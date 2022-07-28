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Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку

Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку - 28.07.2022 Украина.ру

Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку

Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщили 27 июля в штабе территориальной обороны ДНР

2022-07-28T08:31

2022-07-28T08:31

2022-07-28T08:31

мина

донбасс

украина

новости

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Ранее представительство ДНР в СЦКК докладывало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.Отмечается, что мины "Лепесток" являются запрещенными.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".

https://ukraina.ru/20220725/1036835513.html

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мина, донбасс, украина, новости