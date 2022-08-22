Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске
16:05 22.08.2022 (обновлено: 16:33 22.08.2022)
Настроения в Днепропетровске разные, зачастую диаметрально противоположные, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам Кирилла*, основной страх у жителей Днепропетровская - это страх мародерства. Этого боятся в первую очередь предприниматели. Что же касается политических симпатий, то единую точку зрения выделить сложно.
Если говорить о населении, то настроения самые разные. Потому что украинская пропаганда, зомбирование довольно хорошо действовали — завоевали симпатии многих молодых людей с помощью ТикТока, ярких песен, клипов.
Экс-активист также отметил, что за восемь лет украинские власти прогнали как можно большее число людей из юго-восточных регионов: Харькова, Одессы, Николаева, территорий Донецкой и Луганской областей через так называемую АТО.
Зачем? Чтобы повязать людей. Если у кого-то погибнет знакомый, родственник, то он ту сторону не будет поддерживать.
* - имя изменено
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Полностью интервью можно прочитать здесь.