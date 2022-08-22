Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске

Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ

Информация о вывозе документов поступала не только в отношении Днепропетровска, но и относительно Запорожья и небольшой части Запорожской области, которая еще осталась под украинским контролем. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру