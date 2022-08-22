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Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*

Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"* - 22.08.2022 Украина.ру

Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*

Наталья Вовк, предполагаемая убийца 30-летней Дарьи Дугиной, служит в Национальной гвардии Украины. Фотографию удостоверения опубликовали 22 августа в соцсетях

2022-08-22T15:57

2022-08-22T15:57

2022-08-22T15:57

новости

александр дугин

убийство

фсб

украина

"азов"

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В ФСБ России сообщили о причастности 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк к убийству дочери российского философа Александра Дугина Дарьи. В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором вели слежку за Дугиной, а также фотографии Вовк.Удостоверение принадлежит Наталье Павловне Шабан. На документе стоит подпись от руки – "шлюб", то есть брак. Вероятно, Шабан – это фамилия мужа, совпадающая с фамилией дочери женщины и продавца автомобиля на украинском сайте. Удостоверение выдал в июле 2020 года полковник Александр Крячко.Шабан служила в воинской части 3057 в Мариуполе, которую в 2019 году переформировали в 12-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины под командованием полковника Александра Крячко. В состав бригады вошли: полк "Азов"*, патрульный батальон, патрульная и стрелковая роты.22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.* организация признана террористической и запрещена в России

https://ukraina.ru/20220822/1037951405.html

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новости, александр дугин, убийство, фсб, украина, "азов"