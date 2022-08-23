Пленный наводчик: Нам говорили, что Россия – это плохо
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Много лет украинским военным внушали, что Россия – это плохо, но после прихода русских видно, что это не так, утверждает бывший солдат ВСУ, задержанный за передачу координат для целей, по которым украинские артиллеристы открывали огонь.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Расскажи о себе.
- Я здесь родился и вырос. Образование – полная средняя школа, институт не закончен еще. После начала военной специальной операции я связался со своим бывшим командиром, капитаном Ченышем Сергеем Николаевичем, спросил, какая нужна помощь. Он меня попросил выявлять в городе Херсоне место сосредоточения вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты.
Я ответил ему: "я согласен". Это не вопрос денег был, я был патриотом, и мне пять лет внушали, что Россия - это плохо… Сейчас я понял, что это не так. Попросил передавать ему координаты.
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В период с марта по июль 2022 года, я Ченышу передал координаты девяти мест сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации в городе Херсоне. За деньги вообще не было разговора никакого, я не просил денег.
- Это были гражданские, военные объекты?
- Этого не могу сказать.
- Как связывался со своим бывшим командиром, где он находился?
- Насколько я знаю – в Николаеве.
- Почему он выехал отсюда?
- Он не из Херсона, насколько я знаю, он с Николаева, (когда – Ред.) я служил, он постоянно там был.
- А служил ты где?
- В городе Николаев, 406-я бригада, артиллерия, до 2014 года работал в "Эпицентре", торговым представителем, в торговле, на стройке работал по строительству.
- С какого года ты в рядах ВСУ?
- С 2016 года.
- Пошел добровольцем?
- Контракт подписал. Когда в военкомате проходил комиссию, должность была у меня водитель-электрик. Сказали, что - в Николаеве будешь ездить на машине и никуда выезжать не будешь. Когда уже подписал контракт, был в Николаеве приказ ехать в АТО.
- Ты по какой специальности участвовал в АТО?
- Наводчик.
- А должен был быть водителем?
- Сначала да, по штатке - водитель-электрик, потом через год поставили - командир "Арматы", это командир пушки официально, по штатке. Там был "Гиацинт" и "Д-20".
- Где участвовал в АТО, в районе какого населенного пункта?
- В районе Мариуполя, и уже второй раз, когда поехал, я с пушками не был… Близких боев не было, далеко - были, где-то километр, может быть, в районе села Гранитное.
- В районе Мариуполе с какими подразделениями взаимодействовали, 36-я бригада?
- 36-я была, но она не рядом была, она где-то далеко, говорили, что где-то далеко, она ж на первой линии обороны была.
- С боевиками "Азова" сталкивался?
- Нет, там я не знаю никого.
- На Мариупольском направлении не встречался ни разу с "Правым сектором"?
- Там "Правый сектор" не встречал.
- А в районе Гранитного?
- У Гранитного тоже нет. Там село Гранитное – сначала рядом стояла 35-я бригада, это одесская, по-моему, потом их поменяли – 128-я, их называют "Горнопехотная", с Западной Украины. И все, а потом нас вывели.
- То есть, у тебя две командировки в зону АТО?
- Три.
- До какого года ты служил?
- До 2021 года.
- Почему уволился?
- Меня уволили. В 2021 году был приказ ехать на учебу во Львов, я отказался, говорю – "я не хочу учиться". Они предупреждали, говорят, если кто не поедет на учебу, мы вас увольняем.
Я не хотел дальше служить. Получается, в 2019-м вроде, я в СЗЧ пошел, это самовольное… там больше десяти дней. Они мне дали год условно. Сказали: если служить дальше не будешь, там статья идет от трех до пяти лет, а так - будет год условно. Дали год условно.
- После увольнения ты был связан с какими-то националистическими организациями – "Правый сектор", "Национальный корпус", "Азов"?
- Нет, я работал, после того, как уволился.
- Никогда с ними не пересекался, не знакомился?
- С "Азовом" нет.
- А "Нацкорпус", "Правый сектор"*?
- "Нацкорпус", я слышал, что в Херсоне где-то был, но "Правый сектор" - только в 2015 году я сталкивался.
- Где ты с ними в 2015-м сталкивался, ты же с 2016-го года служил?
- С 2016-го я служил, с 2015 по 2016, в 2015-м году я с ними сталкивался.
- Где ты с ними сталкивался?
- В Новой Каховке, у них там был резервный батальон, они просто жили, резервный батальон. И в городе Херсоне, тут на митинге.
- У тебя знакомые из националистов есть?
- Были, но я пять лет в Херсоне не жил, я в Николаеве, то в АТО был. С 2016 года по 2021 год я в Херсоне не жил.
