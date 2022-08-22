Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"* - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037954196.html
Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*
Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"* - 22.08.2022 Украина.ру
Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*
Наталья Вовк, предполагаемая убийца 30-летней Дарьи Дугиной, служит в Национальной гвардии Украины. Фотографию удостоверения опубликовали 22 августа в соцсетях
2022-08-22T15:57
2022-08-22T15:57
новости
александр дугин
убийство
фсб
украина
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037953975_0:0:433:244_1920x0_80_0_0_c555aaaa00a55153544f372e3dc00381.png
В ФСБ России сообщили о причастности 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк к убийству дочери российского философа Александра Дугина Дарьи. В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором вели слежку за Дугиной, а также фотографии Вовк.Удостоверение принадлежит Наталье Павловне Шабан. На документе стоит подпись от руки – "шлюб", то есть брак. Вероятно, Шабан – это фамилия мужа, совпадающая с фамилией дочери женщины и продавца автомобиля на украинском сайте. Удостоверение выдал в июле 2020 года полковник Александр Крячко.Шабан служила в воинской части 3057 в Мариуполе, которую в 2019 году переформировали в 12-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины под командованием полковника Александра Крячко. В состав бригады вошли: полк "Азов"*, патрульный батальон, патрульная и стрелковая роты.22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.* организация признана террористической и запрещена в России
https://ukraina.ru/20220822/1037951405.html
https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037953975_0:0:385:289_1920x0_80_0_0_d9bed895985ea5b112420ab8ff62c74a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр дугин, убийство, фсб, украина, "азов"
Новости, Александр Дугин, убийство, ФСБ, Украина, "Азов"

Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*

15:57 22.08.2022
 
© соцсетиУдостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
Удостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
© соцсети
Читать в
Наталья Вовк, предполагаемая убийца 30-летней Дарьи Дугиной, служит в Национальной гвардии Украины. Фотографию удостоверения опубликовали 22 августа в соцсетях
В ФСБ России сообщили о причастности 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк к убийству дочери российского философа Александра Дугина Дарьи. В соцсетях опубликовали скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором вели слежку за Дугиной, а также фотографии Вовк.
Удостоверение принадлежит Наталье Павловне Шабан. На документе стоит подпись от руки – "шлюб", то есть брак. Вероятно, Шабан – это фамилия мужа, совпадающая с фамилией дочери женщины и продавца автомобиля на украинском сайте. Удостоверение выдал в июле 2020 года полковник Александр Крячко.
Автомобиль, на котором следили за Дарьей Дугиной
15:26
Автомобиль для слежки за Дугиной выставили на продажу на УкраинеВ соцсетях публикуют скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за убитой Дарьей Дугиной. Об этом сообщают авторы тг-канала "Раньше всех. Ну почти"
Шабан служила в воинской части 3057 в Мариуполе, которую в 2019 году переформировали в 12-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины под командованием полковника Александра Крячко. В состав бригады вошли: полк "Азов"*, патрульный батальон, патрульная и стрелковая роты.
22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
* организация признана террористической и запрещена в России
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
14:44
ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи ДугинойСотрудники ФСБ провели расследование и нашли исполнителей убийства дочери российского философа Александра Дугина, 30-летней Дарьи. Об этом говорится в распространенном 22 августа сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ
 
НовостиАлександр ДугинубийствоФСБУкраина"Азов"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР
16:38Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа
16:28Путин направил соболезнования родителям Дугиной
16:25Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении
16:17Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы
16:12Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева
16:05Экс-активист Антимайдана рассказал о настроениях в Днепропетровске
16:03Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев
16:00"Жизнеспособного украинского государства не получится". Как немцы пытались заполучить Крым
15:57Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*
15:56Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ
15:49Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело?
15:40Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара
15:33О запрещённом оружии, реальной ситуации в армии и освобождении Николаева - Литовкин. Видео
15:26Автомобиль для слежки за Дугиной выставили на продажу на Украине
15:22Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине
15:19Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе
14:49Украинские "классики" без мата не могут связать двух слов — Шарлай
14:44ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
14:32Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии
Лента новостейМолния