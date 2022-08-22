Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара
Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара
Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T15:40
2022-08-22T15:40
новости
всу
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Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщал, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи, уточнил эксперт.В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.
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новости, всу
Новости, ВСУ

Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара

15:40 22.08.2022
 
© РИА Новости . Джон Траст / Перейти в фотобанкПозиции ополчения под поселком Марьинка в Донецкой области
Позиции ополчения под поселком Марьинка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Джон Траст
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Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщал, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.
Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Мариьнке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи, уточнил эксперт.
"Бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления", - указал Рожин.
В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.
 
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