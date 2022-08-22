Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток" - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037969410.html
Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток"
Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток" - 22.08.2022 Украина.ру
Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток"
Уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщает 22 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
2022-08-22T20:30
2022-08-22T20:30
мины
днр
военные преступления
сцкк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f32afd694c1be642e637bc0bd7cebfd.jpg
Согласно сообщению представительства, среди пострадавших - двое детей. Один из мирных жителей в результате ранения скончался. Украинские войска начали применять дистанционное минирование городской застройки с конца июля. Так, 28 июля при помощи ракет РСЗО мины "Лепесток" были разбросаны в жилах кварталах Донецка.
https://ukraina.ru/20220821/1037822451.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d831d39b48c1a694ea679b3da9e59723.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мины, днр, военные преступления, сцкк, новости
мины, ДНР, Военные преступления, СЦКК, Новости

Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток"

20:30 22.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщает 22 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению представительства, среди пострадавших - двое детей. Один из мирных жителей в результате ранения скончался.
По состоянию на 20.00 22 августа в республике зарегистрированы уже 48 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.
Украинские войска начали применять дистанционное минирование городской застройки с конца июля. Так, 28 июля при помощи ракет РСЗО мины "Лепесток" были разбросаны в жилах кварталах Донецка.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 04:00
Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"Количество пострадавших от мин ПФМ-1 ("Лепесток") перевалило за пару десятков человек, не хватает сотрудников МЧС, чтобы ликвидировать это оружие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
 
миныДНРВоенные преступленияСЦККНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги
20:44Президент Путин наградил Дарью Дугину Орденом Мужества посмертно
20:37Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт
20:30Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток"
20:20Украинские военные ударили свыше 130 раз по городам ДНР за сутки
20:08Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
19:56Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года
19:40Канада и Германию продолжат поддерживать Украину
19:33Терроризм и привлечение к нему детей. Итоги 22 августа на Украине
19:13США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе
19:02Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога
18:30Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ
18:26Удары по центрам принятия решений, провокации Украины. О чём говорили эксперты 22 августа
18:17Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине
18:11Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту
18:00Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
17:49TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
17:47Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
17:41Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?
17:40Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа
Лента новостейМолния