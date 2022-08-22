Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток"
Уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщает 22 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению представительства, среди пострадавших - двое детей. Один из мирных жителей в результате ранения скончался.
По состоянию на 20.00 22 августа в республике зарегистрированы уже 48 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.
Украинские войска начали применять дистанционное минирование городской застройки с конца июля. Так, 28 июля при помощи ракет РСЗО мины "Лепесток" были разбросаны в жилах кварталах Донецка.
Вчера, 04:00Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"Количество пострадавших от мин ПФМ-1 ("Лепесток") перевалило за пару десятков человек, не хватает сотрудников МЧС, чтобы ликвидировать это оружие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру