ни СБУ, никто?- Нет, СБУ нет. Тут же СБУ не было, уже после 24-го.- 306-я бригада на момент начала твоей передачи информации - где находилась?- Он мне не говорил, по интернету, когда я смотрел, это ни для кого не секрет, было ж наступление какое-то. Насколько я знаю, в этот период они были в Николаеве, а по телефону он мне информацию никакую не давал.- Эта твоя бригада не работала по целям, которые ты передавал, правильно я понимаю?- Да.- Он передавал информацию куда-то дальше?- Может быть. Я не знаю, я же в городе тут нахожусь, по целям не было ничего.- Что ты думаешь насчет обстрелов Донецка?- Плохо, конечно. Так не должно быть.- Это началось в 2014 году, ты пришел в 2015-м, это продолжалось все эти годы, тебя это не трогало, ты как артиллерист - не чувствовал, что здесь что-то не так, что-то неправильно?- Что-то чувствовал, конечно.- Сейчас Донецк засыпаются минами "лепестками", бьют по центру города, бьют по гражданским объектам, убивают людей.- Нам говорили, что, если Россия придет, захватит, вас всех убьют, в таком плане. - И так обосновывали необходимость обстрела мирного населения?- Я не обстреливал.- Твои товарищи из 406-й, твои другие коллеги-артиллеристы, они обстреливали.- Там много частей в бригаде.- Вопрос не в этом, вопрос в том, что нормально вообще стрелять по мирному городу?- Нет, конечно.- Почему это продолжалось столько лет тогда? Это продолжалось во время перемирия и всего остального. Почему это продолжалось, можешь ответить на этот вопрос? В чем практическая ценность была обстрелов Донецка? У вас же были об этом разговоры - "проклятые сепары" и т.д.- Это нам говорили.- Кто вам так говорил?- Командование.- В лице кого, командира бригады, замполита бригады?- Все. Построение идет, все говорили, кто из командования.- И что они дословно говорили?- Дословно не помню, но то, что Россия – враги, их надо уничтожать, в таком плане.- Жители Донбасса для тебя тоже враги?- Нет.- А раньше?- Я раньше думал, что да.- То есть, жители Донбасса были для тебя врагами все, и мирные, и военные?- Мирные - нет.- Мирных никогда не считал врагами?- Нет.- Ты говорил, что тебе говорил командир, что вы стреляете по полям или по зеленке. Ты не считаешь, что он мог тебя вводить в заблуждение, давать какие-то координаты, куда стрелять?- Я тогда доверял, тогда все доверяли.- Ты считаешь, возможно, что он говорил не те координаты?- Сейчас считаю, что может быть.- А как вообще ты познакомился с русскими? После того как тебя задержали?- Да.- Только после этого?- Не, ну я по рынку когда ходил, скупался, там тоже были русские военные, а слухи по городу ходили, что там - не дай Бог, будешь идти, тебя там, грубо говоря, арестуют, крутить будут… Я проходил мимо, никто не трогал меня. - При каких обстоятельствах и как был задержан?- Это было в начале августа. Я был дома. Приехали, зашли - я руки вверх поднял, естественно, все. Посадили на кровать, потом увезли. Я так понял, когда ехали, уже знали, что я бывший военный.- Не вступал в члены "Национального корпуса"?- Нет, в "Национальном корпусе" я не был.- А почему? Эти идеи тебе не близки?- Я в армии тогда служил.- Но идеи "Национального корпуса" тебе разве не близки? "Украина – единое государство, один народ"…- То, что единое – да, но идеология такая, что только Украина и никакие больше государства, так же нельзя, надо дружить со всеми.- То есть, ты не разделяешь идеологию национализма, и никогда не разделял?- У меня такого не было, чтобы чисто националист, такого не было.- А что ты думаешь насчет того, что в стране должен быть только один язык, украинский?- Почему? Некоторые люди… я всю жизнь разговариваю на русском языке, мне удобнее на русском говорить. Кому как удобно. Некоторым людям удобнее на русском говорить, кому-то на украинском.- Сейчас официальная политика такова, что есть только один язык.- Я считаю, что этого не должно быть, потому что славяне все. С 1922 года СССР был, кто-то разговаривал на русском, кто-то на украинском, и заставлять… я никогда не приветствовал, когда говорили, потому что говорили знакомые из Западной Украины, с некоторыми на русском разговариваешь, вроде нормально, без негатива, а с некоторыми начинаешь на русском говорить – а почему ты, украинец, разговариваешь на русском? Я говорю: это мое дело, мне удобнее говорить на русском.- Каким ты видишь будущее Украины после спецоперации?- Херсон – Россия будет. А другие города – я не знаю, как там.- А что насчет Донбасса? Какое должно быть будущее Донбасса?- Если люди хотят отдельно жить, автономная республика чтоб была – пусть живут.*Организация запрещена в России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

интервью, всу, сво, украина, рф