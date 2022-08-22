Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037966961.html
Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине
Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине - 22.08.2022 Украина.ру
Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине
Депутаты Госдумы примут специальное заявление по ситуации на Украине на Совете ГД РФ 25 августа. Об этом сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
2022-08-22T18:17
2022-08-22T18:17
новости
украина
госдума
парламент
заявление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101943/78/1019437841_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_4e3c36a9f1ba250c0da0dd7a16c935df.jpg.webp
Миронов назвал заявление "жестким".Внеочередное заседание предложил провести на межфракционном совещании 22 августа Геннадий Зюганов. Парламентарий предложил рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ.Также на совещании обсуждали убийство Дарьи Дугиной.
https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101943/78/1019437841_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4e3552249d5ae78d8b53fb70bbcba17d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, госдума, парламент, заявление
Новости, Украина, Госдума, парламент, заявление

Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине

18:17 22.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Депутаты Госдумы примут специальное заявление по ситуации на Украине на Совете ГД РФ 25 августа. Об этом сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
"Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Госдумы", - сказал Миронов. – "Мы заявление адресуем прежде всего ООН и всем международным парламентским организациям".
Миронов назвал заявление "жестким".
Внеочередное заседание предложил провести на межфракционном совещании 22 августа Геннадий Зюганов. Парламентарий предложил рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ.
Также на совещании обсуждали убийство Дарьи Дугиной.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
14:44
ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи ДугинойСотрудники ФСБ провели расследование и нашли исполнителей убийства дочери российского философа Александра Дугина, 30-летней Дарьи. Об этом говорится в распространенном 22 августа сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ
 
НовостиУкраинаГосдумапарламентзаявление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ
18:26Удары по центрам принятия решений, провокации Украины. О чём говорили эксперты 22 августа
18:17Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине
18:11Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту
18:00Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
17:49TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
17:47Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
17:41Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?
17:40Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа
17:36До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ
17:32Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
17:06Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации
17:02Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским
16:50Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
16:42Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР
16:38Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа
16:28Путин направил соболезнования родителям Дугиной
16:25Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении
16:17Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы
16:12Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева
Лента новостейМолния