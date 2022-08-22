Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037955386.html
Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске
Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске - 22.08.2022 Украина.ру
Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске
Настроения в Днепропетровске разные, зачастую диаметрально противоположные, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-22T16:05
2022-08-22T16:33
днепропетровск
днепр
новости
антимайдан
ато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102271/10/1022711000_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_b7151aa6ecaddf754ba00ccfa7973fd6.jpg
По словам Кирилла*, основной страх у жителей Днепропетровская - это страх мародерства. Этого боятся в первую очередь предприниматели. Что же касается политических симпатий, то единую точку зрения выделить сложно. Экс-активист также отметил, что за восемь лет украинские власти прогнали как можно большее число людей из юго-восточных регионов: Харькова, Одессы, Николаева, территорий Донецкой и Луганской областей через так называемую АТО.* - имя изменено Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037296325.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102271/10/1022711000_29:0:878:637_1920x0_80_0_0_3ec410e006ddcd06fef812ded351142a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днепропетровск, днепр, новости, антимайдан, ато
Днепропетровск, Днепр, Новости, Антимайдан, АТО

Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске

16:05 22.08.2022 (обновлено: 16:33 22.08.2022)
 
© commons.wikimedia.org / tov-tob.livejournal.comДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© commons.wikimedia.org / tov-tob.livejournal.com
Читать в
Настроения в Днепропетровске разные, зачастую диаметрально противоположные, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам Кирилла*, основной страх у жителей Днепропетровская - это страх мародерства. Этого боятся в первую очередь предприниматели. Что же касается политических симпатий, то единую точку зрения выделить сложно.
Если говорить о населении, то настроения самые разные. Потому что украинская пропаганда, зомбирование довольно хорошо действовали — завоевали симпатии многих молодых людей с помощью ТикТока, ярких песен, клипов.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана
Экс-активист также отметил, что за восемь лет украинские власти прогнали как можно большее число людей из юго-восточных регионов: Харькова, Одессы, Николаева, территорий Донецкой и Луганской областей через так называемую АТО.
Зачем? Чтобы повязать людей. Если у кого-то погибнет знакомый, родственник, то он ту сторону не будет поддерживать.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана
* - имя изменено
Днепр вид Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:10
Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУИнформация о вывозе документов поступала не только в отношении Днепропетровска, но и относительно Запорожья и небольшой части Запорожской области, которая еще осталась под украинским контролем. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ДнепропетровскДнепрНовостиАнтимайданАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР
16:38Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа
16:28Путин направил соболезнования родителям Дугиной
16:25Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении
16:17Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы
16:12Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева
16:05Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске
16:03Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев
16:00"Жизнеспособного украинского государства не получится". Как немцы пытались заполучить Крым
15:57Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*
15:56Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ
15:49Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело?
15:40Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара
15:33О запрещённом оружии, реальной ситуации в армии и освобождении Николаева - Литовкин. Видео
15:26Автомобиль для слежки за Дугиной выставили на продажу на Украине
15:22Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине
15:19Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе
14:49Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
14:44ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
14:32Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии
Лента новостейМолния