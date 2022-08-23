https://ukraina.ru/20220823/1037952698.html
"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине
"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине
В новейшей российской истории не было еще таких СВО по числу задействованных людей, ни по длиннее линии боевого соприкосновения, ни по числу вовлеченности в конфликт людей, которые не являются солдатами, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:15
2022-08-23T05:15
2022-08-23T05:15
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евгений норин
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По его словам, в зоне СВО сейчас находятся миллионы людей, "и мы сейчас сталкиваемся с чем-то, чего в Европе давно не было".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, евгений норин, украина, россия
Новости, СВО, Евгений Норин, Украина, Россия
"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине
В новейшей российской истории не было еще таких СВО по числу задействованных людей, ни по длиннее линии боевого соприкосновения, ни по числу вовлеченности в конфликт людей, которые не являются солдатами, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Она вышла размашистой. В новейшей российской истории у нас ничего такого не было ни по числу задействованных людей, ни по длиннее линии боевого соприкосновения, ни по числу вовлеченности в конфликт людей, которые не являются солдатами.
Евгений Норин
военный историк
По его словам, в зоне СВО сейчас находятся миллионы людей, "и мы сейчас сталкиваемся с чем-то, чего в Европе давно не было".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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