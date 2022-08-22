https://ukraina.ru/20220822/1037952081.html

Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара

Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара

Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T15:40

2022-08-22T15:40

2022-08-22T15:40

новости

всу

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Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщал, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи, уточнил эксперт.В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу