https://ukraina.ru/20220822/1037966961.html

Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине

Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине - 22.08.2022 Украина.ру

Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине

Депутаты Госдумы примут специальное заявление по ситуации на Украине на Совете ГД РФ 25 августа. Об этом сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

2022-08-22T18:17

2022-08-22T18:17

2022-08-22T18:17

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Миронов назвал заявление "жестким".Внеочередное заседание предложил провести на межфракционном совещании 22 августа Геннадий Зюганов. Парламентарий предложил рассмотреть вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ.Также на совещании обсуждали убийство Дарьи Дугиной.

https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html

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новости, украина, госдума, парламент, заявление