https://ukraina.ru/20220822/1037952081.html
Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара
Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара
Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T15:40
2022-08-22T15:40
2022-08-22T15:40
новости
всу
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Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщал, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи, уточнил эксперт.В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу
Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара
Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщал, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.
Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи, уточнил эксперт.
"Бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления", - указал Рожин.
В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.