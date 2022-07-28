https://ukraina.ru/20220728/1036946329.html
Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку
Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку - 28.07.2022 Украина.ру
Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщили 27 июля в штабе территориальной обороны ДНР
2022-07-28T08:31
2022-07-28T08:31
2022-07-28T08:31
мина
донбасс
украина
новости
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Ранее представительство ДНР в СЦКК докладывало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.Отмечается, что мины "Лепесток" являются запрещенными.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
https://ukraina.ru/20220725/1036835513.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мина, донбасс, украина, новости
Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщили 27 июля в штабе территориальной обороны ДНР
Ранее представительство ДНР в СЦКК докладывало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ "Лепесток", - сообщили в штабе теробороны.
Отмечается, что мины "Лепесток" являются запрещенными.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".