https://ukraina.ru/20220823/1037952698.html

"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине

"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине - 23.08.2022 Украина.ру

"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине

В новейшей российской истории не было еще таких СВО по числу задействованных людей, ни по длиннее линии боевого соприкосновения, ни по числу вовлеченности в конфликт людей, которые не являются солдатами, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T05:15

2022-08-23T05:15

2022-08-23T05:15

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По его словам, в зоне СВО сейчас находятся миллионы людей, "и мы сейчас сталкиваемся с чем-то, чего в Европе давно не было".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, евгений норин, украина, россия