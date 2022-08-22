https://ukraina.ru/20220822/1037969410.html

Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток"

Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток" - 22.08.2022 Украина.ру

Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток"

Уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщает 22 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

2022-08-22T20:30

2022-08-22T20:30

2022-08-22T20:30

мины

днр

военные преступления

сцкк

новости

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Согласно сообщению представительства, среди пострадавших - двое детей. Один из мирных жителей в результате ранения скончался. Украинские войска начали применять дистанционное минирование городской застройки с конца июля. Так, 28 июля при помощи ракет РСЗО мины "Лепесток" были разбросаны в жилах кварталах Донецка.

https://ukraina.ru/20220821/1037822451.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мины, днр, военные преступления, сцкк, новости