- Связи сейчас ты с ними не поддерживаешь?
- Нет, после того как уволился, переехал в Херсон. Пошел работать, где-то полтора-два месяца я работал в охранном агентстве "Крис". Это магазины они охраняют. Поработал там месяц-полтора, зарплата не сильно - ушел оттуда, пошел на стройку работать.
Я уже где-то примерно с 20 февраля на стройке не работал, зимой мало работы по строительству. И уже когда началась военная спецоперация, в Херсоне с работой тяжело было.
- Через какое время ты связался со своим бывшим командиром?
- Где-то в марте.
- То есть, целый месяц. Ты сам с ним связался, или он тебя нашел?
- Я сам.
- У тебя были его контакты?
- Да.
- А в каком мессенджере связывались?
- Когда была связь, МТС и Киевстар - по телефону, а так - телеграм. Информаторов не было, но все слухи, город маленький, кто-то что-то сказал, и так - ходишь, оно видно.
- Ты просто ходил собирал информацию, или делал фото, видеофиксацию?
- Фото, видео не делал.
- Каким образом ты передавал координаты, ты прямо по гугл-картам координаты замерял, или просто адреса давал?
- В гугле смотрел.
- Сколько ты всего координат передал?
- Девять.
- Ты передал девять объектов, денежное вознаграждения не получал.
- Не получал.
- Все было на добровольной основе.
- Это было патриотическое. Тогда я думал.. пять-шесть лет внушали: Россия - это плохо, каждый день это внушать, внушать, на построении постоянно внушать…
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- А сейчас?
- А сейчас - нет, когда я все увидел, то уже мнение поменялось. Дальше хочу найти работу, работать. Я свою вину осознал, обещаю больше так не делать, считаю себя виноватым.
- И планируешь в дальнейшем налаживать мирную жизнь?
- В дальнейшем планирую наладить мирную жизнь, жить, работать.
- В какой стране?
- Здесь, в Херсоне.
- В какой стране?
- Россия.
- Тут недавно на Шубинском был прилет в жилой дом. Как вы относитесь к обстрелам Херсона или как относились раньше?
- Плохо, по любым городам, когда обстрел идет.
- Вы же когда координаты передавали - понимали, что сюда пойдут ракеты.
- Это не осознавал, потому что я понимал, что по мирным никто стрелять не будет, по городу.
- Ты же был артиллеристом в 406-й бригаде? И ты ни разу стрелял по мирным?
- На пушке я был с ноября 2016 года по июнь 2017 года.
- Хочешь сказать, что по мирным ни разу не стрелял?
- Стрелял. Мы были в лесопосадке. В поле, и когда была команда, нам говорили, что в лесопосадке техника, в поле техника, никто не говорил, что это стрельба идет по городу. По полям, по лесопосадкам.
- В районе Мариуполя ты скорее всего работал по Саханке, по Коминтерново?
- За Коминтерново не говорили.
- Саханка?
- Саханка тоже вроде не говорили.
- Широкино?
- Говорили, что по полям техника идет, лесопосадки.
- Можете сказать, как конкретно, какой-то эпизод, может быть, событие, которое сподвигло вас к мысли, что действительно русские не такие, как о них говорят?
- Просто, когда смотришь интернет, по интернету всякие ролики смотришь, понятно, что там мозги промывают, что там в интернете говорят, что русские фашисты, убивают мирных жителей… Но это все в интернете. Когда пришли русские в Херсон, посмотрел, что тут такого не было.
- Но вы же передавали координаты спустя месяц после того, как началась спецоперация.
- Я практически по всему городу не ходил. Поначалу там какие-то слухи были, так на рынок даже идешь скупаешься, людей не знаешь, начинают там говорить - вот, русские, кого-то побили, или кого-то убили, в том, в том районе.
Но это все слухи были, это все неправда была, потому что, если бы это была бы правда, в интернете были бы какие-то доказательства, а так - это слухи все.
- Что-нибудь еще о людях, которые работают на ВСУ в Херсоне, ты знаешь?
- Многие, когда началось, многие поуезжали.
- Как зовут капитана, которому ты передавал данные?
- Сергей Николаевич Ченыш.
- Должность его знаешь?
- Должность - когда я служил, он был командир батареи.
- Почему командир батареи занимается сбором разведданных?
- Я не знаю.
- Ты общался только с ним?
- Да.
- Никто на тебя не выходил, ни СБУ, никто?
- Нет, СБУ нет. Тут же СБУ не было, уже после 24-го.
- 306-я бригада на момент начала твоей передачи информации - где находилась?
- Он мне не говорил, по интернету, когда я смотрел, это ни для кого не секрет, было ж наступление какое-то. Насколько я знаю, в этот период они были в Николаеве, а по телефону он мне информацию никакую не давал.
- Эта твоя бригада не работала по целям, которые ты передавал, правильно я понимаю?
- Да.
- Он передавал информацию куда-то дальше?
- Может быть. Я не знаю, я же в городе тут нахожусь, по целям не было ничего.
- Что ты думаешь насчет обстрелов Донецка?
- Плохо, конечно. Так не должно быть.
- Это началось в 2014 году, ты пришел в 2015-м, это продолжалось все эти годы, тебя это не трогало, ты как артиллерист - не чувствовал, что здесь что-то не так, что-то неправильно?
- Что-то чувствовал, конечно.
- Сейчас Донецк засыпаются минами "лепестками", бьют по центру города, бьют по гражданским объектам, убивают людей.
- Нам говорили, что, если Россия придет, захватит, вас всех убьют, в таком плане.
- И так обосновывали необходимость обстрела мирного населения?
- Я не обстреливал.
- Твои товарищи из 406-й, твои другие коллеги-артиллеристы, они обстреливали.
- Там много частей в бригаде.
- Вопрос не в этом, вопрос в том, что нормально вообще стрелять по мирному городу?
- Нет, конечно.
- Почему это продолжалось столько лет тогда? Это продолжалось во время перемирия и всего остального. Почему это продолжалось, можешь ответить на этот вопрос? В чем практическая ценность была обстрелов Донецка? У вас же были об этом разговоры - "проклятые сепары" и т.д.
- Это нам говорили.
- Кто вам так говорил?
- Командование.
- В лице кого, командира бригады, замполита бригады?
- Все. Построение идет, все говорили, кто из командования.
- И что они дословно говорили?
- Дословно не помню, но то, что Россия – враги, их надо уничтожать, в таком плане.
- Жители Донбасса для тебя тоже враги?
- Нет.
- А раньше?
- Я раньше думал, что да.
- То есть, жители Донбасса были для тебя врагами все, и мирные, и военные?
- Мирные - нет.
- Мирных никогда не считал врагами?
- Нет.
- Ты говорил, что тебе говорил командир, что вы стреляете по полям или по зеленке. Ты не считаешь, что он мог тебя вводить в заблуждение, давать какие-то координаты, куда стрелять?
- Я тогда доверял, тогда все доверяли.
- Ты считаешь, возможно, что он говорил не те координаты?
- Сейчас считаю, что может быть.
- А как вообще ты познакомился с русскими? После того как тебя задержали?
- Да.
- Только после этого?
- Не, ну я по рынку когда ходил, скупался, там тоже были русские военные, а слухи по городу ходили, что там - не дай Бог, будешь идти, тебя там, грубо говоря, арестуют, крутить будут… Я проходил мимо, никто не трогал меня.
- При каких обстоятельствах и как был задержан?
- Это было в начале августа. Я был дома. Приехали, зашли - я руки вверх поднял, естественно, все. Посадили на кровать, потом увезли. Я так понял, когда ехали, уже знали, что я бывший военный.
- Не вступал в члены "Национального корпуса"?
- Нет, в "Национальном корпусе" я не был.
- А почему? Эти идеи тебе не близки?
- Я в армии тогда служил.
- Но идеи "Национального корпуса" тебе разве не близки? "Украина – единое государство, один народ"…
- То, что единое – да, но идеология такая, что только Украина и никакие больше государства, так же нельзя, надо дружить со всеми.
- То есть, ты не разделяешь идеологию национализма, и никогда не разделял?
- У меня такого не было, чтобы чисто националист, такого не было.
- А что ты думаешь насчет того, что в стране должен быть только один язык, украинский?
- Почему? Некоторые люди… я всю жизнь разговариваю на русском языке, мне удобнее на русском говорить. Кому как удобно. Некоторым людям удобнее на русском говорить, кому-то на украинском.
- Сейчас официальная политика такова, что есть только один язык.
- Я считаю, что этого не должно быть, потому что славяне все. С 1922 года СССР был, кто-то разговаривал на русском, кто-то на украинском, и заставлять… я никогда не приветствовал, когда говорили, потому что говорили знакомые из Западной Украины, с некоторыми на русском разговариваешь, вроде нормально, без негатива, а с некоторыми начинаешь на русском говорить – а почему ты, украинец, разговариваешь на русском? Я говорю: это мое дело, мне удобнее говорить на русском.
- Каким ты видишь будущее Украины после спецоперации?
- Херсон – Россия будет. А другие города – я не знаю, как там.
- А что насчет Донбасса? Какое должно быть будущее Донбасса?
- Если люди хотят отдельно жить, автономная республика чтоб была – пусть живут.
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