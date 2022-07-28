Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку - 28.07.2022 Украина.ру
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Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку
Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку - 28.07.2022 Украина.ру
Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщили 27 июля в штабе территориальной обороны ДНР
2022-07-28T08:31
2022-07-28T08:31
мина
донбасс
украина
новости
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Ранее представительство ДНР в СЦКК докладывало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.Отмечается, что мины "Лепесток" являются запрещенными.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
https://ukraina.ru/20220725/1036835513.html
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мина, донбасс, украина, новости

Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку

08:31 28.07.2022
 
© Фото : belvpo.com
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : belvpo.com
Читать в
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщили 27 июля в штабе территориальной обороны ДНР
Ранее представительство ДНР в СЦКК докладывало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ "Лепесток", - сообщили в штабе теробороны.

Отмечается, что мины "Лепесток" являются запрещенными.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
адвокат Маси Найем
25 июля, 15:30
Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской минеБрат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем рассказал, что подорвался. Он утверждает, что мина, на которую наехал его автомобиль была не российской, поскольку "россияне туда еще не заходили". Об этом 25 июля пишут РИА Новости
 
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